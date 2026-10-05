Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì

TPO - Về dự án Safari tại xã Ba Vì, đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ chỉ được xác định chính thức trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin sẽ tiếp tục được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư.

Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III của UBND TP Hà Nội chiều nay, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết: Thành phố đang thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, trong đó có công viên Safari.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án Safari Ba Vì từ nhà đầu tư và chủ động đăng tải công khai thông tin này trên trang thông tin điện tử của Sở. Lãnh đạo Sở lưu ý, đây mới là đề xuất ban đầu từ phía doanh nghiệp chứ chưa phải chủ trương chính thức hay quyết định cuối cùng của Thành phố. Việc đăng tải thông tin đề xuất của nhà đầu tư được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Thủ đô và Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội.

Sau bước công khai thông tin, Thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định cấp Thành phố để xem xét toàn diện về chủ trương đầu tư của dự án.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng thông tin tại họp báo

Do dự án thuộc nhóm A, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại quy mô đầu tư trên cơ sở kiểm tra kỹ hiện trạng quản lý, sử dụng đất; đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án. Việc rà soát nhằm xác định quy mô phù hợp, giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân, đồng thời hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Sau quá trình rà soát, quy mô đầu tư của dự án đã được xác định sơ bộ giảm xuống còn khoảng 200 ha đất.

Đại diện Sở Tài chính nhấn mạnh, con số 200 ha đất hiện cũng chỉ là con số sơ bộ. Quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ chỉ được xác định chính thức trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin sẽ tiếp tục được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Sở Tài chính TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời (thành viên Sun Group) về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì - hợp phần Safari, đề xuất được lựa chọn thực hiện dự án theo trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Dự án nằm tại xã Ba Vì với tổng mức đầu tư sơ bộ là 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động.