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Bộ trưởng Công Thương kiểm tra các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Hoàng Nam

TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị; nghiên cứu khả năng bổ sung Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch IV vào quy hoạch.

Ngày 4/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa và làm việc với tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

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Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt hơn 99%.

Trung tâm có 4 dự án thành phần, gồm cơ sở hạ tầng, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và Quảng Trạch III. Tổng công suất dự kiến gần 4.516 MW, tổng mức đầu tư khoảng 126.000 tỷ đồng.

Quảng Trạch I đạt hơn 99% tiến độ

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đang trong giai đoạn hoàn thiện, tiến độ tổng thể đạt 99,62%. Tổ máy 1 đã hòa lưới ngày 12/4, tổ máy 2 hòa lưới ngày 28/9.

Theo kế hoạch, tổ máy 1 chạy tin cậy từ ngày 23/10, phát điện thương mại ngày 23/11; tổ máy 2 chạy tin cậy từ ngày 30/11, phát điện thương mại ngày 31/12/2026.

Để bảo đảm các mốc này, dự án còn một số công việc cần xử lý. Cảng nhập than và đê chắn sóng đã cơ bản hoàn thành, dự kiến hoàn tất thông báo hàng hải trước ngày 20/10, đáp ứng cho tàu tải trọng thiết kế 100.000 DWT cập bến.

Công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 99,82%, còn khoảng 0,58 ha đang hoàn tất thủ tục bàn giao.

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Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cam kết hoàn thành bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 10/10. Đồng thời, ông đề nghị chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết tiến độ đối với Quảng Trạch I, rà soát và đẩy nhanh các dự án còn lại.

Đối với Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, mặt bằng đã được bàn giao cho nhà thầu EPC. Dự án dự kiến khởi công tháng 11/2026; tổ máy 1 phát điện thương mại tháng 2/2030, tổ máy 2 vào tháng 4/2030.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III có công suất khoảng 1.500 MW. EVN đã trình Bộ Công Thương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành thẩm định trong tháng 10/2026 để làm cơ sở quyết định đầu tư trong quý IV.

Nghiên cứu bổ sung Quảng Trạch IV

Tại buổi làm việc, EVN đề xuất bổ sung Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch IV, công suất dự kiến khoảng 1.400-1.500 MW, vào Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và quy hoạch điện quốc gia.

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Bộ trưởng Bộ Công thương tặng quà đội ngũ vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đồng tình với đề xuất này, đồng thời đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung một số dự án năng lượng của tỉnh vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị Cục Điện lực phối hợp với EVN và tỉnh Quảng Trị rà soát, đánh giá, tối ưu quy hoạch Trung tâm Điện lực Quảng Trạch theo hướng tích hợp; nghiên cứu khả năng bổ sung Quảng Trạch IV và một số dự án năng lượng của tỉnh vào quy hoạch.

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, cấp phép và hoàn thiện điều kiện để triển khai các dự án đúng tiến độ. Các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp trong quá trình chạy thử, vận hành Quảng Trạch I; hoàn thiện thủ tục của Quảng Trạch II, Quảng Trạch III, từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng đồng bộ tại Quảng Trị.

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#Trung tâm điện lực #nhiệt điện Quảng Trạch I #Bộ trưởng Bộ Công thương #Lê Mạnh Hùng #Quảng Trách IV #Quảng Trị

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