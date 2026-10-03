Lý do triển khai Quy hoạch điện VIII 'tương đối chậm'

TPO - Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, việc triển khai Quy hoạch điện VIII còn tương đối chậm do một số nguyên nhân. Bộ Công Thương đang tập trung rà soát về thể chế, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để thay thế, cập nhật các nguồn điện chậm tiến độ...

Trả lời câu hỏi tại họp báo thường kỳ Chính phủ ngày 3/10, ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương - cho biết hiện nay nhu cầu điện mỗi năm tăng rất nhanh, trên dưới 10%. Do đó, chúng ta cần nhiều nguồn điện khác nhau.

Theo ông Hoài, việc phát triển các dự án nguồn điện cũng như các dự án về lưới điện đòi hỏi nhiều thời gian. Trong khi đó, phát triển năng lượng điện mặt trời mái nhà có nhiều lợi thế: Thời gian rất nhanh; không phải thu hồi, giải phóng mặt bằng; giảm áp lực về truyền tải, xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải.

“Thời gian vừa qua, điện mặt trời mái nhà phát triển tương đối nhanh và cũng đóng góp một phần đáng kể trong đáp ứng nhu cầu điện của quốc gia”, ông Hoài nói.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài trả lời báo chí. Ảnh: VGP.

Theo ông Hoài, Chính phủ và Bộ Công Thương đã rất quyết liệt trong việc thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Chỉ thị nhằm thúc đẩy các giải pháp phát triển điện mặt trời mái.

Trong đó có khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu; khuyến khích lắp các hệ thống pin lưu trữ; đưa ra chỉ tiêu phấn đấu hằng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ…

Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện nay công suất điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc đã đạt khoảng 11.000 MWp.

Liên quan đến nội dung này, ông Hoài cho hay, trong Quy hoạch điện VIII, Bộ đã giao chỉ tiêu phân bổ đến từng tỉnh. Đồng thời, Bộ cũng đã tổ chức các hội nghị trực tuyến để phổ biến và yêu cầu UBND các tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, trong đó có việc ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển theo thẩm quyền.

“Hiện nay đã có một số tỉnh ban hành chính sách này. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai ban hành chính sách hỗ trợ”, Thứ trưởng nêu rõ.

Vẫn theo ông Hoài, việc triển khai Quy hoạch điện VIII còn tương đối chậm do một số nguyên nhân. Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, Bộ Công Thương đang tập trung rà soát 2 nội dung chính.

Trước tiên về thể chế, Bộ xem xét, sửa đổi Luật Điện lực; rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để thay thế, cập nhật các nguồn điện chậm tiến độ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Về cơ chế, chính sách, Thứ trưởng cho rằng, điều quan trọng nhất là thúc đẩy các dự án nguồn điện và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII.

Trong phân cấp, phân quyền, các địa phương phải chịu trách nhiệm chủ quản đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn.

“Bộ Công Thương theo chỉ đạo của Chính phủ sẽ trình Luật Điện lực (sửa đổi) vào kỳ họp Quốc hội tháng 10 tới đây nhằm tháo gỡ tối đa rào cản, tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư”, ông Hoài cho hay.

Một giải pháp quan trọng khác, theo ông Hoài, là triển khai quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện khoảng 10%/năm, phục vụ phát triển kinh tế.