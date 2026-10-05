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Khởi tố 2 chủ homestay lấn chiếm đất rừng ven hồ Đồng Đò

Trần Hoàng

TPO - Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 chủ homestay tại hồ Đồng Đò với hành vi đưa hối lộ.

Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III/2026.

Liên quan đến câu hỏi của các cơ quan báo chí về các sai phạm xây dựng và công trình lấn chiếm đất rừng quanh hồ Đồng Đò trên địa bàn xã Kim Anh, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi Bộ Công an và cung cấp các thông tin điều tra ban đầu.

Theo Đại tá Long, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết liệt tổ chức xác minh, điều tra và thu thập tài liệu chứng cứ đối với các vi phạm của các cá nhân, tổ chức.

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Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo

Đến nay, Công an Thành phố đã khởi tố 2 vụ án và 7 bị can liên quan đến các hành vi lấn chiếm, mua bán đất rừng, cũng như các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Cụ thể về hành vi đưa hối lộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 chủ đất gồm Nguyễn Văn Thắng (chủ homestay Solara Đồng Đò) và Phạm Thị Thanh Bình (chủ homestay Huy Hoàng); với hành vi Môi giới hối lộ: khởi tố đối tượng Trịnh Văn Thanh. Về hành vi nhận hối lộ, cơ quan chức năng khởi tố các bị can gồm Lê Văn Tuấn (nguyên cán bộ quản lý xây dựng) cùng 2 bị can thuộc Hạt Kiểm lâm số 4 (Chi cục Kiểm lâm TP. Hà Nội).

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Hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, TP Hà Nội

Trả lời về nghi vấn mối liên quan giữa hai chủ đất sai phạm và vụ việc liên quan đến Trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa, lãnh đạo Công an Thành phố làm rõ đây là hai vụ án độc lập.

Hiện tại, Cơ quan Điều tra chưa có tài liệu thể hiện sự liên quan giữa hai chủ đất sai phạm với vụ việc của Trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa (bị can đã bị khởi tố - PV). Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các chủ đất cũng như các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tại Sóc Sơn. Sau khi có kết luận điều tra chính thức về tính chất và mức độ vi phạm, Công an Thành phố sẽ tiếp tục thông tin công khai đến các cơ quan báo chí.

Trước đó vào ngày 1/10, UBND xã Kim Anh đã cưỡng chế nhiều công trình, trong đó có Solara Đồng Đò, homestay Huy Hoàng và một công trình trong thung lũng.

Cũng liên quan đến nội dung này, Đảng ủy UBND TP Hà Nội đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ, xã Kim Anh (khu vực xung quanh hồ Đồng Đò).

Nội dung báo cáo thể hiện, kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy các nội dung báo chí phản ánh về tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên khu vực đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh là "có cơ sở".

Đảng ủy UBND TP Hà Nội cho biết, để xảy ra các vi phạm nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã (phụ trách lĩnh vực kinh tế) và Trưởng phòng kinh tế xã Kim Anh trong công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

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#Vi phạm đất rừng #Hồ Đồng Đò #Lấn chiếm đất #Chống tham nhũng #Công an Hà Nội #Homestay #UBND xã Kim Anh

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