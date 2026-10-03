Việt Nam - Campuchia có thêm cửa khẩu quốc tế

TPO - Sáng 3/10, tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Campuchia) tổ chức công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom, mở thêm tuyến kết nối giao thương, du lịch giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và khu vực ASEAN. An Giang đặt mục tiêu đưa giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu này đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.

Dự lễ có Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao); ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang...

Phía Campuchia có Đại tướng Prak Sovanna - Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia; ông Nou Sakhan - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kandal và ông Kuoch Chamroeun - Tỉnh trưởng tỉnh Kandal.

Theo UBND tỉnh An Giang, ngày 7/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 219 phê duyệt nâng cấp Cửa khẩu chính Khánh Bình thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu tại buổi lễ.

Sau khi được nâng cấp, An Giang có 4 cửa khẩu quốc tế tiếp giáp Campuchia gồm Tịnh Biên, Hà Tiên, Vĩnh Xương và Khánh Bình. Cặp Khánh Bình - Chrey Thom là cửa khẩu quốc tế thứ hai giữa An Giang và tỉnh Kandal, sau cặp Vĩnh Xương - Kaam Samnor.

Cửa khẩu Khánh Bình có vị trí thuận lợi khi nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 75km, là một trong những cửa khẩu đường bộ của Việt Nam kết nối gần với thủ đô Campuchia nhất. Cửa khẩu đồng thời có lợi thế kết nối cả đường bộ và đường thủy, trong đó được định hướng kết nối với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, việc khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao thương và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình được định hướng trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước sang Campuchia, đồng thời kết nối với các thị trường ASEAN.

An Giang đặt mục tiêu tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp Cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.

Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Bên cạnh thương mại và du lịch, kinh tế biên mậu phát triển được kỳ vọng thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Cửa khẩu An Giang, tạo thêm việc làm trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới.

Cùng với phát triển kinh tế, cặp cửa khẩu quốc tế mới cũng được xác định có vai trò tăng cường hợp tác quản lý biên giới, góp phần kiểm soát, phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, gian lận thương mại và các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.