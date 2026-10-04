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Kinh tế

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Chứng khoán sau 5 phiên giảm liên tiếp: Rủi ro chưa qua?

Việt Linh

TPO - Sau 5 phiên giảm liên tiếp, VN-Index lùi về 1.737 điểm. Thị trường bước vào tuần mới với kỳ vọng số liệu vĩ mô quý III và kết quả kinh doanh sẽ tạo lực đỡ, song dòng tiền và khối ngoại vẫn là những biến số đáng chú ý.

Dòng tiền thận trọng, VN-Index liên tiếp mất điểm

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch vừa qua với diễn biến kém tích cực khi VN-Index giảm cả 5 phiên, mất 47,4 điểm, tương đương 2,66%, xuống 1.737 điểm.

Áp lực bán gia tăng khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu. Nhóm Vingroup và ngân hàng, hai trụ đỡ quan trọng của chỉ số, cùng chịu sức ép khiến thị trường thiếu điểm tựa. Nhiều cổ phiếu sau giai đoạn tăng nóng cũng bước vào nhịp điều chỉnh mạnh.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index có thời điểm lùi xuống dưới 1.730 điểm trước khi hồi phục, nhưng vẫn đóng cửa trong xu hướng giảm. Thanh khoản chưa cho thấy trạng thái bán tháo trên diện rộng, song cũng chưa xuất hiện lực cầu đủ mạnh để hấp thụ lượng cung.

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Sau 5 phiên giảm liên tiếp, VN-Index lùi về 1.737 điểm. Ảnh minh họa.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, nâng giá trị bán ròng từ đầu năm lên khoảng 95.000 tỷ đồng. Cùng với đó, mặt bằng lãi suất neo cao, áp lực lạm phát và diễn biến giá dầu quốc tế đang khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn.

Giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng do lo ngại liên quan xung đột Mỹ-Iran. Nếu các yếu tố này kéo dài, áp lực lên mặt bằng lãi suất và chi phí của doanh nghiệp có thể tiếp tục tác động đến thị trường.

Có thể hồi kỹ thuật nhưng chưa đủ tín hiệu đảo chiều

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích của Chứng khoán Pinetree, loạt số liệu vĩ mô quý III sẽ là biến số đáng chú ý trong tuần tới. Tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng vẫn ở mức cao, qua đó có thể hỗ trợ tâm lý và tạo điều kiện cho một nhịp hồi phục kỹ thuật.

Ông Phong cho rằng, vùng hỗ trợ cần theo dõi là 1.720-1.730 điểm, trong khi vùng cản gần nằm quanh 1.760-1.780 điểm. Thanh khoản thấp hiện nay cho thấy, phần lớn dòng tiền đang đứng ngoài quan sát, thay vì bán tháo trong hoảng loạn.

Tuy nhiên, ông Phong lưu ý nhịp hồi kỹ thuật chưa đồng nghĩa với đảo chiều xu hướng. Nếu CPI tháng 9 cao hơn kỳ vọng, lo ngại lãi suất neo cao có thể gia tăng, gây sức ép lên nhóm ngân hàng. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục rút vốn và giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng sẽ khiến nhịp hồi trở nên mong manh hơn. Nếu vùng 1.720 điểm bị xuyên thủng, thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy kéo dài.

Với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, ông Phong khuyến nghị tận dụng nhịp hồi để cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng vay ký quỹ, ưu tiên cổ phiếu cơ bản tốt và duy trì tiền mặt. Nhà đầu tư chưa giải ngân nên kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận từ vĩ mô, thanh khoản và dòng tiền ngoại, thay vì bắt đáy sớm.

Cùng quan điểm thận trọng, Chứng khoán Agribank (Agriseco) đánh giá VN-Index cần kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.725-1.730 điểm sau khi đánh mất mốc 1.750 điểm. Diễn biến tại vùng này sẽ quyết định khả năng hình thành nhịp hồi hay tiếp tục mở rộng đà điều chỉnh.

Nhóm phân tích từ Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho rằng, sau khi gần như xóa sạch thành quả phục hồi của tháng 8, VN-Index bước vào tháng 10 với tâm lý thận trọng. Hai yếu tố cần theo dõi là khả năng tạo đáy tại vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng và diễn biến dòng vốn ngoại sau khi thị trường được nâng hạng.

Kịch bản chỉ số tiếp tục đi ngang trong tháng 10 vẫn hiện hữu. Ở kịch bản tích cực, VN-Index bảo vệ thành công vùng hỗ trợ 1.715-1.760 điểm. Nếu thanh khoản dần cải thiện, kết quả kinh doanh quý III/2026 khả quan và áp lực bán ròng của khối ngoại hạ nhiệt, chỉ số có thể phục hồi lên vùng 1.800-1.850 điểm.

Trong kịch bản thận trọng, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong bối cảnh áp lực tỷ giá và chi phí vốn toàn cầu chưa hạ nhiệt, trong khi thanh khoản trong nước không cải thiện. Khi đó, VN-Index có thể xuyên thủng vùng hỗ trợ hiện tại và bước vào giai đoạn tích lũy kéo dài 3-6 tháng trong vùng 1.680-1.780 điểm, trước khi có khả năng tái lập xu hướng tăng khi các đợt phân bổ vốn tiếp theo của FTSE, dự kiến 30% vào tháng 3/2027, đến gần.

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#chứng khoán #VN-Index #thị trường #rủi ro #tăng trưởng #lạm phát #dầu thô

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