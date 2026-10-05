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Huy động nhiều lực lượng tìm cán bộ kiểm lâm mất tích trên sông Hồng

Văn Đức

TPO - Lực lượng chức năng đang huy động phương tiện, nhân lực rà soát dọc hai bờ sông Hồng để tìm kiếm cán bộ kiểm lâm mất tích.

Các đơn vị huy động lực lượng tìm kiếm cán bộ kiểm lâm mất tích trên sông Hồng khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, một kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng qua địa bàn tỉnh Lào Cai. Cụ thể, theo nguồn tin ban đầu từ phía lực lượng chức năng nêu: "Một thuyền chở nhóm người thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực Lào Cai - Bát Xát khi đang trên đường cập bờ bị chìm trên sông Hồng, đoạn qua phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, khiến một kiểm lâm viên rơi xuống sông, mất tích".

Sáng 5/10, thông tin chính thức từ Chi cục Kiểm lâm Lào Cai nêu rõ, ngày 4/10, Tổ công tác của Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát gồm 8 người, chia thành 2 nhóm, thực hiện nhiệm vụ đưa 3 cây gạo sang bãi Soi sông Hồng để trồng khảo nghiệm (nhóm 3 người), đồng thời tuần tra, kiểm tra và tháo dỡ lưới bẫy bắt chim dọc tuyến bờ sông Hồng (nhóm 5 người), phía đường An Dương Vương, thuộc địa phận phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đến khoảng 14h20 cùng ngày, trong quá trình tuần tra, nhóm 5 người phát hiện cán bộ kiểm lâm Lê Chí T (SN 1977) khi di chuyển trên bờ thì bất ngờ trượt chân, ngã xuống sông Hồng.

Do nước sâu, dòng chảy xiết và tình huống xảy ra đột ngột, ông T. bị đuối nước và mất tích.

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Các lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Hồng.
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Cảnh sát Giao thông đường thủy huy động phương tiện tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện và nhân lực triển khai công tác tìm kiếm.

Công an và lực lượng quân đội, dân quân phường Lào Cai sử dụng cano chuyên dụng, thuyền sắt cùng các dụng cụ như sào, lưới để rà soát khu vực xảy ra vụ việc.

Hiện các lực lượng đang tiếp tục phối hợp với người dân mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc hai bên bờ sông Hồng và khu vực xung quanh vị trí nạn nhân gặp nạn.

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#Cán bộ kiểm lâm mất tích trên sông Hồng #Tìm kiếm kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng #Cán bộ kiểm lâm trượt chân rơi xuống sông

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