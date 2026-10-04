Gặp nạn nửa đêm vì Google Maps dẫn vào đường đang thi công ở TPHCM

Đi nhầm vào đoạn đường đang thi công khiến xe máy bị lún, kẹt không thể di chuyển, nam shipper nhận được sự hỗ trợ kịp thời của công an phường An Phú Đông, TPHCM.

Đi nhầm vào đoạn đường đang thi công khiến xe máy bị lún, kẹt không thể di chuyển, nam shipper nhận được sự hỗ trợ kịp thời của công an phường An Phú Đông, TP.HCM.

Khoảng 22h ngày 3/10, tài xế N.N.H. (sinh năm 2002, nhân vật không muốn tiết lộ tên) nhận một đơn giao đồ ăn tại đường Vườn Lài (phường An Phú Đông, TP.HCM).

Trên đường tới lấy hàng, do theo chỉ dẫn Google Maps, anh đi vào đoạn đường đang thi công lầy lội, nhiều đoạn bùn đất lún sâu.

"Ban đầu, tôi vẫn nghĩ là cố đi được vì thấy mặt đất cứng, nhưng sau khoảng nửa đường thì toàn sình lầy, ngập tới nửa bánh xe khiến tôi không thể di chuyển", anh kể với Tri Thức - Znews.

Nam tài xế mắc kẹt ở đoạn đường đang thi công, không thể di chuyển.

Tài xế đành báo cáo sự cố, xin lỗi quán ăn và khách để hủy đơn hàng. Anh thử gọi một số nhóm cứu hộ như quận 12 (cũ), Thủ Đức, cứu hộ xe máy đêm. Tuy nhiên khi mô tả cung đường và tình hình, anh đều nhận lại phản hồi "khó cứu được".

Khi đó đã khoảng 23h, H. khá hoảng vì không gọi được cứu hộ, bật đèn flash điện thoại tìm nhà dân xung quanh cũng không hiệu quả. Bản thân anh đứng quanh quẩn trong khu bùn lầy cũng bị lún chân, quần áo lấm lem.

Sau khi gọi cho người thân cùng nghĩ hướng xử lý, nam tài xế dần bình tĩnh lại. Anh xác định bản thân đang ở khu vực thuộc phường An Phú Đông nên gọi đến công an phường nhờ hỗ trợ.

Khoảng 20 phút sau, hai cán bộ công an phường có mặt để kiểm tra tình hình, trò chuyện để trấn an nam tài xế. "Lúc đó tôi đang lo quá, nói chuyện không còn mạch lạc nổi nữa", H. nhớ lại.

Thêm khoảng 10 phút, tiếp tục có thêm người được điều động tới hỗ trợ. Sau khoảng 20-30 phút, chiếc xe của H. đã được đưa ra khỏi đoạn đường xấu. Sau khi xịt rửa nhờ qua ở một cây xăng, H. tự điều khiển xe về nhà cách đó khoảng 25 km.

"Mọi người hỗ trợ tôi rất nhiệt tình, ai nấy đều dính sình lầy bẩn hết cả nhưng vẫn vui vẻ. Tôi rất cảm ơn sự ứng cứu nhanh chóng của lực lượng công an phường", anh bày tỏ.

Sau khi an toàn về tới nhà, H. chia sẻ lại câu chuyện trên mạng xã hội vào lúc 3h ngày 4/10, không ngờ lan truyền với hàng nghìn lượt xem.

Ông Võ Chí Hiếu, Trưởng Công an phường An Phú Đông, xác nhận trường hợp hỗ trợ công dân tối 3/10. "Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất mừng khi có thể hỗ trợ kịp thời khi người dân cần kíp", ông nói.