Dòng vốn hàng tỷ USD sắp chảy vào chứng khoán Việt Nam

TPO - Chia sẻ với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell cho rằng Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý ở châu Á. Việc nâng hạng thị trường chứng khoán và nâng tỷ trọng của Việt Nam trong rổ chỉ số thị trường mới nổi có thể đem đến dòng vốn hàng tỷ USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chiều 17/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett - Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tham gia đoàn có lãnh đạo các quỹ đầu tư toàn cầu, BlackRock và Vanguard - 2 tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới (với quy mô tổng tài sản quản lý từ 10.000 - 15.000 tỷ USD). Các quỹ chỉ số thị trường mới nổi của Vanguard cam kết giải ngân và thêm cổ phiếu Việt Nam vào rổ danh mục kể từ ngày 21/9.

Sự ghi nhận khách quan

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong việc theo dõi, đánh giá, xem xét và đồng hành cùng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam thời gian qua; thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Ngày 21/9 tới đây, TTCK Việt Nam chính thức là "thị trường mới nổi thứ cấp" theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Russell.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế Việt Nam rất lớn. Phát triển thị trường vốn sâu rộng, hiệu quả là nhiệm vụ cấp thiết để huy động các nguồn lực từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước, bên cạnh nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện tổng thể những cải cách mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển. Quyết định nâng hạng của FTSE Russell với TTCK Việt Nam chính là sự ghi nhận khách quan về tầm nhìn và quyết tâm chính trị, nỗ lực cải cách của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định việc được nâng hạng là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của TTCK Việt Nam.

Việt Nam sẽ tập trung triển khai các công việc tiếp theo để duy trì mức xếp hạng đạt được, thông qua đối thoại thường xuyên với các thành viên thị trường nhằm tạo kênh trao đổi định kỳ, minh bạch với FTSE Russell, để kịp thời nắm bắt các tiêu chuẩn mới hoặc các điểm cần khắc phục (nếu có) qua các kỳ đánh giá.

Thủ tướng đề nghị FTSE Russell tiếp tục theo dõi, đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện, phản ánh thực tế nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và tham gia một cách thực chất, tích cực trong quá trình phát triển TTCK nói riêng, thị trường tài chính Việt Nam nói chung, trong đó có việc vận hành, thu hút nguồn lực vào trung tâm tài chính quốc tế.

Dòng vốn hàng tỷ USD

Bà Fiona Bassett khẳng định, FTSE Russell đánh giá Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý ở khu vực châu Á; coi Việt Nam là đối tác lâu dài và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các thành viên trên thị trường.

Bà Fiona Bassett cho biết, việc FTSE Russell công bố nâng hạng TTCK Việt Nam, cũng như nâng tỷ trọng của Việt Nam trong rổ chỉ số thị trường mới nổi (FTSE Emerging All Cap Index) lên gần 50% so với trước đó (từ mức 0,329% lên 0,49%) có thể đem đến dòng vốn hàng tỷ USD vào TTCK Việt Nam.

FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam ngày càng phát triển, phục vụ các mục tiêu chiến lược và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện lộ trình phát triển, tiếp tục đóng góp vào câu chuyện thành công Việt Nam trong kỷ nguyên tới.

Theo bà Fiona Bassett, việc hỗ trợ của FTSE Russell không chỉ là nâng hạng thị trường mà còn phát triển các tiêu chuẩn, cải thiện về độ sâu thị trường, tính thanh khoản và khả năng chống chịu; tăng cường niềm tin, thu hút sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế, tăng cường nhận diện của cộng đồng quốc tế về thị trường vốn của Việt Nam; hiện đại hóa hạ tầng thị trường và tăng cường phát triển nhà đầu tư tổ chức; xây dựng các công cụ để quản trị rủi ro; hỗ trợ đưa ra những sản phẩm mới…