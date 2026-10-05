Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Phía sau ánh hào quang Miss Universe Vietnam 2026: Nơi Top 30 tìm lại sự cân bằng và bứt phá trước giờ G

P.V

Đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 vừa khép lại tại Hải Phòng với chiếc vương miện danh giá tìm được chủ nhân xứng đáng. Nhưng đằng sau những khoảnh khắc lộng lẫy trên sân khấu là chuỗi ngày tập luyện với cường độ cao, những giọt mồ hôi và áp lực không nhỏ của Top 30 người đẹp. Để các cô gái luôn xuất hiện với nguồn năng lượng rạng rỡ nhất, một “chốn về” bình yên để cân bằng cảm xúc và tái nạp năng lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Ruby Tree Golf Villas tại Đồ Sơn đã trở thành điểm tựa thầm lặng như thế trong suốt tuần lễ hoạt động cao điểm của cuộc thi.

Ngôi nhà chung Ruby Tree Golf Villas ấm áp giữa lịch trình thi đấu căng thẳng.
Ngôi nhà chung Ruby Tree Golf Villas ấm áp giữa lịch trình thi đấu căng thẳng.

“Ngôi nhà chung” ấm áp giữa lịch trình thi đấu căng thẳng

Bước vào chặng đua nước rút từ ngày 24/9, Top 30 thí sinh đối mặt với lịch trình dày đặc từ sáng sớm đến đêm muộn: các buổi tổng duyệt, phỏng vấn kín và các hoạt động cộng đồng nối tiếp nhau.

Giữa áp lực ấy, không gian villa tại Ruby Tree mở ra cảm giác như trở về nhà. Những căn biệt thự nép mình bên hồ nước và mảng xanh sân gôn không chỉ mang lại sự riêng tư tối đa cho các thí sinh nghỉ ngơi, mà còn là nơi các cô gái cùng quây quần bên phòng khách lớn sau một ngày dài.

Những cái ôm động viên, những cuộc trò chuyện chia sẻ nỗi niềm hay cùng nhau tập lại từng bước catwalk trong ánh đèn ấm áp của phòng khách… đã biến nơi đây thành không gian gắn kết thực sự. Chính sự thoải mái, gần gũi và tự nhiên ấy đã giúp các thí sinh cởi bỏ bớt áp lực thi đấu, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và tâm thế tự tin nhất trước thềm chung kết.

Khoảnh khắc thư thái, gắn kết của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 tại Ruby Tree Golf Villas.
Khoảnh khắc thư thái, gắn kết của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 tại Ruby Tree Golf Villas.

Khoảng lặng xanh tiếp thêm cảm hứng và động lực tỏa sáng

Một trong những yếu tố làm nên thần thái rạng ngời của người phụ nữ chính là sự cân bằng từ bên trong. Tại Ruby Tree Golf Villas, chỉ cần mở khung cửa ban công vào buổi sớm mai, bầu không khí trong lành mang theo hơi thở của biển Đồ Sơn và thảm cỏ xanh mướt của sân gôn đã mang lại nguồn sinh khí mới mẻ.

Dàn người đẹp được trải nghiệm môn thể thao golf tại sân gôn Ruby Tree Golf Resort.
Dàn người đẹp được trải nghiệm môn thể thao golf tại sân gôn Ruby Tree Golf Resort.

Những khoảng nghỉ hiếm hoi giữa các phần thi được lấp đầy bằng những trải nghiệm thư thái: tản bộ trên thảm cỏ xanh ngát, trải nghiệm môn thể thao golf, thong thả đón gió trên hồ nước hay thả lỏng cơ thể tại hồ bơi ngoài trời. Không ồn ào hay vội vã, thiên nhiên khoáng đạt nơi đây như một liệu pháp tinh thần xoa dịu những căng thẳng, giúp các thí sinh lấy lại sự tĩnh tại, lắng nghe chính mình và khơi dậy khát khao bứt phá cho đêm thi quyết định.

Những trải nghiệm vận động nhẹ nhàng giúp thí sinh giải tỏa áp lực và duy trì phong độ đỉnh cao.
Những trải nghiệm vận động nhẹ nhàng giúp thí sinh giải tỏa áp lực và duy trì phong độ đỉnh cao.

Đồng hành cùng sự thăng hoa của nhan sắc Việt

Thành công rực rỡ của Miss Universe Vietnam 2026 không chỉ được đo bằng đêm chung kết bùng nổ, mà còn là hành trình trưởng thành, tự tin và tỏa sáng của từng thí sinh qua mỗi ngày trải nghiệm.

Nụ cười rạng rỡ của các thí sinh – nguồn năng lượng tích cực lan tỏa từ hành trình trải nghiệm tại Ruby Tree Golf Villas.
Nụ cười rạng rỡ của các thí sinh – nguồn năng lượng tích cực lan tỏa từ hành trình trải nghiệm tại Ruby Tree Golf Villas.

