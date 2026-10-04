Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chưa thể hết lo với thị trường xăng dầu cuối năm

Dương Hưng

TPO - Hai nhà máy lọc dầu lớn nhất cả nước đang vận hành vượt công suất thiết kế, hướng tới mức sản lượng kỷ lục trong năm nay. Tuy nhiên, giá dầu tăng mạnh, vận tải quốc tế tiềm ẩn rủi ro và nhu cầu nhập khẩu lớn khiến thị trường cuối năm chưa thể hết lo.

Hai nhà máy chạy đua với mục tiêu sản lượng

Xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp tiếp tục đe dọa hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, khiến giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm biến động khó lường.

Ngày 4/10, giá dầu Brent được ghi nhận ở mức 102,25 USD/thùng, còn dầu WTI ở mức 91,11 USD/thùng. Tập đoàn Barclays (Anh) vừa nâng dự báo giá dầu Brent bình quân quý IV lên 115 USD/thùng, do rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz chưa được giải quyết hoàn toàn.

Ở trong nước, giá xăng vừa tăng lần thứ 5 liên tiếp dưới sức ép từ thị trường quốc tế. Bộ Công Thương đồng thời phát đi yêu cầu khẩn về bảo đảm nguồn cung, đặc biệt là đối với dầu diesel trong quý IV.

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh - Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) - cho biết, trong 9 tháng năm nay, nhà máy đã chế biến khoảng 8,38 triệu tấn dầu thô, cung ứng ra thị trường khoảng 6,54 triệu tấn sản phẩm. Trong những tháng cuối năm, NSRP dự kiến cung ứng thêm khoảng 2,7 triệu tấn, đưa tổng sản lượng cả năm lên khoảng 9,2 triệu tấn. Với quy mô này, nhà máy tiếp tục đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu xăng dầu trong nước.

tp_xang-dau-8924.jpg
2 nhà máy lọc dầu trong nước đang chạy với công suất cao.

Đáng chú ý, sau thời gian gián đoạn do xung đột tại Trung Đông, các chuyến dầu thô từ Kuwait đã được nối lại từ tháng 9. Đặc biệt, đến nay, nguồn dầu cho tháng 10 và tháng 11 đã được thu xếp, còn kế hoạch tháng 12 đang tiếp tục được chuẩn bị. Nhà máy đặt mục tiêu duy trì vận hành ở mức khoảng 125% công suất thiết kế đến hết tháng 11.

"Hiện tại, hợp đồng dài hạn với Kuwait đáp ứng lượng dầu tương đương khoảng 85% công suất thiết kế. Khi nhà máy vận hành ở mức 120-125%, phần công suất tăng thêm cùng sự linh hoạt trong hợp đồng cho phép chúng tôi mua khoảng 35-40% nhu cầu dầu thô từ các nguồn khác. Thời gian tới, NSRP sẽ kết hợp nguồn dầu dài hạn từ Kuwait với mua trên thị trường giao ngay... nhằm giảm rủi ro địa chính trị và tăng tính linh hoạt trong vận hành”, ông Vinh nói.

Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) cho biết, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đặt mục tiêu sản xuất và cung ứng khoảng 8,3 triệu tấn sản phẩm trong năm 2026, cao hơn gần 28% so với công suất thiết kế 6,5 triệu tấn/năm và là mức cao nhất kể từ khi nhà máy đi vào hoạt động. Trong 3 tháng cuối năm nhà máy cần sản xuất thêm khoảng 2,1 triệu để hoàn thành mục tiêu.

Theo Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng, hiện tại doanh nghiệp đã xây dựng nhiều kịch bản, cơ bản chuẩn bị đủ dầu thô và nguyên liệu trung gian để duy trì nhà máy ở công suất cao. BSR tiếp tục bám sát thị trường, mua bổ sung nguyên liệu cho những tháng cuối năm, bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, ổn định và liên tục.

Cơ cấu sản phẩm cũng được điều chỉnh theo nhu cầu, trong đó ưu tiên tối đa sản lượng dầu diesel và nhiên liệu bay Jet A1. BSR đồng thời thuê gia công tại Nhà máy Condensate Phú Mỹ; mua thêm E100, reformate và các cấu tử có chỉ số octan cao để phối trộn xăng tại nhà máy và các cơ sở bên ngoài.

