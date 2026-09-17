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Kinh tế

Bảo hiểm du lịch ngày càng trở thành một phần cần thiết trong hành trình quốc tế

P.V

Nhu cầu du lịch, công tác và thăm thân ở nước ngoài ngày càng tăng kéo theo yêu cầu chủ động hơn trong việc phòng ngừa và xử lý các rủi ro phát sinh. Trong bối cảnh đó, bảo hiểm du lịch đang dần trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của mỗi hành trình quốc tế.

Những rủi ro trong chuyến đi có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, dù mức độ ảnh hưởng khác nhau, các sự cố này đều có thể làm thay đổi kế hoạch ban đầu và phát sinh thêm chi phí cho người đi. Đáng chú ý, các vấn đề liên quan đến y tế thường là nhóm rủi ro có tác động lớn nhất, đặc biệt trong trường hợp phải điều trị, nhập viện, vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương tại nước ngoài. Đây cũng là một trong những lý do bảo hiểm du lịch ngày càng được quan tâm như một công cụ hỗ trợ giảm thiểu rủi ro tài chính trong suốt hành trình.

Bên cạnh đó, tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ, bảo hiểm du lịch còn là một trong những yêu cầu cần lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ xin thị thực. Vì vậy, việc lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp không chỉ gắn với nhu cầu bảo vệ, mà còn liên quan trực tiếp đến quá trình chuẩn bị cho chuyến đi.

Từ nhu cầu thực tế đó, trong khuôn khổ hợp tác giữa Bảo hiểm PVI và MobiFone, sản phẩm Bảo hiểm Du lịch quốc tế được triển khai nhằm mở rộng thêm lựa chọn bảo vệ cho khách hàng khi đi du lịch, công tác hoặc thăm thân ở nước ngoài. Sản phẩm được áp dụng theo ba phạm vi gồm Đông Nam Á, châu Á và toàn cầu, với ba gói quyền lợi Đồng, Bạc và Vàng.

Các quyền lợi tập trung vào những nhóm rủi ro thường gặp trong hành trình như tai nạn cá nhân, chi phí y tế, trợ cấp nằm viện tại nước ngoài, vận chuyển cấp cứu và hồi hương. Ngoài ra, sản phẩm còn bảo hiểm cho một số tình huống liên quan đến hủy hoặc rút ngắn chuyến đi, trì hoãn chuyến bay, lỡ nối chuyến, hành lý đến chậm, mất hoặc hư hỏng hành lý và mất giấy tờ tùy thân, mức quyền lợi có thể lên tới 2 tỷ đồng.

Đối với bảo hiểm du lịch, phạm vi quyền lợi là một yếu tố quan trọng, nhưng năng lực thực hiện cam kết của doanh nghiệp bảo hiểm cũng có ý nghĩa không kém. Đây là cơ sở để khách hàng được hỗ trợ khi rủi ro thực tế xảy ra, đặc biệt trong các tình huống liên quan đến y tế, vận chuyển hoặc bồi thường ở nước ngoài.

Bảo hiểm PVI hiện duy trì xếp hạng năng lực tài chính A- (Xuất sắc), triển vọng ổn định từ AM Best trong 4 năm liên tiếp. Năm 2026, doanh nghiệp cũng được InsuranceAsia News Country Awards for Excellence ghi nhận tại nhiều hạng mục, trong đó có “Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ xuất sắc nhất” và “Quản lý bồi thường xuất sắc”.

Việc phát triển Bảo hiểm Du lịch quốc tế vì vậy không chỉ mở rộng thêm lựa chọn cho khách hàng cá nhân, mà còn phù hợp với xu hướng ngày càng chú trọng đến quản trị rủi ro trong các hành trình quốc tế

Thông tin sản phẩm Bảo hiểm Du lịch quốc tế Bảo hiểm PVI:Sản phẩm được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa Bảo hiểm PVI và MobiFone, với ba chương trình Đồng, Bạc và Vàng, áp dụng tại Đông Nam Á, châu Á và toàn cầu. Khách hàng có thể lựa chọn theo điểm đến, thời gian chuyến đi và nhu cầu bảo vệ cụ thể. Chi tiết liên hệ:
Hotline: 1900 54 54 58
Đăng ký sản phẩm: https://baohiem.mobifone.vn/du-lich
Thông tin chi tiết: https://baohiem.mobifone.vn/bao-hiem-du-lich-quoc-te

P.V
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