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Kinh tế

Doanh nghiệp Trung Quốc được cấp phép tham gia làm metro hơn 55.000 tỷ tại TPHCM

Được cấp phép tham gia Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, doanh nghiệp sẽ đảm nhận nhiều hạng mục quan trọng, từ thi công hầm, đoạn đào hở, cầu cạn đến lắp đặt hệ thống đường ray.

Được cấp phép tham gia Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, doanh nghiệp sẽ đảm nhận nhiều hạng mục quan trọng, từ thi công hầm, đoạn đào hở, cầu cạn đến lắp đặt hệ thống đường ray.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho Công ty HH Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, doanh nghiệp từng đảm nhận vai trò tổng thầu EPC tại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội).

Theo quyết định của Sở Xây dựng TP.HCM, Công ty HH Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc được chấp thuận tham gia dự án Metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương, với vai trò nhà thầu phụ cho Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc - CREC. Đây là nhà thầu chính trong liên danh với THACO, đảm nhận vai trò tổng thầu EPC của dự án.

Quyết định được ban hành sau khi CREC có thông báo trúng thầu thi công và Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) có văn bản chấp thuận nhà thầu phụ.

Phối cảnh ga Tân Bình, ga trên cao duy nhất của tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương. Nguồn ảnh: MAUR.
Phối cảnh ga Tân Bình, ga trên cao duy nhất của tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương. Nguồn ảnh: MAUR.

Tại dự án Metro Bến Thành - Tham Lương, Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc đảm nhận thi công đoạn từ ga ST08 đến ST11, không bao gồm ga ST09 và tường vây ga ST10. Nhà thầu này đồng thời thực hiện đoạn hầm khoan từ ga ST07 đến ST10, các hạng mục đào hở, tường chắn, cầu cạn, khu depot, trạm biến áp và thi công lắp đặt hệ thống đường ray.

Bên cạnh nhà thầu Trung Quốc, nhà thầu chính cũng sử dụng một nhà thầu phụ trong nước là Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hòa Thịnh để triển khai các hạng mục của dự án.

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các nhà thầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Nghị định 212/2026/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ kê khai và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Sở theo quy định.

Sơ đồ tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: MAUR.
Sơ đồ tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: MAUR.

Được biết, tuyến Metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương, được khởi công đầu năm nay với tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu tổng thầu EPC do liên danh THACO - China Railway thực hiện có giá trị khoảng 44.738 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng mức đầu tư dự án.

Đây cũng là gói thầu có vai trò then chốt đối với tiến độ toàn tuyến khi tổng thầu chịu trách nhiệm xuyên suốt từ thiết kế, xây dựng đến cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống thiết bị.

Tuyến Metro số 2 có chiều dài khoảng 11,3km, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và depot Tham Lương, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với cửa ngõ phía Tây Bắc của thành phố.

Phần lớn tuyến được xây dựng ngầm qua những khu vực có mật độ dân cư và lưu lượng giao thông lớn. Do đó, quá trình thi công đặt ra yêu cầu cao về kiểm soát kỹ thuật, bảo đảm an toàn và tổ chức giao thông.

Các hạng mục như tường vây, hố đào sâu, nhà ga ngầm và hầm khoan phải được triển khai theo đúng trình tự kỹ thuật, nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và hạn chế tối đa tác động đến khu vực xung quanh.

Theo kế hoạch, gói thầu EPC có thời gian thực hiện 60 tháng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2030. Khi đưa vào khai thác, Metro số 2 sẽ trở thành một trong những tuyến đường sắt đô thị quan trọng của TP.HCM, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng và tăng cường kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ Tây Bắc thành phố.

Kinhtechungkhoan.vn

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#đường sắt #Bến Thành - Tham Lương #Metro số 2 #Doanh nghiệp Trung Quốc #Đường sắt đô thị #Nhà thầu Trung Quốc

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