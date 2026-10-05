Phá đường dây lập công ty ‘ma’ mua bán hóa đơn nghìn tỷ tại Đồng Tháp

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây chuyên lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhằm mục đích trốn thuế. Đường dây này hoạt động với quy mô liên tỉnh, có sự móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng tại Đồng Tháp với nhiều tỉnh, thành phố khác, trong đó có TPHCM.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp xác định Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1978, ngụ TPHCM) là chủ mưu, cầm đầu đường dây; Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đóng vai trò quan trọng, giúp sức đắc lực cho Tuấn.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn. Ảnh: CA ĐT

Theo điều tra, các đối tượng thành lập hàng trăm công ty “ma” không hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn xuất bán hóa đơn GTGT cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân cả trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.



Các doanh nghiệp mua và sử dụng số hóa đơn bất hợp pháp từ nhóm của Tuấn để hợp thức hóa hồ sơ quyết toán, nhằm hưởng lợi hoặc chiếm đoạt tiền hoàn thuế, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.

Ngày 25/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công an TPHCM đồng loạt triển khai lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 43 điện thoại di động, 2 laptop, 117 chữ ký số (token), 68 con dấu của các công ty “ma”, 65 con dấu tên của các chức danh lãnh đạo, kế toán cùng tài liệu liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn.



Bước đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (bên trái). Ảnh: CA ĐT

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa, để điều tra hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại với Nguyễn Hữu Toàn (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Tháp), để điều tra hành vi "Trốn thuế", theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng, doanh nghiệp liên quan vụ án.