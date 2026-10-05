Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì

Trần Hoàng

TPO - Về dự án Safari tại xã Ba Vì, đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ chỉ được xác định chính thức trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin sẽ tiếp tục được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư.

Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III của UBND TP Hà Nội chiều nay, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng cho biết: Thành phố đang thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, trong đó có công viên Safari.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án Safari Ba Vì từ nhà đầu tư và chủ động đăng tải công khai thông tin này trên trang thông tin điện tử của Sở. Lãnh đạo Sở lưu ý, đây mới là đề xuất ban đầu từ phía doanh nghiệp chứ chưa phải chủ trương chính thức hay quyết định cuối cùng của Thành phố. Việc đăng tải thông tin đề xuất của nhà đầu tư được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Thủ đô và Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội.

Sau bước công khai thông tin, Thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định cấp Thành phố để xem xét toàn diện về chủ trương đầu tư của dự án.

hop-bao-quy-iii-5.jpg
Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đỗ Thu Hằng thông tin tại họp báo

Do dự án thuộc nhóm A, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại quy mô đầu tư trên cơ sở kiểm tra kỹ hiện trạng quản lý, sử dụng đất; đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án. Việc rà soát nhằm xác định quy mô phù hợp, giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân, đồng thời hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Sau quá trình rà soát, quy mô đầu tư của dự án đã được xác định sơ bộ giảm xuống còn khoảng 200 ha đất.

Đại diện Sở Tài chính nhấn mạnh, con số 200 ha đất hiện cũng chỉ là con số sơ bộ. Quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ chỉ được xác định chính thức trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin sẽ tiếp tục được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Sở Tài chính TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời (thành viên Sun Group) về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì - hợp phần Safari, đề xuất được lựa chọn thực hiện dự án theo trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Dự án nằm tại xã Ba Vì với tổng mức đầu tư sơ bộ là 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động.

Xem thêm

#Dự án Safari Ba Vì #Quy hoạch phát triển du lịch #Chủ trương đầu tư #Quy mô dự án #Hình thức pháp lý #Sungroup #xã Ba Vì

Cùng chuyên mục

Hóa đơn học phí có dễ lấy để giảm trừ khi tính thuế thu nhập?

Hóa đơn học phí có dễ lấy để giảm trừ khi tính thuế thu nhập?

TPO - Nhiều trường, cơ sở đào tạo đã bổ sung quy trình cung cấp hóa đơn học phí qua email hoặc yêu cầu người học đăng ký, bổ sung thông tin ngay khi đóng tiền. Tuy nhiên, để khoản chi có đủ hồ sơ làm căn cứ giảm trừ gia cảnh, phụ huynh cần chủ động lấy và lưu giữ hóa đơn, chứng từ thay vì chờ đến cuối năm mới tìm lại.

Lý do tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh vượt các 'đầu tàu'

Lý do tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh vượt các 'đầu tàu'

TPO - 9 tháng năm nay, Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng GRDP 12,36%, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ sự bứt phá của công nghiệp mà còn từ dòng vốn đầu tư, hoạt động xây dựng, thương mại - dịch vụ và sự phục hồi của nhiều lĩnh vực kinh tế.

EVN đề nghị đàm phán giảm giá điện với loạt dự án năng lượng tái tạo

EVN đề nghị đàm phán giảm giá điện với loạt dự án năng lượng tái tạo

TPO - Các nhà máy điện gió, điện mặt trời đã vận hành thương mại nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu được đề nghị đàm phán giảm giá điện trong thời gian xảy ra vi phạm. Đây là bước xử lý mới đối với vướng mắc kéo dài liên quan việc hưởng giá FIT của hàng loạt dự án năng lượng tái tạo.

Có 1 tỷ đồng gửi ở đâu lãi suất cao, nhiều quà tặng?

Có 1 tỷ đồng gửi ở đâu lãi suất cao, nhiều quà tặng?

TPO - Lãi suất tiền gửi tại một số ngân hàng vượt 9%/năm khiến cuộc đua tìm kiếm nơi gửi tiền có lợi nhất ngày càng sôi động. Hiện, nhiều ngân hàng không chỉ cạnh tranh bằng lãi suất niêm yết, mà còn tung hàng loạt chương trình cộng lãi suất, tặng voucher, trả lãi trước... để thu hút tiền nhàn rỗi.

Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn chênh lệch ra sao?

Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn chênh lệch ra sao?

TPO - Sáng nay (5/10), giá vàng trong nước đứng im. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC ở mốc 143,5 triệu đồng/lượng. Đáng ngạc nhiên, giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu thu hẹp đáng kể.

Philip Morris International kỳ vọng cùng Vinataba hướng tới hiện đại hóa ngành thuốc lá

Philip Morris International kỳ vọng cùng Vinataba hướng tới hiện đại hóa ngành thuốc lá

Trong tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam đang từng bước chuyển từ tư duy thu hút đầu tư đơn thuần sang lựa chọn các dòng vốn FDI có chất lượng, có khả năng lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực cho khu vực doanh nghiệp trong nước.

MB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ

MB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa chính thức hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Cột mốc này tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, tạo thêm dư địa để MB mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và gia tăng đóng góp cho nền kinh tế.

Vực dậy nhờ Nghị quyết 21

Vực dậy nhờ Nghị quyết 21

Nhiều lần thất bại trong chăn nuôi, người dân tại xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai đang có thêm cơ hội vực dậy sản xuất nhờ Nghị quyết 21/2025/NQ-HĐND của tỉnh Lào Cai về khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Để chính sách đến với người dân, cán bộ xã và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe