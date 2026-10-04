Ngỡ ngàng căn biệt thự 4 tầng ở Bắc Ninh khi 'thần đèn' di dời

Sau gần một tháng nâng, kích và di chuyển từng đoạn, căn biệt thự 4 tầng hoàn tất hành trình khoảng 400m, về vị trí mới.

Gần một tháng di chuyển từng mét

Những ngày qua, người dân phường Thuận Thành, TP. Bắc Ninh ngỡ ngàng khi chứng kiến căn biệt thự 4 tầng được di chuyển nguyên khối trên hệ thống con lăn chuyên dụng, hướng tới khu đất mới cách vị trí cũ khoảng 400m.

Công trình có diện tích xây dựng khoảng 243m² mỗi tầng, tổng diện tích sàn gần 970m², nằm trên khu đất rộng 517m² với 3 mặt tiền. Ngôi biệt thự thuộc diện giải tỏa để phục vụ dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Gần 1 tháng di chuyển 400 m, biệt thự nặng hàng trăm tấn về đích.

Thay vì tháo dỡ, gia chủ quyết định giữ lại toàn bộ công trình và thuê đơn vị chuyên nghiệp thực hiện phương án di dời nguyên khối căn biệt thự nặng hàng trăm tấn đến vị trí mới.

Đây là công việc phức tạp, đòi hỏi đơn vị thi công tính toán kỹ từng bước nhằm bảo đảm kết cấu công trình trong quá trình nâng, kích và dịch chuyển.

Để di dời khối bê tông cốt thép lớn, đơn vị thi công huy động hàng chục kỹ sư, công nhân lành nghề cùng hệ thống thiết bị thủy lực chuyên dụng vận hành liên tục trong nhiều ngày.

Gần một tháng, căn biệt thự được dịch chuyển từng đoạn trên hệ thống thiết bị chuyên dụng. Mỗi bước đều được kiểm tra, điều chỉnh nhằm bảo đảm công trình không bị ảnh hưởng về kết cấu.

Đến ngày 24/9, căn biệt thự được dịch chuyển khoảng 200m, còn khoảng 200m để hoàn thành hành trình. Đến ngày 4/10, công trình được đưa về vị trí mới.

Trước đó, ngày 24/9, ngôi biệt thự nặng hàng trăm tấn đi được nửa chặng đường đến vị trí mới.

Đại diện đơn vị thi công, được biết đến với biệt danh “thần đèn”, cho biết quá trình di chuyển căn biệt thự là hành trình không đơn giản, bởi công trình có khối lượng lớn, kết cấu phức tạp, trong khi quãng đường phải di chuyển kéo dài hàng trăm mét.

“Khó khăn lớn nhất là phải bảo đảm an toàn cho công trình trong suốt quá trình di chuyển. Mỗi bước đều phải tính toán kỹ, từ nâng, kích đến dịch chuyển, bởi chỉ sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết cấu của cả căn nhà. Có những thời điểm anh em trong đội rất áp lực, phải kiểm tra đi kiểm tra lại trước khi tiếp tục thực hiện”, đại diện đơn vị thi công chia sẻ.

Theo vị này, gần một tháng qua, đội ngũ thi công gần như phải bám sát công trình mỗi ngày, xử lý từng tình huống phát sinh để căn biệt thự được di chuyển đúng phương án.

“Đến hôm nay, khi căn nhà về đúng vị trí, chúng tôi thực sự rất vui và nhẹ nhõm. Đây là công trình lớn, hành trình dài nên anh em đều có áp lực. Khi nhìn thấy công trình hoàn thành an toàn, mọi mệt mỏi trong gần một tháng qua gần như được giải tỏa”, đại diện đơn vị thi công nói.

Sau khi cắt tách chân cột khỏi móng cũ, các “thần đèn” dùng kích thủy lực nâng bổng ngôi nhà, rồi đưa lên hệ thống con lăn để di chuyển.

Vị đại diện cho biết, sau khi hoàn tất việc di chuyển, đơn vị vẫn tiếp tục phối hợp thực hiện các công đoạn cần thiết để ổn định công trình, bàn giao cho gia đình.

Chủ nhà chờ ngày trở lại căn biệt thự sau hành trình gần một tháng

Sau gần một tháng được nâng, kích và dịch chuyển từng đoạn, căn biệt thự 4 tầng ở Bắc Ninh đã về vị trí mới. Với ông Nguyễn Công Sơn, chủ nhân công trình, đây là thời điểm gia đình chờ đợi sau nhiều ngày đứng bên ngoài theo dõi từng bước dịch chuyển của căn nhà.

Ông Sơn cho biết gia đình dành nhiều năm tích góp để xây dựng căn nhà. Khi dự án đường Gia Bình - Hà Nội triển khai, gia đình đồng thuận bàn giao đất phục vụ dự án. Tuy nhiên, trước phương án tháo dỡ, gia đình tiếc công trình đã gắn bó nhiều năm nên tìm cách di chuyển nguyên khối.

“Gia đình tôi ủng hộ dự án và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Nhưng căn nhà đã xây dựng nhiều năm, có nhiều kỷ niệm nên nếu phải tháo dỡ thì rất tiếc. Vì vậy, chúng tôi quyết định tìm phương án di chuyển”, ông Sơn nói.

Suốt gần một tháng, mỗi khi căn nhà được dịch chuyển thêm một đoạn, gia đình lại đứng ngoài theo dõi. Quãng đường hàng trăm mét không dài, nhưng với công trình nặng hàng trăm tấn, việc dịch chuyển đòi hỏi sự thận trọng ở từng bước.

“Có những lúc gia đình cũng lo lắng, nhất là khi công trình đang được di chuyển. Đến khi căn nhà về đến vị trí mới an toàn, chúng tôi rất vui và nhẹ nhõm”, ông Sơn chia sẻ.

Ngôi biệt thự được đưa đến vị trí mới và đang được cố định, hoàn thiện phần móng.

Gia đình đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng, từ chỉnh sửa một số hạng mục đến đấu nối lại hệ thống điện, nước. Sau khi hoàn tất, gia đình sẽ trở lại sinh sống trong căn nhà.

Hành trình di chuyển căn biệt thự trong gần một tháng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Nhiều người tìm đến theo dõi, chụp ảnh, quay video. Hình ảnh căn nhà được nâng và dịch chuyển từng đoạn cũng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Từ công trình nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án giao thông, căn biệt thự đã được di chuyển nguyên khối đến vị trí mới cách nơi ở cũ khoảng 400m. Hiện gia đình chỉ còn chờ hoàn tất các hạng mục cuối để trở lại sinh sống.