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Kinh tế

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Giảm 30% thuế với doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng

Luân Dũng

TPO - Liên quan đến chính sách tài khóa, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định giảm 30% số thuế phải nộp đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

24/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu

Sáng 3/10, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ, Bộ Tài chính cho biết, tăng trưởng GDP quý III ước tăng 9,95% và 9 tháng GDP tăng 9,01%.

Cả nước có 12/34 địa phương tăng trưởng 9 tháng đạt 2 con số, trong đó có 7/10 địa phương trọng điểm như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh... TPHCM và Hà Nội tăng 9,06% và 8,85%, cao hơn khoảng 0,7% so với tốc độ tăng 6 tháng.

Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2,19 triệu tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán và tăng 12,1%, đã miễn, giảm khoảng 185,6 nghìn tỷ đồng, gia hạn khoảng 60 nghìn tỷ đồng thuế, phí.

Trong 9 tháng có 223.900 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn số rút lui khỏi thị trường (172.000 doanh nghiệp).

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Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhận định việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số vẫn là thách thức lớn, 9 tháng vẫn thấp hơn 1% mục tiêu cả năm.

Quý IV cần tăng 12,5% và hiện có 24/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu cả năm, tạo áp lực lớn lên quý cuối năm.

Ngoài ra, tiêu dùng 9 tháng chưa đột phá; đầu tư của một số DNNN lớn còn chậm; về đầu tư công, còn 7 bộ, cơ quan có tỉ lệ giải ngân dưới 15% và chưa giải ngân; các dự án vẫn gặp khó khăn về GPMB, nguồn cung, giá vật liệu, nhân công ở mức cao.

Giảm 30% số thuế phải nộp với doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Tài chính đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm. Liên quan đến chính sách tài khóa, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định giảm 30% số thuế phải nộp đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Bộ Tài chính cho biết sẽ chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công chính thức từ kỳ tháng 10, làm căn cứ điều chuyển vốn và bố trí kế hoạch vốn năm 2027.

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Phiên họp thường kỳ Chính phủ, sáng 3/10. Ảnh: VGP.

Các bộ, cơ quan, địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu; đẩy nhanh thu hồi tạm ứng; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng; điều hành tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, hướng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi sát các dự án đầu tư lớn, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, lao động, sớm đưa vào vận hành; tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng; khuyến khích doanh nghiệp FDI tái đầu tư lợi nhuận tại Việt Nam.

Bộ Nội vụ, các bộ, địa phương tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực thực thi cấp cơ sở; người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm trụ sở, nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, không để hư hỏng, lãng phí.

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#tăng trưởng #GDP #địa phương #Kinh tế #Chính sách tài khóa #đầu tư #doanh nghiệp

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