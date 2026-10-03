Đà Nẵng muốn đưa AI, công nghệ đến gần người dân

TPO - Sáng 3/10, UBND phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 (SIF 2026), thu hút hơn 20 doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp về trí tuệ nhân tạo (AI), robot, công nghệ tương lai, chuyển đổi số và các ứng dụng số trong đời sống.

Sự kiện được định hướng trở thành nền tảng giới thiệu công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kết nối cộng đồng và tạo không gian đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức công nghệ, cơ sở giáo dục và người dân.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Huy Bình - Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội - cho biết SIF 2026 diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và AI đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong quản trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà phát biểu tại lễ hội. Ảnh: Duy Quốc.

Theo ông Bình, với Sơn Trà, đổi mới sáng tạo không chỉ được nhìn nhận ở góc độ công nghệ mà còn được cụ thể hóa bằng những cách làm, mô hình và giải pháp mới, tạo ra giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.

“Để đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển, chính quyền không thể làm một mình mà cần sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức tài chính, đơn vị viễn thông và cộng đồng”, ông Bình nói.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026.

Theo UBND phường Sơn Trà, địa phương đặt mục tiêu xây dựng Sơn Trà trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch - kinh tế biển đặc sắc; đồng thời xác định 3 nhiệm vụ đột phá gồm chuyển đổi số, phát triển kinh tế biển và giáo dục gắn với bản sắc văn hóa.

Một trong những định hướng được phường Sơn Trà tập trung triển khai là xây dựng Đề án “Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội phường Sơn Trà giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035” và Đề án thành lập Khu vực Đổi mới sáng tạo phường Sơn Trà.

Các doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp về trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ tương lai, chuyển đổi số và các ứng dụng số trong đời sống.

UBND phường Sơn Trà kỳ vọng doanh nghiệp chia sẻ nhu cầu, khả năng đầu tư và các giải pháp có thể triển khai; chuyên gia góp ý về mô hình quản trị, cơ chế thử nghiệm, mô hình kinh doanh; các trường đại học tham gia đào tạo, nghiên cứu, ươm tạo ý tưởng và kết nối sinh viên, giảng viên với những bài toán thực tế của địa phương.

Điểm nhấn của SIF 2026 là không gian trải nghiệm công nghệ với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp. Các đơn vị giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp về AI, robot, công nghệ tương lai, chuyển đổi số và ứng dụng số trong đời sống.

Nhiều người dân tham gia trải nghiệm công nghệ.

Bên cạnh trải nghiệm công nghệ, Lễ hội tổ chức các hội thảo, đối thoại về xây dựng Khu vực Đổi mới sáng tạo Sơn Trà, chuyển đổi số, ứng dụng AI trong giáo dục và kết nối doanh nghiệp. Hai cuộc thi “Ý tưởng Công viên Đổi mới sáng tạo Sơn Trà” và “Làm phim hoạt hình bằng AI” cũng được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu tham quan không gian trải nghiệm công nghệ tại lễ hội.

Người dân đến với SIF 2026 còn được trực tiếp tiếp cận các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số như định danh điện tử, tích hợp dữ liệu lên VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng eTax Mobile, chữ ký số và các nền tảng số dùng chung.

Thông qua các hoạt động, Ban Tổ chức kỳ vọng đưa công nghệ và các dịch vụ số đến gần hơn với cộng đồng, giúp người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ thuận tiện hơn trong đời sống hằng ngày.