Generali trở thành đối tác danh xưng toàn cầu của Davis Cup

Giải đấu quần vợt đồng đội nam danh tiếng chính thức mang tên “Davis Cup by Generali”, mở ra chương mới trong hành trình đồng hành cùng quần vợt toàn cầu của Generali.

Generali và World Tennis vừa chính thức công bố quan hệ hợp tác toàn cầu kéo dài nhiều năm tại Davis Cup – giải quần vợt đồng đội nam danh giá với lịch sử 126 năm, được mệnh danh là “World Cup của làng quần vợt”. Kể từ tháng 9/2026, giải đấu chính thức mang tên Davis Cup by Generali.

Kể từ tháng 9/2026, giải quần vợt đồng đội nam Davis Cup chính thức mang tên Davis Cup by Generali.

Sự kiện đánh dấu một chương mới trong hành trình gắn bó lâu dài của Generali với quần vợt – môn thể thao đề cao những giá trị như: bản lĩnh, sự bền bỉ và tinh thần kỷ luật. Đồng thời, thông qua một trong những giải đấu có sức hút toàn cầu, Generali có thêm cơ hội kết nối với những người yêu thể thao tại nhiều quốc gia nơi Tập đoàn hiện diện.

Thông qua sự hợp tác này, Generali sẽ xuất hiện nổi bật trong các hoạt động truyền thông và nhận diện của Davis Cup trên toàn thế giới, bao gồm các chương trình phát sóng quốc tế, khu vực thi đấu và hệ thống nhận diện trên sân tại các sự kiện của giải.

Generali sẽ xuất hiện nổi bật trong các hoạt động truyền thông và nhận diện của Davis Cup trên toàn thế giới.

Ông Philippe Donnet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi hợp tác cùng World Tennis tại Davis Cup – một trong những giải đấu thể thao danh tiếng và được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Generali từ lâu đã gắn bó với quần vợt, môn thể thao thể hiện nhiều giá trị mà chúng tôi luôn đề cao như bản lĩnh, sự bền bỉ và tinh thần kỷ luật. Thông qua quan hệ hợp tác này, chúng tôi mong muốn phát huy sức mạnh của quần vợt để tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh Người Bạn Trọn Đời, nhằm lan tỏa lối sống năng động và tạo nên những tác động tích cực, lâu dài cho mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.”

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn đã đồng hành với môn thể thao này thông qua nhiều giải đấu và hoạt động nổi bật: nhà tài trợ danh xưng của giải Generali Open tại Kitzbühel, tài trợ giải Rolex Monte-Carlo Masters, hợp tác cùng tay vợt Dominic Thiem tại Áo, cũng như Liên đoàn Quần vợt Hoàng gia Tây Ban Nha (RFET) và Liên đoàn Quần vợt Đức (DTB).

Ông Ross Hutchins, Tổng Giám đốc World Tennis, cho biết: “Đây là một dấu mốc đáng tự hào đối với World Tennis khi công bố quan hệ hợp tác với Generali – một tập đoàn toàn cầu có nhiều giá trị và cam kết tương đồng với chúng tôi. Sự đồng hành của Generali sẽ góp phần mang đến những trải nghiệm ý nghĩa hơn cho người hâm mộ và khách hàng trên toàn thế giới, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển của Davis Cup trong những năm tới.”

“Davis Cup không chỉ là một trong những giải đấu hàng đầu của quần vợt đồng đội nam mà còn là nơi tinh thần thể thao và niềm tự hào quốc gia được thể hiện mạnh mẽ. Đó cũng chính là những giá trị làm nên sức hút đặc biệt của giải đấu trên toàn thế giới”, ông Ross Hutchins chia sẻ thêm.

Tháng 9/2026, Davis Cup quy tụ 66 đội tuyển quốc gia tranh tài tại sáu châu lục. Sau vòng đấu này, bảy đội giành quyền đi tiếp sẽ cùng đương kim vô địch Italy góp mặt tại Davis Cup by Generali Final 8, diễn ra vào tháng 11 tại Bologna, Italy.

VỀ TẬP ĐOÀN GENERALI Thành lập vào năm 1831, Generali là một trong những tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu thế giới, với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 98,1 tỷ Euro và tổng tài sản quản lý 900 tỷ Euro trong năm 2025. Generali sở hữu mạng lưới với hơn 88.000 nhân viên và 163.000 tư vấn tài chính, phục vụ hơn 75 triệu khách hàng khắp thế giới. Generali là tập đoàn bảo hiểm hàng đầu tại châu Âu và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại châu Á, châu Mỹ. Cam kết trở thành “Người Bạn Trọn Đời” (Lifetime Partner) của khách hàng là trọng tâm trong chiến lược phát triển của Generali, được hiện thực hóa thông qua các giải pháp sáng tạo và cá nhân hóa, trải nghiệm khách hàng vượt trội cùng năng lực phân phối toàn cầu được số hóa. Tại Generali, mọi hoạt động chiến lược đều được thực hiện trên nền tảng phát triển bền vững, với mục tiêu tạo ra giá trị tích cực cho đội ngũ nhân viên, tư vấn, khách hàng, đối tác,… nhằm góp phần xây dựng một xã hội công bằng và vững bền hơn.