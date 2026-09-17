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Bộ NN&MT phân công nhiệm vụ cho tân Thứ trưởng Lê Trọng Yên

Dương Hưng

TPO - Từ ngày 18/9, tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên phụ trách các lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đồng thời trực tiếp phụ trách 5 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng vừa ký thông báo về việc phân công công tác và bàn giao nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ.

Theo đó, Thứ trưởng Lê Trọng Yên tiếp nhận toàn bộ lĩnh vực, đơn vị và địa bàn trước đây được phân công cho Thứ trưởng Lê Công Thành. Việc bàn giao được thực hiện từ ngày 18/9.

Cụ thể, ông Lê Trọng Yên chỉ đạo ba lĩnh vực gồm: Môi trường; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

Tân Thứ trưởng trực tiếp phụ trách 5 cơ quan, đơn vị: Cục Môi trường; Cục Khí tượng Thủy văn; Cục Biến đổi khí hậu; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển; Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

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Ông Lê Trọng Yên - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Yên cũng được giao phụ trách, theo dõi các địa bàn gồm TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh; đồng thời thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ trưởng NN&MT yêu cầu Thứ trưởng Lê Công Thành tiếp tục chỉ đạo, xử lý dứt điểm những công việc đang triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng; chủ động phối hợp với Thứ trưởng Lê Trọng Yên để bàn giao chức trách, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, chương trình và kế hoạch công tác theo quy định.

Được biết hiện Thứ trưởng Lê Công Thành được điều chuyển sang đảm nhiệm vị trí công tác khác theo quyết định 1623-CVNS/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Trước đó, ngày 4/9, Thủ tướng ban hành Quyết định số 1718 điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hiện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và 6 thứ trưởng gồm các ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp, Lê Trọng Yên và bà Nguyễn Thị Phương Hoa.

Dương Hưng
#Lê Trọng Yên #Bộ Nông nghiệp #Môi trường #Khí tượng #Biến đổi khí hậu #Thứ trưởng

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