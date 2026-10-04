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Kinh tế

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12 địa phương tăng trưởng trên 10%: Vì sao không có Hà Nội, TPHCM?

Việt Linh

TPO - GDP 9 tháng năm nay tăng 9,01%, nhưng chỉ 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10%. Trong khi đó, Hà Nội và TPHCM - hai đầu tàu kinh tế lần lượt đạt 8,85% và 9,06%.

Động lực chính từ công nghiệp, xây dựng

Bức tranh tăng trưởng GRDP quý III và 9 tháng năm 2026 cho thấy đà phục hồi đang lan rộng tại nhiều địa phương. Phần lớn tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng quý III cao hơn các quý trước, tạo thêm động lực cho kết quả chung của 9 tháng.

Động lực chính đến từ khu vực công nghiệp và xây dựng, cùng với sự cải thiện của khu vực dịch vụ. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn, bán lẻ, vận tải, kho bãi ghi nhận mức tăng cao tại nhiều địa phương trọng điểm về công nghiệp và dịch vụ. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì mức tăng tương đối ổn định, khoảng 2-5%, tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ.

Đáng chú ý, trong quý III có 17/34 địa phương đạt mức tăng GRDP trên 10%, tăng mạnh so với 9 địa phương trong 6 tháng đầu năm.

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Quảng Ninh tăng trưởng GRDP 12,54%, dẫn đầu cả nước sau 9 tháng. Ảnh: Hoàng Dương.

Tính chung 9 tháng, 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng từ 10,01% đến 12,54%. Quảng Ninh dẫn đầu với 12,54%, tiếp đến Hà Tĩnh 12,36%, Hải Phòng 12,08%, Bắc Ninh 11,81%, Ninh Bình 11,31%.

Thái Nguyên 11,24%, Hưng Yên 11,22%, Khánh Hòa 11,21%, Đà Nẵng 10,31%, Tây Ninh 10,30%, Phú Thọ 10,01% và Đồng Nai 10,01%.

Đáng chú ý, có 6 địa phương đã vượt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 180/NQ-CP, gồm Ninh Bình, Tây Ninh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và Thái Nguyên.

Ở cấp độ ngành, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục tạo lực kéo đáng kể. Trong quý III, có 30/34 địa phương ghi nhận mức tăng của khu vực này trên 10%. Khu vực dịch vụ cũng có 11 địa phương tăng trên 10%, trong đó Quảng Ninh tăng 14,07%, Đà Nẵng 12,32%, Hải Phòng 11,91%, Điện Biên 11,54% và Lào Cai 10,70%.

Những con số này cho thấy, động lực tăng trưởng không chỉ tập trung tại các đô thị lớn mà đang được tạo ra từ nhiều cực công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Lý do đầu tàu kinh tế chưa tăng trưởng 2 con số

Hà Nội và TPHCM là hai trường hợp đáng chú ý khi đều có mức tăng trưởng quý III cao hơn đáng kể so với 6 tháng đầu năm, nhưng kết quả 9 tháng chưa đạt 10%.

Hà Nội ghi nhận GRDP quý III tăng 10,02%, đưa mức tăng 9 tháng lên 8,85%, cải thiện so với mức 8,23% của 6 tháng đầu năm.

TPHCM đạt mức tăng GRDP quý III 9,86%, đưa kết quả 9 tháng lên 9,06%, cao hơn mức 8,64% của 6 tháng đầu năm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính - nhận định, các đầu tàu kinh tế có quy mô lớn nên mức tăng trưởng dù không đạt hai con số vẫn đóng góp đáng kể cho tăng trưởng chung. Theo đó, cần phân biệt giữa tốc độ tăng trưởng và quy mô đóng góp của từng địa phương.

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Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Ảnh: Phùng Linh.

Hà Nội trong quý III đã vượt mức tăng trưởng chung của cả nước. Tuy nhiên, do kết quả 9 tháng được tính trên cả một giai đoạn dài hơn nên tốc độ tăng trưởng chung của thành phố vẫn ở mức 8,85%, tiệm cận mức tăng 9,01% của cả nước.

Với TPHCM, bà Hương cho rằng thành phố vẫn có nhiều động lực từ công nghiệp, trong đó một số hoạt động liên quan đến dầu khí ghi nhận mức tăng cao. Đây là một trong những điểm sáng góp phần đưa tăng trưởng 9 tháng của TPHCM lên 9,06%, cao hơn mức chung của cả nước.

“Vì quy mô lớn thì mức tăng của họ sẽ đóng góp nhiều hơn so với những tỉnh có quy mô nhỏ”, bà Hương nói.

Lãnh đạo Cục Thống kê cho biết, kết quả trên cho thấy các đầu tàu kinh tế đang thực sự vươn lên trong nhóm có mức tăng trưởng cao, nhưng để vượt qua mức tăng chung của cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và cần những đột phá trong thời gian tới.

Thực tế, diễn biến trong quý III đã cho thấy sự cải thiện rõ hơn. Hà Nội đạt mức tăng 10,02%, vượt mức tăng trưởng chung của nền kinh tế trong quý; trong khi TPHCM với mức tăng 9 tháng đạt 9,06% cũng đã cao hơn mức 9,01% của cả nước.

Khoảng cách giữa hai đầu tàu và mặt bằng tăng trưởng chung đang được thu hẹp, song để đóng góp mạnh hơn vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước, cả Hà Nội và TPHCM vẫn cần duy trì và nâng cao tốc độ tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

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#Hà Nội #TPHCM #tăng trưởng #GRDP #đầu tàu kinh tế #kinh tế Việt Nam #quy mô lớn

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