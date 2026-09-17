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Kinh tế

Ra mắt Color District: Không gian trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí tại Việt Nam

Phạm Tuyên

Trong khi mô hình bán lẻ truyền thống tập trung vào việc trưng bày sản phẩm và giao dịch, COLOR DISTRICT được xây dựng từ một góc nhìn khác: thấu hiểu cách Gen Z khám phá, lựa chọn và tận hưởng những điều họ yêu thích.

Không gian trải nghiệm hoàn toàn mới mang tên COLOR DISTRICT vừa chính thức ra mắt tại phường Tân Định, TP.HCM, đánh dấu sự hợp tác đặc biệt giữa hai thương hiệu làm đẹp được yêu thích toàn cầu - 3CE và Maybelline New York.

Không đơn thuần là một điểm đến mua sắm, COLOR District mở ra một cách tiếp cận mới về trải nghiệm bán lẻ, nơi màu sắc, làm đẹp, nghệ thuật, công nghệ và giải trí cùng hòa quyện để tạo nên một không gian sống động dành cho thế hệ người tiêu dùng mới.

Trong khi mô hình bán lẻ truyền thống tập trung vào việc trưng bày sản phẩm và giao dịch, COLOR DISTRICT được xây dựng từ một góc nhìn khác: thấu hiểu cách Gen Z khám phá, lựa chọn và tận hưởng những điều họ yêu thích.

Tại đây, khách tham quan không chỉ tìm thấy những sản phẩm làm đẹp mới nhất mà còn được bước vào một không gian tương tác và giàu cảm hứng nơi ranh giới giữa mua sắm, nghệ thuật thị giác và giải trí được xóa nhòa.

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Không gian bên ngoài của COLOR DISTRICT/ COLOR DISTRICT, nơi để khám phá màu sắc, thể hiện cá tính và tận hưởng niềm vui làm đẹp theo cách của riêng mình.

Mỗi khu vực đều được thiết kế để khách hàng có thể khám phá, trải nghiệm, tương tác và tạo nên câu chuyện của riêng mình - biến một chuyến mua sắm thông thường thành một hành trình khám phá đầy cảm xúc.

Lấy cảm hứng từ nhịp sống đô thị và sự giao thoa văn hóa của Seoul và New York, hai kinh đô thời trang và sáng tạo của thế giới - COLOR DISTRICT mang đến một diện mạo kiến trúc hiện đại, trẻ trung và giàu tính biểu tượng.

Từ khu vực mặt tiền nổi bật với những hình ảnh trực quan đến không gian bên trong được kết nối liền mạch, toàn bộ thiết kế là sự kết hợp giữa tinh thần thời trang của Seoul và năng lượng sáng tạo của New York.

Không gian bên ngoài được bố trí thành nhiều điểm chạm để thu hút và truyền cảm hứng, trong khi khu vực bên trong mở ra một thế giới trải nghiệm đa dạng, nơi khách tham quan có thể khám phá các kệ trưng bày sản phẩm, thử nghiệm các sản phẩm, tương tác với công nghệ và tìm thấy những góc trải nghiệm mang dấu ấn riêng.

Phạm Tuyên
#Color Districtz #trải nghiệm mua sắm #TP.HCM #Gen Z #cửa hàng kết hợp

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