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Thái Nguyên cần 6.000 ha mặt bằng sạch để thu hút 30 tỷ USD

Thanh Hiếu

TPO - Ngày 2/10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh về công tác quản lý, phát triển, giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN). Tại đây Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết để đón dòng vốn khoảng 30 tỷ USD, thời gian tới địa phương cần 6.000 ha đất cần được giải phóng mặt bằng.

Tại cuộc làm việc, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 15 khu công nghiệp (KCN), khu công nghệ số tập trung với 384 dự án còn hiệu lực.

Giai đoạn 2020-2025, bình quân mỗi năm, các KCN đạt doanh thu khoảng 30 tỷ USD, giá trị xuất khẩu 28 tỷ USD, nộp ngân sách khoảng 9.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 100.000 lao động.

Bên cạnh đó, hiện toàn tỉnh đã thành lập được 41 cụm công nghiệp (CCN), thu hút 101 dự án, tạo việc làm cho khoảng 16.800 lao động. Theo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh được quy hoạch 74 CCN với tổng diện tích 4.069 ha.

Kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống KCN, CCN trong thu hút đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách.

Tuy nhiên, quá trình triển khai một số KCN, CCN trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

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Một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết, theo định hướng phát triển đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu thu hút trên 30 tỷ USD vốn đầu tư.

Để đáp ứng yêu cầu này, tỉnh cần khoảng 6.000 ha đất công nghiệp, trong đó còn khoảng 3.000 ha cần tiếp tục giải phóng mặt bằng, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2027.

Bí thư Trịnh Xuân Trường yêu cầu các đơn vị liên quan phải chủ động, đồng bộ quỹ đất sạch, khu tái định cư và hạ tầng thiết yếu; xác định rõ các khu vực, dự án ưu tiên để tập trung nguồn lực, đánh giá kỹ năng lực của nhà đầu tư.

Đối với 15 KCN đang triển khai, tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng. Với 23 KCN còn lại trong quy hoạch, các đơn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu, xác định rõ lộ trình triển khai và trách nhiệm cụ thể.

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#Thái Nguyên #Đất công nghiệp #Vốn đầu tư #Khu công nghiệp #Quy hoạch #Cụm công nghiệp #Giải phóng mặt bằng #Phát triển kinh tế

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