Thu ngân sách đạt 80% dự toán, ngành Thuế tăng tốc những tháng cuối năm

Tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong 8 tháng đầu ước đạt hơn 1,79 triệu tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán và tăng 17% so với cùng kỳ. Những tháng cuối năm, ngành Thuế sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), làm sạch mã số thuế, chống thất thu và tiếp tục chuyển đổi số trong quản lý thuế.

Chiều 15/9, Cục Thuế tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác thuế tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026. Hội nghị do Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chủ trì.

Theo Cục Thuế, trong 8 tháng đầu năm, tổng thu do cơ quan thuế quản lý, bao gồm cả thu hồi vốn, ước đạt hơn 1,79 tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán và bằng 117% so với cùng kỳ năm trước.

Cục trưởng Mai Xuân Thành chủ trì hội nghị.



Trong đó, thu từ dầu thô đạt khoảng 43.223 tỷ đồng; thu từ thuế, phí nội địa đạt 1,26 triệu tỷ đồng; các khoản thu từ đất đạt 393.432 tỷ đồng.

Song song với nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Tổng số thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn trong 8 tháng ước đạt 157.436 tỷ đồng, gồm 51.000 tỷ đồng gia hạn và 106.436 tỷ đồng miễn, giảm.

Các chính sách hỗ trợ tập trung vào nhiều lĩnh vực như giảm thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân và điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, quản lý thuế tiếp tục chuyển mạnh sang môi trường điện tử. Tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt khoảng 98,3%; tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 99,4%; gần 90% hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cũng tiếp tục được mở rộng.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, số thu ngân sách 8 tháng từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử đạt khoảng 211,1 nghìn tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ. Hiện có 281 nhà cung cấp nước ngoài kê khai qua Cổng thông tin điện tử, nộp hơn 18,13 nghìn tỷ đồng.

Đối với dữ liệu bán hàng qua sàn thương mại điện tử, cơ quan thuế đã rà soát 7.711 mã số thuế trong tổng số khoảng 13.510 mã số thuế có dữ liệu doanh thu.

Công tác hoàn thuế GTGT cũng được đẩy mạnh theo hướng vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa kiểm soát rủi ro. Đến ngày 16/9/2026, cơ quan thuế đã hoàn 137.633 tỷ đồng tiền thuế GTGT, tăng 141,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo kế hoạch, đầu tháng 10/2026, ngành Thuế sẽ triển khai ứng dụng hoàn thuế GTGT tự động nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm tiếp cận nguồn vốn.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh". Lũy kế đến ngày 20/8/2026, cơ quan thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với gần 2 triệu người nộp thuế; riêng năm 2026 đã xử lý khoảng 565.000 trường hợp.

Cùng với đó, Cục Thuế tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về minh bạch, trao đổi thông tin và hợp tác thuế quốc tế, chuẩn bị phục vụ hoạt động đánh giá của Diễn đàn Toàn cầu (GF) và kỳ rà soát của Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 10/2026.

Trong những tháng cuối năm, ngành Thuế xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; hoàn thiện hướng dẫn chính sách, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh hoàn thuế GTGT; củng cố kết quả thu nợ, đẩy mạnh làm sạch mã số thuế và xử lý người nộp thuế có trạng thái 03, 06; hoàn thiện quản lý hộ kinh doanh và triển khai công cụ quản lý rủi ro; tăng cường kiểm tra chuyên đề, chống thất thu.