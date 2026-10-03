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Hơn 5.000 dự án với tổng vốn 3,5 triệu tỷ đồng đang 'mắc kẹt'

Thanh Hiền - Nguyễn Thành

TPO - Hiện cả nước hiện có hơn 5.000 dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, kéo dài. “Nếu hơn 5.000 dự án với tổng vốn 3,5 triệu tỷ đồng được đưa vào sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần chống lãng phí và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Chiều 3/10, tại TP. Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo bộ ngành đã tham dự lễ tái khởi động Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City sau thời gian dài đã được tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội và Chính phủ.

'Siêu dự án' được tháo gỡ

Dự án có quy mô hơn 330 ha, với tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng, được UBND TP. Đà Nẵng cấp quyết định đầu tư từ năm 2010. Trong quá trình triển khai, dự án phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, địa giới, giao đất và nghĩa vụ đầu tư, khiến tiến độ bị gián đoạn trong thời gian dài.

Sau hơn một thập kỷ, mới đây, sau quá trình rà soát, áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để triển khai dự án. Với quyết định này đã tạo cơ sở cho chủ đầu tư dự án (Công ty CP Trung Nam) và đơn vị phát triển (Kita Group) tiếp tục thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các nội dung liên quan theo quy định pháp luật.

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Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cho biết thời gian qua Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, đầu tư và tài sản.

Với việc tái khởi động Golden Hills City là dấu mốc thiết thực, góp phần cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực đầu tư phát triển tại Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh, thành phố nói chung. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt là kiên quyết khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực, xử lý những tồn tại, vướng mắc trên cơ sở quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

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Dự án Golden Hills City được tái khởi động sau hơn 1 thập kỷ vướng mắc pháp lý.

Phó Thủ tướng cho biết, theo thống kê của 34 tỉnh, thành phố và các bộ, ngành, cả nước hiện có hơn 5.000 dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, kéo dài. Trong đó, gần 4.000 dự án đã được các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo xử lý; hơn 1.300 dự án đang được chỉ đạo xử lý và 158 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.

“Nếu hơn 5.000 dự án với tổng vốn 3,5 triệu tỷ đồng được đưa vào sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần chống lãng phí và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.

Không để sai sót của chính quyền ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Theo Phó Thủ tướng, việc tháo gỡ khó khăn theo báo cáo chưa phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng là biến các cơ chế, chính sách thành kết quả cụ thể, đưa dự án thực sự tái khởi động, thay vì chỉ giải quyết xong các thủ tục. Chính phủ sẽ lập các đoàn công tác để cùng địa phương tháo gỡ khó khăn.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo về tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài; chủ động tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, không để các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn bị cản trở bởi quy định, thủ tục hành chính. Đặc biệt, không để những sai sót của chính quyền các cấp làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố.

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Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc và lãnh đạo TP. Đà Nẵng thực hiện nghi lễ tái khởi động và xây dựng trường mầm non tại khu vực dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - cho biết: Trong quá trình phát triển, Đà Nẵng có nhiều dự án tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố. Hiện nay, các cơ chế đặc thù của Trung ương đã tạo cơ sở pháp lý để thành phố xử lý các vướng mắc. Thành phố rà soát, phân định trách nhiệm, xác định tiến độ và tập trung giải quyết từng vấn đề cụ thể. Việc tái khởi động dự án mở ra kỳ vọng mới, khơi thông nguồn lực đầu tư bị ách tắc lâu nay.

Riêng đối với Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết việc tái khởi động mang lại nhiều kỳ vọng cho sự phát triển tổng thể của thành phố. Dự án sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực Tây Bắc của thành phố; bổ sung hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân, tạo thêm việc làm và gia tăng giá trị kinh tế.

"Việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cũng thể hiện cam kết của chính quyền thành phố trong đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó củng cố niềm tin và tạo môi trường đầu tư minh bạch, bền vững", ông Hùng cho biết.

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#Golden Hills City #Đà Nẵng #dự án lớn #đầu tư #phát triển đô thị #bất động sản #quy hoạch

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