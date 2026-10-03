Mua cửa Eurowindow nhận ngay cơ hội rinh xe Mercedes-Benz C200

Eurowindow triển khai chương trình khuyến mãi “Sắm cửa đón sang – Sẵn sàng rinh xế” từ 30/09 đến 30/11/2026, dành cho khách hàng nhà riêng trên toàn quốc. Bên cạnh quà tặng thiết thực và ưu đãi thanh toán, chương trình mang đến cơ hội sở hữu Mercedes-Benz C200.

Sắm cửa cho tổ ấm, nhận quà tặng đẳng cấp

Với những gia đình đang xây mới hoặc cải tạo nhà, lựa chọn hệ cửa là khoản đầu tư cần tính đến cả chất lượng sử dụng lâu dài và ngân sách hoàn thiện. Chương trình “Sắm cửa đón sang – Sẵn sàng rinh xế” được Eurowindow triển khai nhằm mang đến thêm quyền lợi cho khách hàng trong giai đoạn hoàn thiện tổ ấm cuối năm.

Chương trình khuyến mãi “Sắm cửa đón sang – Sẵn sàng rinh xế” áp dụng từ 30/09 đến 30/11/2026.

Trong thời gian khuyến mãi, khách hàng ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua sản phẩm Eurowindow có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ được tặng 01 máy giặt kết hợp sấy cửa trước Bosch Series 6. Quà được trao sau khi khách hàng ký hợp đồng và hoàn thành thủ tục đặt cọc theo thể lệ. Mỗi khách hàng được nhận một máy giặt kết hợp sấy tương ứng với một địa chỉ công trình.

Đây là món quà thiết thực khi chuyển về nhà mới. Hai chức năng giặt và sấy tích hợp trong cùng thiết bị giúp việc chăm sóc quần áo thuận tiện hơn, đồng thời tiết kiệm diện tích bố trí máy và giảm phụ thuộc vào thời tiết.

Với khách hàng chủ động tài chính, Eurowindow giảm thêm 2% giá trị hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng sau VAT khi thanh toán đủ 100% trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ký. Khách hàng có thể thanh toán nhiều lần, miễn hoàn tất toàn bộ giá trị trong thời hạn quy định.

Cùng với quà tặng và ưu đãi thanh toán, khách hàng có hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng đủ điều kiện còn được tham gia quay số trúng thưởng với 01 giải Đặc biệt là xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde; 01 giải Nhất là xe máy SH 125i; 02 giải Nhì, mỗi giải là một điện thoại iPhone 18 Pro Max 1TB; và 03 giải Ba, mỗi giải là một máy hút bụi khô và ướt Dyson V12s.

Cứ mỗi 10 triệu đồng thực thanh toán, khách hàng được nhận một mã dự thưởng; phần tiền lẻ từ 5 triệu đồng trở lên được tính thêm một mã theo thể lệ. Như vậy, số mã dự thưởng được xác định dựa trên khoản tiền khách hàng đã thanh toán cho Eurowindow.

Để tham gia chương trình, khách hàng cần ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng trong thời gian từ 30/09 đến hết 30/11/2026, đồng thời hoàn thành đặt cọc tối thiểu 30% giá trị hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng đến hết ngày 08/12/2026. Lễ quay số dự kiến diễn ra lúc 14 giờ ngày 18/12/2026; kết quả được công bố trên website Eurowindow và thông báo trực tiếp tới khách hàng trúng thưởng.

Lựa chọn giải pháp cửa phù hợp, đầu tư bền vững cho chất lượng sống

Một hệ thống cửa được tư vấn đúng chủng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái trong sinh hoạt: khả năng hạn chế tiếng ồn, ngăn nước mưa, lấy sáng và sự thuận tiện mỗi lần đóng mở. Vì vậy, bên cạnh kiểu dáng, người mua cần cân nhắc vị trí lắp đặt, điều kiện thời tiết và nhu cầu sử dụng của từng không gian.

Cửa Eurowindow đa dạng mẫu mã, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng

Eurowindow cung cấp nhiều giải pháp cửa đáp ứng những yêu cầu khác nhau cho nhà phố, biệt thự và công trình nhà riêng.

Cửa nhôm Eurowindow được sản xuất từ các vật liệu nhôm cao cấp, có độ kín khít cao, tải trọng nhẹ, chịu lực tốt nhờ hệ profile nhôm cao cấp và hộp kính chuyên dụng. Dòng sản phẩm này phù hợp cho nhà phố, biệt thự, chung cư cao cấp và cả các dự án nghỉ dưỡng, khách sạn.

Cửa uPVC Eurowindow có khả năng chống ồn, chống thấm, chống mối mọt và không cong vênh theo thời gian. Cửa uPVC Eurowindow mang lại hiệu quả sử dụng lâu dài và chi phí bảo trì tối ưu, đặc biệt phù hợp với khu vực có khí hậu ẩm, nắng gió như miền Nam.

Cửa gỗ Eurowindow được xử lý công nghệ cao, bề mặt phủ sơn UV chống trầy xước mang lại vẻ đẹp tự nhiên và tinh tế cho không gian sống.

Cửa thông minh ứng dụng công nghệ 4.0 ứng dụng công nghệ tiên tiến, góp phần nâng tầm không gian sống thông minh, an toàn và đẳng cấpvới hệ vách kính trượt dọc tự động, cửa gấp trượt dọc tự động, kính điện thông minh, cửa mái kính skylight cảm biến thời tiết, rèm trong hộp kính…

Thông qua chương trình “Sắm cửa đón sang – Sẵn sàng rinh xế”, Eurowindow dành thêm quyền lợi cho khách hàng lựa chọn sản phẩm trong mùa xây dựng cuối năm. Từ bộ cửa phục vụ sinh hoạt hằng ngày đến món quà hỗ trợ hoàn thiện tổ ấm, mỗi lựa chọn đều hướng tới một ngôi nhà tiện nghi và phù hợp hơn với nhu cầu của gia đình.

Thông tin chi tiết về sản phẩm và thể lệ chương trình:

Website: eurowindow.biz

Hotline: 0909 888 000

Chương trình áp dụng theo thể lệ và không áp dụng đồng thời với chính sách ưu đãi khác.