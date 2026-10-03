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Kinh tế

Hanoi Centre khai mở hành trình vạn sắc Peranakan tại Lễ Hội Singapore 2026

P.V

Từ ngày 1/10 đến 15/10, Hanoi Centre, trung tâm thương mại đầu tiên do Keppel quản lý và vận hành tại Hà Nội, mang văn hóa Peranakan đặc sắc của Singapore đến gần hơn với công chúng thông qua Lễ Hội Singapore.

Theo đó, Hanoi Centre, phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Singapore (Singapore Tourism Board - STB) và Tổ chức Mạng lưới Singapore toàn cầu (Singapore Global Network - SGN), với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, đã chính thức khai mạc Lễ Hội Singapore 2026. Lấy chủ đề “Vạn Sắc Peranakan” (Peranakan in Bloom), lễ hội tôn vinh di sản văn hóa Peranakan đặc sắc qua các trải nghiệm tương tác, hoạt động sáng tạo và không gian trưng bày các thương hiệu tiêu biểu của Singapore.

Với lịch sử hàng trăm năm, văn hóa Peranakan, biểu tượng cho tinh thần đa sắc tộc của Singapore, là kết tinh của sự giao thoa hài hòa giữa các giá trị Trung Hoa và Malaysia. Di sản ấy hiện diện trong từng đường nét kiến trúc, tinh hoa ẩm thực, trang phục truyền thống và các sản phẩm thủ công tinh xảo.

Sự kiện khai mạc Lễ Hội Singapore 2026 có sự tham dự của Ngài Rajpal Singh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam; bà Serene Ng, Trưởng đại diện Khu vực Việt Nam, Tổng cục Du lịch Singapore (STB); bà Patrina Lim, Giám đốc Thị trường Đông Nam Á, Mạng lưới Singapore toàn cầu (SGN); và ông Joseph Low, Trưởng Đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Bộ phận Bất động sản Keppel Việt Nam.

Ông Joseph Low chia sẻ: “Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, chúng tôi rất vui được hợp tác cùng STB và SGN để mang Lễ Hội Singapore lần đầu tiên đến với Hanoi Centre. Thông qua lễ hội này, chúng tôi mong muốn tạo nên những trải nghiệm ý nghĩa, kết nối con người và các nền văn hóa, đồng thời tăng cường hơn nữa mối liên kết về văn hóa, thương mại và cộng đồng giữa Việt Nam và Singapore. Là điểm đến nơi các nền văn hóa giao thoa, Hanoi Centre mang đến một không gian sống động để khách tham quan khám phá Singapore theo những cách thức mới mẻ và đầy cảm hứng.”

Lấy cảm hứng từ những gam màu đặc trưng, họa tiết tinh xảo và truyền thống lâu đời của Peranakan, Hanoi Centre khoác lên mình diện mạo mới, nơi di sản truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống đương đại.

Tại đây, khách tham quan có thể khám phá văn hóa Peranakan thông qua hành trình trải nghiệm đa giác quan như tìm hiểu các phong cách thời trang truyền thống, khoác lên mình trang phục lấy cảm hứng từ Peranakan, và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại khu vực AI Photobooth mang đậm chủ đề văn hóa này.

Bên cạnh đó, lễ hội còn mang đến chuỗi workshop sáng tạo hấp dẫn như vẽ gạch gốm thủ công, làm bánh Ondeh Ondeh và tự tay chế biến món sandwich kẹp kem - lấy cảm hứng từ món ăn vặt đường phố danh tiếng của Singapore. Khách tham dự cũng có thể tham gia các hoạt động tương tác như sưu tầm dấu mộc để đổi quà, đổi hóa đơn nhận ưu đãi đặc biệt cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn được triển khai trên toàn trung tâm thương mại.

Ngoài ra, Lễ Hội Singapore còn có Gian Hàng Singapore, mang lại đa dạng sản phẩm và thương hiệu nổi tiếng đến từ đảo quốc sư tử như Motherswork, Bee Cheng Hiang, Singshiok, Baked and Friends, BreadTalk và TWG - góp phần hoàn thiện trải nghiệm đậm chất Singapore tại lễ hội.

Xuyên suốt không gian trung tâm thương mại Hanoi Centre là các tiểu cảnh tái hiện văn hóa Peranakan, cùng sự xuất hiện của Merli - linh vật Merlion của Singapore, mang đến sắc màu vui tươi cho lễ hội. Không chỉ là những điểm check-in ấn tượng, mỗi tiểu cảnh còn kể lại câu chuyện đằng sau các biểu tượng văn hóa đặc trưng của Singapore để hành trình tại lễ hội thêm sâu sắc và giàu cảm xúc.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://hanoicentre.com.vn/

Hanoi Centre khai mở hành trình vạn sắc Peranakan tại Lễ Hội Singapore 2026 ảnh 7

Về TTTM Hanoi Centre

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2 tháng 7 năm 2026, Hanoi Centre sở hữu hơn 41.000 m² diện tích thương mại, quy tụ gần 200 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực như thời trang, làm đẹp, phong cách sống, ẩm thực và giải trí.

Hanoi Centre kiến tạo hệ sinh thái mua sắm và trải nghiệm đa dạng với sự góp mặt của nhiều thương hiệu nổi bật như adidas Brand Center đầu tiên tại miền Bắc, cửa hàng BERSHKA đầu tiên tại Việt Nam, Urban Revivo đầu tiên tại Hà Nội, cùng các cửa hàng flagship như POP MART, BOSS, CHANEL, Zara Concept Store, Coolmate và Galaxy CineX - tổ hợp rạp chiếu phim giải trí hiện đại hàng đầu khu vực.

Không chỉ là một trung tâm thương mại, Hanoi Centre hướng đến mục tiêu trở thành “The Centre of Hanoi – Tâm điểm Hà Nội” - nơi các nền văn hóa hội tụ, mang đến cho khách tham quan cơ hội khám phá những câu chuyện văn hóa Việt Nam và thế giới thông qua các sự kiện được tuyển chọn, trải nghiệm tương tác cùng các chương trình cộng đồng thường xuyên được tổ chức.

#Lễ Hội Singapore 2026 #Văn hóa Peranakan #Hanoi Centre #Tổ chức quốc tế #Gian hàng thương hiệu

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