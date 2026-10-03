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Biến động cổ phiếu công ty có nữ chủ tịch 27 tuổi

Duy Quang

TPO - Nhóm CII mua thêm 1,3 triệu cổ phiếu PC1 và nâng sở hữu của cả nhóm lên 14,21% vốn điều lệ PC1. Tương tự, VietinBank Capital cũng trở thành cổ đông lớn của PC1 khi mua thêm 14,1 triệu cổ phiếu PC1 để nâng sở hữu lên 7,54% vốn điều lệ.

Tuần qua, VN-Index giảm 47,4 điểm xuống 1.737,71 điểm. Khối lượng khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt khoảng 668 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 15.476 tỷ đồng/phiên. Tương tự, HNX-Index cũng mất 5,46 điểm và dừng tại 266,75 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 184,8 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 4.945 tỷ đồng. Với sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng 0,4 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 46 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 55,9 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 3.237 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 28/9 - 2/10 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 128,5 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương hơn 1.662 tỷ đồng.

Liên tục mua vào

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) vừa mua 800.000 cổ phiếu PC1 của Công ty CP Tập đoàn PC1 để nâng sở hữu lên 6,13% vốn điều lệ. Tương tự, đơn vị liên quan CII là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII đã mua thêm 500.000 cổ phiếu PC1 để nâng sở hữu lên 8,08% vốn điều lệ.

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Cổ đông tổ chức liên tục mua vào cổ phiếu PC1. Ảnh: PC1.

Như vậy, nhóm CII đã mua thêm 1,3 triệu cổ phiếu PC1 và nâng sở hữu của cả nhóm lên 14,21% vốn điều lệ tại PC1. Ngoài nhóm CII, VietinBank Capital cũng trở thành cổ đông lớn của PC1 khi mua thêm 14,1 triệu cổ phiếu PC1 để nâng sở hữu lên 7,54% vốn điều lệ.

Nhóm CII và VietinBank Capital liên tục mua vào cổ phiếu PC1 trong bối cảnh, công ty này thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Trước đó, PC1 đề ra kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua 3 phương án, gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, chào bán cổ phiếu, phát hành cổ phiếu ESOP.

Với phương án trả cổ tức năm 2025, PC1 phát hành gần 62 triệu cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá gần 617 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 15% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Ngoài ra, PC1 dự kiến chào bán tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu, tổng giá trị huy động gần 1.481 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

PC1 dự kiến phân bổ vốn từ đợt chào bán để góp vốn thực hiện các dự án năng lượng đang đầu tư (gần 125 tỷ đồng), dự án năng lượng tái tạo mới (306 tỷ đồng), bất động sản dân dụng (120 tỷ đồng), mục đích khác (gần 930 tỷ đồng).

Về phương án phát hành ESOP 2026, PC1 dự kiến phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 123 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt ESOP sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của PC1.

Nếu hoàn tất 3 đợt tăng vốn trên, số lượng lưu hành của PC1 dự kiến tăng từ hơn 411 triệu cổ phiếu lên 559 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ được nâng từ gần 4.113 tỷ đồng lên hơn 5.590 tỷ đồng.

Hồi cuối tháng 7, Tập đoàn PC1 vừa bầu bà Trịnh Khánh Linh (27 tuổi) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay thế cha là ông Trịnh Văn Tuấn - cựu Chủ tịch hội đồng quản trị PC1.

Giá chào bán cao hơn thị giá

Công ty CP Chứng khoán KAFI (mã chứng khoán: KAI) thông báo chào bán 125 triệu cổ phiếu, với giá đồng/cổ phiếu.

Trước đó, Chứng khoán KAFI thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 125 triệu cổ phiếu, giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.875 tỷ đồng. Mục đích huy động vốn để bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ, bổ sung vốn hoạt động tự doanh chứng khoán.

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Công ty CP Chứng khoán KAFI sắp bán 125 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu KAI mới giao dịch trên UPCoM ngày đầu tiên 9/9 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu. Hiện, thị giá KAI còn 11.800 đồng/cổ phiếu, tức giảm 22% so với phiên đầu tiên. Như vậy, giá IPO sắp tới của KAI sẽ cao hơn 27% so với giá thị trường.

Ông Lê Viết Liên - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) - bán ra 700.000 cổ phiếu HDC trong tổng đăng ký bán 500.000 cổ phiếu để giảm sở hữu về 3,49% vốn điều lệ. Trong đó, ông Liên bị công ty chứng khoán bán giải chấp 200.000 cổ phiếu, chủ động bán ra 500.000 cổ phiếu đăng ký. Trong 1 năm qua, cổ phiếu HDC đã giảm 68%, từ 32.610 đồng về 10.350 đồng/cổ phiếu.

VietinBank Capital mua 2 triệu cổ phiếu HAH của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An để nâng sở hữu lên 18,24% vốn điều lệ. Trước đó, VietinBank Capital đã mua 10,37 triệu cổ phiếu HAH trong ngày 30/7. Đến ngày 23/9, VietinBank Capital mua 15 triệu cổ phiếu HAH để nâng sở hữu lên 17,2% vốn.

Ở chiều ngược lại, hồi cuối tháng 9, Công ty CP Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán: GEX) bán hơn 9,7 triệu cổ phiếu HAH để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ.

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