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Địa ốc

“Mỏ vàng” tóc bạc và “cuộc đua” mới của khách sạn Đà Nẵng

Huỳnh Lê Đức Hợp

Đà Nẵng đang có một thị trường du lịch ít ồn ào nhưng nhiều tiềm năng từ những vị khách lớn tuổi. Họ có thời gian, tích lũy và nhu cầu trải nghiệm, nhưng đòi hỏi một thứ đơn giản nhưng không hề giản đơn trong ngành lưu trú, đó là sự thuận tiện mà không đánh mất tự do, được chăm sóc nhưng vẫn giữ nguyên phẩm giá.

Một thị trường không cần phải “chạy”

Buổi chiều ở Đà Nẵng, khi những đoàn khách trẻ vội vàng tìm một góc đẹp để chụp ảnh, trên bãi đôi khi lại có những vị khách khác thong thả hơn; một đôi vợ chồng tóc bạc đi bộ dọc bờ biển. Họ dừng lại lâu hơn trước một quán cà phê, ăn tối sớm hơn, trở về khách sạn không phải để ngủ mà để ngồi ngoài ban công nhìn thành phố lên đèn. Họ không vội. Và chính sự không vội ấy đang mở ra một bài toán mới cho ngành khách sạn.

Lâu nay, du lịch thường được thiết kế quanh những người trẻ, gia đình có con nhỏ hoặc nhóm khách tìm kiếm trải nghiệm nhanh, dày đặc và theo “trend”. Nhưng khi dân số già hóa, một thị trường khác đang lớn lên, đó là “kinh tế bạc”, hệ sinh thái kinh tế xoay quanh nhu cầu, sức mua và chất lượng sống của người cao tuổi.

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Du khách lớn tuổi trải nghiệm thử áo dài và nhiều năng lượng tươi vui dù cho bao nhiêu tuổi

Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đang già hóa nhanh và dự kiến chuyển sang xã hội già vào khoảng năm 2035. Già hóa vì thế không còn là câu chuyện của vài thập niên tới. Nó đã bắt đầu tác động đến các ngành du lịch và dịch vụ. Với ngành khách sạn Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, câu hỏi lúc này không còn đơn giản là có bao nhiêu phòng. Mà là những căn phòng ấy có thể khiến một vị khách lớn tuổi muốn ở lại lâu hơn hay không.

Không phải thêm một chiếc xe lăn

“Phục vụ du khách lớn tuổi không đơn giản chỉ là thêm một tay vịn trong phòng tắm hay chuẩn bị vài chiếc xe lăn đâu”, chị Phạm Thanh Tuyền, Giám đốc khách sạn Danaciti, nói.

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Nhóm du khách lớn tuổi đến từ Philippines tham quan Đà Nẵng

Điều cần thay đổi trước hết là tư duy về trải nghiệm. Một vị khách 65 hay 70 tuổi chưa chắc muốn một chuyến đi “dành cho người già”. Họ vẫn muốn đi biển, thưởng thức ẩm thực, khám phá văn hóa, mua sắm, gặp gỡ bạn bè, thậm chí lưu trú dài ngày.

Họ chỉ cần một “nhịp điệu” khác. Một căn phòng dễ di chuyển. Một phòng tắm giảm nguy cơ trơn trượt. Biển chỉ dẫn đủ rõ để không phải nheo mắt tìm kiếm. Một thực đơn vừa ngon vừa phù hợp với sức khỏe. Thủ tục nhận phòng không quá nhiều bước. Một nhân viên biết lúc nào cần hỗ trợ và lúc nào nên lùi lại để vị khách tự làm điều họ muốn.

Đó không còn là câu chuyện của một vài thiết bị hỗ trợ. Đó là việc thiết kế lại toàn bộ trải nghiệm lưu trú. Và ở đây, “du lịch tiếp cận” hay “du lịch hòa nhập” bắt đầu vượt ra khỏi câu chuyện về người khuyết tật hay người cao tuổi. Nó trở thành một tiêu chí của chất lượng dịch vụ.

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Cặp đôi du khách lớn tuổi nước ngoài có những ngày vui vẻ tại Đà Nẵng

Ngành khách sạn Đà Nẵng có gì để bán cho tuổi bạc?

Tám tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ ước hơn 14,2 triệu lượt khách, trong đó khoảng 6,88 triệu lượt khách quốc tế. Những con số cho thấy sức hút của thành phố, nhưng đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi khác cho ngành lưu trú về việc sau cuộc đua về lượng khách, đâu sẽ là cuộc đua tiếp theo về giá trị.

Và có lẽ khách lớn tuổi có thể là một phần của câu trả lời. Họ là nhóm khách tiềm năng cho những kỳ nghỉ dài ngày, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực lành mạnh, wellness, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm du lịch có nhịp độ vừa phải.

Đà Nẵng lại sở hữu một lợi thế đặc biệt khi bãi biển, đô thị, văn hóa, ẩm thực, bệnh viện và hệ thống lưu trú tương đối gần nhau. Thành phố cũng đang thúc đẩy y tế chất lượng cao, du lịch y tế và nghiên cứu các mô hình chăm sóc người cao tuổi gắn với du lịch, nghỉ dưỡng, phục hồi chức năng trong giai đoạn mới.

