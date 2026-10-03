Ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trên thị trường chứng khoán

TPO - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán sẽ được chủ động ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nói về nâng hạng thị trường chứng khoán tại họp báo. Video: Trọng Quân - Diễm Linh

Trưa 3/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, phóng viên đặt câu hỏi từ 21/9 Việt Nam bắt đầu nâng hạng thị trường chứng khoán, những cải cách nào được ưu tiên để biến dòng vốn nâng hạng thành nguồn lực lâu dài cho nền kinh tế?

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, việc phát triển thị trường chứng khoán của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Tháng 9 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, đây là bước tiến được các tổ chức quốc tế, tài chính quốc tế công nhận.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời báo chí. Ảnh: Như Ý.

Để đảm bảo việc duy trì thứ hạng và tiếp tục phát triển, theo ông Chi, Bộ Tài chính xác định rất rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay trong kỳ họp tháng 10 tới đây. Việc sửa đổi này sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng.

Bộ Tài chính cũng sẽ thực hiện các giải pháp phát triển nguồn cung vốn và đa dạng hàng hóa trên thị trường. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ các quy định liên quan đến việc doanh nghiệp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với niêm yết, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên trên thị trường chứng khoán.

Triển khai các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp có quy mô lớn, quản trị tốt của các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ các giải pháp liên quan đến việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp, kể cả phát hành trái phiếu ra công chúng lẫn phát hành trái phiếu riêng lẻ và đa dạng hóa trái phiếu và chứng khoán phái sinh, những trái phiếu xanh sẽ được ưu tiên khuyến khích phát hành.Cũng theo ông Chi, khi đã tạo ra nguồn cung rồi thì cũng cần tạo ra nhu cầu đầu tư trên thị trường.

“Một trong những giải pháp chúng tôi đã nhiều lần chia sẻ là việc phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường, tăng cơ cấu nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để tạo ra sự phát triển bền vững của thị trường”, ông Chi nói.

Nhiệm vụ quan trọng khác, theo Thứ trưởng, Bộ Tài chính tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát để đảm bảo thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng yêu cầu minh bạch, đảm bảo các vi phạm được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả chủ thể tham gia thị trường.