Lộ diện 'ngôi sao' sáng nhất trong cuộc đua tăng trưởng kinh tế

Link gốc: https://vov.vn/kinh-te/grdp-34-tinh-thanh-sau-9-thang-dia-phuong-nao-dang-dan-dau-cuoc-dua-tang-truong-post1338269.vov
9 tháng đầu năm nay, tăng trưởng GRDP của 34 tỉnh, thành có sự phân hóa rõ nét. Quảng Ninh dẫn đầu với 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh và Hải Phòng; trong khi Sơn La đứng cuối bảng với mức tăng 5,59%.
Link gốc: https://vov.vn/kinh-te/grdp-34-tinh-thanh-sau-9-thang-dia-phuong-nao-dang-dan-dau-cuoc-dua-tang-truong-post1338269.vov
Doanh nghiệp Việt đang dành nhiều ngân sách hơn cho công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng phần lớn mới dừng ở thử nghiệm. Bài toán nằm ở khả năng đưa AI vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
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Eurowindow triển khai chương trình khuyến mãi “Sắm cửa đón sang – Sẵn sàng rinh xế” từ 30/09 đến 30/11/2026, dành cho khách hàng nhà riêng trên toàn quốc. Bên cạnh quà tặng thiết thực và ưu đãi thanh toán, chương trình mang đến cơ hội sở hữu Mercedes-Benz C200.
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