Để chủ động nguyên liệu, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nâng tổng số dầu thô có thể chế biến lên 40 loại, gồm 12 loại trong nước và 28 loại nhập khẩu. Cuối tháng 9, BSR ký thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mở thêm kênh cung ứng cho nhà máy.

Nhập khẩu tăng mạnh

Dù hai nhà máy lọc dầu trong nước đang vận hành vượt công suất thiết kế, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn xăng dầu thành phẩm.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, từ đầu năm đến hết ngày 15/9, Việt Nam nhập khẩu gần 8,1 triệu tấn xăng dầu, trị giá khoảng 8,88 tỷ USD, tăng 12,3% về lượng nhưng tăng gần 80% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Dầu diesel chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 4,62 triệu tấn, tương đương gần 57% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu và tăng khoảng 24,7% so với cùng kỳ. Việt Nam cũng nhập gần 1,61 triệu tấn nhiên liệu bay và hơn 1,52 triệu tấn xăng.

xang-dau.jpg
Nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao.

Riêng trong nửa đầu tháng 9, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt gần 428.000 tấn, trị giá hơn 516 triệu USD. Trong đó, diesel đạt hơn 215.000 tấn, chiếm hơn một nửa tổng lượng nhập khẩu trong kỳ.

Trước biến động tại Trung Đông, Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối thực hiện đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 được phân giao, bảo đảm cả sản lượng, chủng loại và kế hoạch theo từng quý. Doanh nghiệp phải nhập khẩu đúng kế hoạch, khẩn trương mua sản phẩm của NSRP và Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo lịch cung cấp và hợp đồng đã ký, đồng thời duy trì đủ lượng dự trữ lưu thông.

Hai nhà máy lọc dầu này được yêu cầu vận hành an toàn, ổn định, xây dựng kế hoạch sản xuất bám sát nhu cầu và giao hàng đúng tiến độ.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối và phân phối tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung từ đầu mối, doanh nghiệp phân phối đến cửa hàng bán lẻ để duy trì bán thường xuyên, liên tục.

Xem thêm

#xăng dầu #nhà máy lọc dầu #nguồn cung #giá dầu #trung đông #nhập khẩu #vận hành

Cùng chuyên mục

Doanh nghiệp Việt đang đầu tư AI như thế nào?

Doanh nghiệp Việt đang đầu tư AI như thế nào?

Doanh nghiệp Việt đang dành nhiều ngân sách hơn cho công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng phần lớn mới dừng ở thử nghiệm. Bài toán nằm ở khả năng đưa AI vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Đà Nẵng đưa AI đến gần người dân

Đà Nẵng đưa AI đến gần người dân

TPO - Sáng 3/10, UBND phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 (SIF 2026), thu hút hơn 20 doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp về trí tuệ nhân tạo (AI), robot, công nghệ tương lai, chuyển đổi số và các ứng dụng số trong đời sống.

Lý do triển khai Quy hoạch điện VIII 'tương đối chậm'

Lý do triển khai Quy hoạch điện VIII 'tương đối chậm'

TPO - Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, việc triển khai Quy hoạch điện VIII còn tương đối chậm do một số nguyên nhân. Bộ Công Thương đang tập trung rà soát về thể chế, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để thay thế, cập nhật các nguồn điện chậm tiến độ...

Việt Nam - Campuchia có thêm cửa khẩu quốc tế

Việt Nam - Campuchia có thêm cửa khẩu quốc tế

TPO - Sáng 3/10, tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Campuchia) tổ chức công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom, mở thêm tuyến kết nối giao thương, du lịch giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và khu vực ASEAN. An Giang đặt mục tiêu đưa giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu này đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.

