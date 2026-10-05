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Thêm 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội

Nguyễn Minh

TPO - Ngày 5/10, chuyến bay CASA-C295 đưa 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ tới sân bay Gia Lâm (Hà Nội) để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính. Trong lễ dâng hương, tưởng niệm sau khi máy bay hạ cánh, lời tri ân mong mỏi thêm những gia đình được đón người thân trở về.

Ngày 5/10, Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với Quân khu 9 và UBND các tỉnh, thành phố gồm Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau tổ chức vận chuyển 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ ra Hà Nội để phục vụ công tác xét nghiệm ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Video: Nguyễn Minh

Chuyến bay được thực hiện bởi tổ bay CASA-C295 của Lữ đoàn Không quân 918 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), với chặng bay từ sân bay Cần Thơ tới sân bay Gia Lâm.

Quá trình vận chuyển, các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đóng gói nghiêm ngặt trong 161 thùng chuyên dụng và phủ Quốc kỳ. Đơn vị tiếp nhận mẫu để tiến hành công tác xét nghiệm là Viện Pháp y Quân đội.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Gia Lâm, các đơn vị tham gia vận chuyển đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương và dành phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

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Ảnh: Nguyễn Minh

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy Quân khu 9; đại biểu lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Đọc lời tri ân tại lễ dâng hương và tưởng niệm, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, nêu rõ: Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, theo tiếng gọi thiêng liêng của non sông, biết bao người con đã rời quê hương, gác lại tuổi xuân, tình cảm gia đình và những ước mơ riêng để lên đường làm nhiệm vụ.

Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, có người chưa kịp trở về với gia đình, có người đến nay vẫn chưa xác định được đầy đủ thông tin, danh tính và phần mộ.

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Ảnh: Nguyễn Minh

Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

“Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính liệt sĩ được xác định chính xác là thêm một gia đình được đón người thân trở về, thêm một nỗi buồn được sẻ chia và thêm một phần lịch sử được giữ gìn trọn vẹn”, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn nói.

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Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Theo Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, được Bộ Quốc phòng chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đây là lần thứ ba Quân chủng phối hợp với hai đơn vị phía Nam (gồm Quân khu 7 và Quân khu 9) tổ chức vận chuyển bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ việc xét nghiệm ADN.

Quân chủng PK-KQ đã tổ chức xây dựng kế hoạch, phân công cho các cơ quan, đơn vị, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, đặc biệt là giao nhiệm vụ cho Lữ đoàn Không quân 918 là đơn vị trực tiếp bay vận chuyển.

Thông qua nhiệm vụ này, Quân chủng tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, nâng cao trình độ, khả năng để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đặc biệt là xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, trong đó có các Anh hùng liệt sĩ.

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Lãnh đạo các đơn vị cùng cán bộ, chiến sĩ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ.

“Từng thành phần xác định rõ trách nhiệm của mình và làm công tác chuẩn bị từ con người, từ chỉ huy bay, phi công, thành viên tổ bay, rồi chuẩn bị về máy bay và các phương tiện cần thiết để phục vụ cho quá trình vận chuyển đảm bảo an toàn tuyệt đối”, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu chia sẻ.

Trực tiếp lái chính trên chuyến bay đặc biệt này, Đại tá phi công Đỗ Văn Lành - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, cho biết các phi công tham gia tổ bay đều có trình độ tốt nhất, được tập trung đào tạo để tổ chức các chuyến bay, với mong mỏi sớm trả lại tên cho các liệt sĩ chưa được xác định danh tính.

“Trên cơ sở các chuyến bay đã được tổ chức đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, chúng tôi tiếp tục xác định tới đây sẽ phối hợp với các đơn vị phía Nam để tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ với trách nhiệm và quyết tâm cao nhất”, Đại tá Đỗ Văn Lành nói.

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15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để tiến hành giám định ADN.

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