Đồng hành cùng các người đẹp trong những ngày tháng đáng nhớ tại Hải Phòng, Ruby Tree Golf Villas đã hoàn thành trọn vẹn vai trò của một trạm tiếp năng lượng đẳng cấp nhưng vô cùng gần gũi. Những nụ cười rạng rỡ và sự thăng hoa của Top 30 trên sân khấu chính là món quà ý nghĩa nhất, ghi dấu một kỷ niệm đẹp trong hành trình chinh phục giấc mơ nhan sắc của các cô gái tại thành phố Cảng.

#Miss Universe Vietnam 2026

Cùng chuyên mục

Đám cưới Hoài Lâm - Ngọc Trinh

Đám cưới Hoài Lâm - Ngọc Trinh

TPO - Đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long diễn ra giản dị, gần gũi. Hình ảnh nam ca sĩ nắm tay vợ hát “Rồi tới luôn”, liên tục trao cô dâu nụ hôn nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả.

Cháy vé concert HIEUTHUHAI

Cháy vé concert HIEUTHUHAI

TPO - "Mắt Nhắm Mắt Mở" Concert thông báo sold-out chỉ sau vài giờ mở bán sớm, báo hiệu cuộc cạnh tranh khốc liệt để "săn vé" đợt mở bán chung vào ngày 6/10.

Lần đầu '2 ngày 1 đêm' không có Trường Giang

Lần đầu '2 ngày 1 đêm' không có Trường Giang

TPO - Tập 103 của "2 ngày 1 đêm" gây chú ý khi Trường Giang không xuất hiện. Trong hành trình “Miền Tây mùa nước nổi”, Kiều Minh Tuấn trở thành tâm điểm nghi vấn khi liên tục có những hành động khó hiểu.

Thảm họa Tom Cruise

Thảm họa Tom Cruise

TPO - “Digger”, bộ phim hài đen kinh phí lớn của Tom Cruise thất bại thảm hại ngay trong cuối tuần đầu tiên ra mắt khán giả. Dù mới mở màn, tác phẩm đứng trước nguy cơ lỗ nặng.

Đàm Tùng Vận bị chê, vì sao phim vẫn lập kỷ lục

Đàm Tùng Vận bị chê, vì sao phim vẫn lập kỷ lục

TPO - Đàm Tùng Vận đang đứng giữa những khen chê khó chiều khi đóng "Lan Hương như cố". Một số người cho rằng cô không còn hợp vai thiếu nữ, người lại nhận xét gương mặt trẻ thơ chưa diễn tả được sự từng trải của nhân vật. Bất chấp tất cả, bộ phim vẫn gây sốt và phá nhiều kỷ lục rating lẫn điểm nhiệt trên màn ảnh Hoa ngữ.

Sự độc hại nhắm vào JustaTee

Sự độc hại nhắm vào JustaTee

TPO - Chỉ một câu nói, sơ suất nhỏ của nghệ sĩ Việt có thể thành tâm điểm bàn tán trên Threads. Vụ việc mới nhất của JustaTee trên sân khấu trao giải Tinh hà say hi chính là ví dụ điển hình.

Người trẻ 'nhăn mặt' với phim ngắn AI

TPO - Không cần tìm kiếm, người dùng vẫn dễ dàng bắt gặp phim ngắn AI với nội dung 18+, bạo lực trên mạng xã hội. Một bộ phận người trẻ bị cuốn theo cách kể chuyện ngắn, liên tục kích thích tò mò, nhiều người lại đặt câu hỏi về giới hạn nội dung và trách nhiệm kiểm soát những video này.

Thương vụ thâu tóm đắt giá nhất lịch sử

Thương vụ thâu tóm đắt giá nhất lịch sử

TPO - Việc Paramount Skydance thâu tóm Warner Bros. Discovery, dự kiến hoàn tất ngày 6/10, không chỉ tạo ra một đế chế truyền thông trị giá khoảng 111 tỷ USD mà còn đánh dấu bước chuyển lớn của Hollywood.

Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026: 7 màn trình diễn trong phần thi áo dài

Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026: 7 màn trình diễn trong phần thi áo dài

TPO - Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana cho biết cả ba phần thi tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được đầu tư và tập luyện kỹ càng. Chỉ riêng phần thi áo dài, biên đạo nghĩ ra 7 màn trình diễn khác nhau để thí sinh có cơ hội tỏa sáng.

Brad Pitt bị lấn át

Brad Pitt bị lấn át

TPO - Trong bộ phim sinh tồn, Brad Pitt được khen ngợi về diễn xuất, lấn át cả kịch bản thiếu đột phá. Tuy nhiên, ngôi sao thực sự đến từ chú chó Odin.

BTS tẩy chay Grammy

BTS tẩy chay Grammy

TPO - BTS và Stray Kids đều thông báo không gửi tác phẩm tranh giải Grammy 2027. Động thái này được cho là để phản đối hạng mục mới được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ đưa vào hệ thống giải thưởng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe