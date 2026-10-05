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Pháp luật

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Nghệ An: Hai ngày, CSGT lập biên bản 348 trường hợp vi phạm giao thông

Thu Hiền

TPO - Trong hai ngày, CSGT Nghệ An phát hiện, lập biên bản 348 thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông.

Ngày 5/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, chỉ trong hai ngày 2-3/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 348 thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 143 phương tiện.

Trong số này có 180 trường hợp sử dụng mô tô và 168 trường hợp sử dụng các phương tiện khác.

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Các trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: 177 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 27 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 30 trường hợp không có giấy phép lái xe; 83 trường hợp không có giấy tờ phương tiện; 29 trường hợp không gắn biển số; 3 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT.

Ngoài ra, lực lượng chức năng ghi nhận 4 trường hợp chở quá số người quy định, một trường hợp sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và 103 trường hợp vi phạm khác. CSGT đã tạm giữ 97 mô tô và 46 phương tiện khác. Tổng số tiền phạt ước tính hơn 600 triệu đồng.

Không chỉ xử lý vi phạm giao thông, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tội phạm.

Tối 2/10, Tổ CSGT địa bàn Nghĩa Đàn phối hợp Công an xã Nghĩa Đàn phát hiện V.N.H.N (SN 2010, trú xã Nam Đàn) điều khiển xe máy không gắn biển số, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

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Các phương tiện bị thu giữ.

N. không xuất trình được giấy đăng ký xe. Người và phương tiện sau đó được đưa về trụ sở Công an để xác minh.

Qua làm việc, N. khai mua chiếc xe từ một người tên Tài Phúc, trú phường Thái Hòa, với giá 8,6 triệu đồng.

Xác minh nguồn gốc, lực lượng chức năng xác định chiếc xe mang biển số 37AL-056.14, đứng tên anh Đ.X.T (SN 1998, trú xã Nam Đàn). Chiếc xe này được xác định bị mất trộm ngày 8/9/2026.

Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

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#giao thông #Nghệ An #vi phạm #xe máy #CSGT #trộm cắp #tuần tra

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