Thái Nguyên cần 6.000 ha mặt bằng sạch để thu hút 30 tỷ USD

Thái Nguyên cần 6.000 ha mặt bằng sạch để thu hút 30 tỷ USD

TPO - Ngày 2/10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh về công tác quản lý, phát triển, giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN). Tại đây Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết để đón dòng vốn khoảng 30 tỷ USD, thời gian tới địa phương cần 6.000 ha đất cần được giải phóng mặt bằng.

6 tháng đứt nguồn cung từ Kuwait, Lọc dầu Nghi Sơn xoay xở thế nào?

6 tháng đứt nguồn cung từ Kuwait, Lọc dầu Nghi Sơn xoay xở thế nào?

TPO - Khi cuộc khủng hoảng Trung Đông xảy ra, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải thay gần như toàn bộ dầu Kuwait bằng nguồn nguyên liệu khác, giảm sản xuất hoá dầu để giữ nguồn cung xăng dầu trong nước. Sau giai đoạn công suất giảm còn 75-80%, nhà máy hiện vận hành ở mức 125% công suất thiết kế.

TPHCM sẽ có 'siêu metro'

TPHCM sẽ có 'siêu metro'

TPO - TPHCM đang bước vào bản lề lịch sử khi dồn toàn lực hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị khởi công chuỗi 3 tuyến metro liên vùng trị giá hơn 254.000 tỷ đồng vào cuối năm nay, đặt nền móng nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 255 km vào năm 2030.

Phát triển khu vực gần 1.000 ha tại Hòa Lạc để thử nghiệm, thí điểm UAV

Phát triển khu vực gần 1.000 ha tại Hòa Lạc để thử nghiệm, thí điểm UAV

TPO - “Đại học Quốc gia Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất khu nghiên cứu phát triển thử nghiệm UAV tại Hoà Lạc, Hà Nội trong tháng 10 này. Khu vực này vừa nghiên cứu, phát triển, đào tạo, vừa triển khai thử nghiệm các giải pháp mới về UAV cũng như xây dựng sân bãi để triển khai thí điểm UAV ngoài trời”, ông Bùi Thế Duy - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - thông tin.

Mở không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp và công nghệ vũ trụ

Mở không gian phát triển mới từ kinh tế tầm thấp và công nghệ vũ trụ

TPO - Sáng 2/10, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Diễn đàn “Phát triển kinh tế tầm thấp và Thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam”. Diễn đàn thảo luận giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, tiêu chuẩn, dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực, hướng tới đưa UAV và công nghệ vũ trụ vào giải quyết những bài toán thực tiễn, tạo ra các giá trị kinh tế - xã hội mới.

Nhà báo Phùng Công Sưởng: Vũ trụ đang trở thành không gian kinh tế quan trọng

Nhà báo Phùng Công Sưởng: Vũ trụ đang trở thành không gian kinh tế quan trọng

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - mong muốn từ những góc nhìn khác nhau tại Diễn đàn "Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam", một số vấn đề ưu tiên có thể được nhận diện rõ hơn; những nội dung cần hoàn thiện về cơ chế, tiêu chuẩn, dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực được phản ánh cụ thể hơn; đồng thời hình thành thêm những kết nối có thể dẫn tới chương trình thử nghiệm, dự án ứng dụng hoặc sản phẩm thực tế.

18 dự án điện LNG trọng điểm, chỉ Hiệp Phước có thể đáp ứng tiến độ

18 dự án điện LNG trọng điểm, chỉ Hiệp Phước có thể đáp ứng tiến độ

TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết với 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi hiện chỉ có LNG Hiệp Phước được đánh giá có khả năng đáp ứng tiến độ. Phần lớn các dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai.

Cứ 7 phút là thêm một doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI

Cứ 7 phút là thêm một doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI

Trong năm qua đã có khoảng 75.000 doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng AI lần đầu. 26% doanh nghiệp Việt Nam hiện đã ứng dụng công nghệ AI với tốc độ tăng trưởng 44% so với năm 2025. Như vậy, cứ 7 phút lại có thêm một doanh nghiệp mới ứng dụng AI tại Việt Nam. Mức tăng trưởng này đã nâng tổng số doanh nghiệp đang sử dụng AI ở Việt Nam lên gần 250.000...

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe