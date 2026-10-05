6 bước xử lý, phạt nặng hành vi tung tin giả từ 5/10

TPO - Các cơ quan chức năng chính thức áp dụng mức phạt lên đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân phát tán tin sai sự thật từ ngày 5/10.
TPO - Hàng nghìn người và phương tiện lấp kín khu vực cổng Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) dịp cuối tuần 3-4/10 để chiêm ngưỡng hiện tượng biển mây.
TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố 159 điểm thường xuyên ghi nhận ngập ở Thành phố, trong đó có 76 điểm ở TPHCM cũ, 52 vị trí ở Bình Dương cũ và 31 khu vực ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tại TPHCM cũ, những khu vực ngập nặng nhất nằm ở Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức...
TPO - Lượng lớn phương tiện lấp kín hàng loạt tuyến phố huyết mạch của Hà Nội trong giờ cao điểm sáng 5/10, gây ùn tắc kéo dài.
TPO - Hàng chục nghìn cọc tre cùng hàng trăm công trình nò sáo, vây ví lấn chiếm mặt nước đang được tháo dỡ tại xã Phú Vang - một trong những địa bàn có diện tích đầm phá lớn của TP. Huế.
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TPO - Không khí lạnh khô và các không gian kín tạo điều kiện cho nhiều tác nhân truyền nhiễm gia tăng. Đâu là những cái tên đáng lưu ý nhất và ai là người dễ tổn thương hơn cả?
TPO - Không cần đi Tà Xùa hay Đà Lạt, ngay tại Hà Nội cũng có một “biển mây” ở Ba Vì khiến hàng nghìn người thức dậy từ 3-4h sáng để tìm đến.
TPO - Hà Nội - Hàng chục hộ dân tại phố Đại Từ, phường Định Công đồng thuận bàn giao mặt bằng ven đường Giải Phóng để nhà nước thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A, kỳ vọng giảm ùn tắc giao thông và hoàn thiện hạ tầng khu vực phía Nam Hà Nội.
TPO - Vượt qua các vòng bỏ phiếu với số phiếu cao nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ngày 1/10, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh chính thức tuyên thệ nhậm chức Thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật biển tại trụ sở ITLOS ở Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức.
TPO - Một đoạn đường Ô Chợ Dừa đang được xén dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, xóa điểm nghẽn giao thông sau khi đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục thông xe kỹ thuật.
TPO - Quảng Ninh dẫn đầu tăng trưởng GRDP 9 tháng với mức 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh, Hải Phòng và Bắc Ninh.
TPO - Đông đảo thiếu nhi tham gia chương trình "Kỹ năng Phòng cháy chữa cháy" tại Học viện Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội) sáng 4/10 để thực hành thoát nạn và ứng phó sự cố.
TPO - Theo Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20 Nguyễn Hồng Minh, muốn cạnh tranh ở đấu trường lớn, Việt Nam cần thoát khỏi áp lực thành tích ngắn hạn và thay đổi cách đầu tư, từ khoa học thể thao đến đào tạo lực lượng kế cận.
TPO - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20 Nguyễn Hồng Minh cho rằng, việc chưa xác định rõ các môn thể thao mũi nhọn, nguồn lực còn phân tán và thiếu lực lượng kế cận khiến Việt Nam khó duy trì thành tích ổn định qua các kỳ Asiad.
TPO - 6 thí sinh chủ nhà Hải Phòng được tiếp thêm động lực khi người thân tới ủng hộ trong đêm chung khảo ở Đồi Rồng, Hải Phòng. Tuy nhiên họ cũng gặp áp lực phải tỏa sáng trên sân nhà.
TPO - Việt Nam thường đạt thứ hạng tốt ở SEA Games nhưng gặp nhiều thách thức hơn tại sân chơi châu lục. Ngay trước khi Asiad 20 khép lại, lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam đã "điểm mặt, gọi tên" những vấn đề cốt lõi.