Nếu kết nối được những mảnh ghép ấy, khách sạn sẽ không chỉ bán một căn phòng. Lúc đó, một căn phòng có thể sẽ trở thành điểm khởi đầu của cả một hệ sinh thái dịch vụ cho tuổi bạc. Khách đến ở, dùng bữa, đi spa, khám sức khỏe, tham quan, trải nghiệm văn hóa, sử dụng dịch vụ vận chuyển và có thể ở lại nhiều tuần thay vì vài đêm. Khi ấy, “kinh tế bạc” không còn là một khẩu hiệu quảng cáo. Nó trở thành một bài toán doanh thu thật sự.

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Nhóm du khách lớn tuổi cùng nhau thưởng thức buổi sáng tại khách sạn trong chuyến du lịch đến Đà Nẵng

Cuộc đua nằm sau quầy lễ tân

Nhưng để biến thị trường này thành lợi thế, ngành khách sạn không thể chỉ xây thêm tiện nghi. Cuộc đua thực sự nằm ở phía sau quầy lễ tân. Nhân viên phải biết giao tiếp với khách cao tuổi có hạn chế về thính giác hoặc thị giác. Buồng phòng phải nhận diện những nguy cơ có thể khiến một người lớn tuổi té ngã. Nhà hàng phải hiểu nhu cầu dinh dưỡng nhưng không biến bữa ăn thành một “thực đơn bệnh viện”. Công nghệ phải giúp khách thuận tiện hơn, thay vì bắt họ loay hoay trước một màn hình.

Quan trọng hơn, người cao tuổi không phải một nhóm khách đồng nhất. Có người cần xe lăn. Có người vẫn chạy bộ mỗi sáng. Có người sử dụng điện thoại thành thạo hơn cả nhân viên khách sạn. Có người chỉ muốn một con người thật hướng dẫn mình từng bước. Bởi vậy, khách sạn không nên thiết kế dịch vụ cho một nhóm gọi chung là “người già”.

Khách sạn phải được thiết kế để mỗi người có thể lựa chọn cách mình muốn được phục vụ. Chị Dương Thảo Nguyên, Trưởng bộ phận Tiền sảnh lễ tân khách sạn Sông Hàn Đà Nẵng, nhìn thấy lợi ích ấy từ những điều rất cụ thể. “Một lối đi không bậc thuận tiện cho xe lăn của người già cũng sẽ tốt cho cả gia đình có trẻ nhỏ hay khách khuyết tật. Biển chỉ dẫn rõ ràng, dễ hiểu sẽ có ích với mọi du khách. Quy trình linh hoạt cũng sẽ giúp những hành khách vừa trải qua một chuyến bay dài cảm thấy dễ chịu hơn”. Nói cách khác, một khách sạn thân thiện với tuổi tác có thể đồng thời là một khách sạn tốt hơn cho tất cả mọi người.

Từ “màu bạc” đến “màu vàng”

Ông Peter Tay, Giám đốc Indochine Travel Service, chuyên đưa các đoàn khách cao tuổi từ Philippines và Singapore đến Đà Nẵng, cho rằng thế hệ du khách này tìm kiếm “sự an tâm mà không mất đi tự do; sự chăm sóc nhưng vẫn giữ được phẩm giá; công nghệ nhưng không đánh mất con người”.Ba yêu cầu ấy có lẽ chính là phép thử đối với ngành khách sạn Đà Nẵng.Bởi vì khách lớn tuổi không chỉ mang theo một chiếc vali.Họ mang theo một kiểu tiêu dùng khác với sự ít vội vàng hơn, coi trọng sự thoải mái hơn, có xu hướng lưu trú dài hơn và sẵn sàng chi trả cho những dịch vụ làm chất lượng sống tốt lên.

Đó cũng là lý do cuộc cạnh tranh tương lai có thể không nằm ở khách sạn nào nhiều tiện nghi hơn, sảnh lớn hơn hay hồ bơi đẹp hơn. Nó có thể nằm ở một khía cạnh đơn giản hơn là khi khách bước ra khỏi khách sạn, có cảm thấy mình được chăm sóc mà vẫn là chính mình trong những ngày lưu trú tại đó hay không.

Chiều xuống trên biển Đà Nẵng. Một đôi vợ chồng tóc bạc lại thong thả trở về phòng sau một ngày dài. Không có tiếng gọi ồn ả, không có lịch trình dày đặc. Chỉ có thành phố dần lên đèn phía dưới và một tách trà ấm trên ban công khách sạn. Họ không vội.

Có lẽ ngành du lịch Đà Nẵng cũng nên chậm lại một chút để nhìn thấy một thị trường đang đến rất gần. Bởi những mái tóc bạc có thể không phải là dấu hiệu của một thị trường đang già đi. Đó có thể là dấu hiệu của một thị trường đang trưởng thành và một “mỏ vàng” mà ngành khách sạn Đà Nẵng mới chỉ chập chững bắt tay vào… đào.

#khách sạn Đà Nẵng

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