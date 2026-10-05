Lý do tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh vượt các 'đầu tàu'

TPO - 9 tháng năm nay, Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng GRDP 12,36%, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ sự bứt phá của công nghiệp mà còn từ dòng vốn đầu tư, hoạt động xây dựng, thương mại - dịch vụ và sự phục hồi của nhiều lĩnh vực kinh tế.

Công nghiệp trở thành “đầu kéo” tăng trưởng

Những ngày đầu tháng 10, hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hóa tại Khu kinh tế Vũng Áng diễn ra sôi động. Tại các cảng biển, tàu hàng nối tiếp cập bến, hàng hóa được bốc dỡ, vận chuyển vào các nhà máy và ngược lại. Bên trong khu kinh tế, các dây chuyền sản xuất tại nhiều nhà duy trì hoạt động, trong khi các dự án đang tiếp tục được triển khai.

Không chỉ tại Vũng Áng, hoạt động công nghiệp, xây dựng và các lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đang có nhiều chuyển động. Những kết quả này góp phần đưa GRDP của tỉnh 9 tháng năm tăng 12,36%, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, công nghiệp tiếp tục là một động lực quan trọng của tăng trưởng.

Theo Cục Thống kê Hà Tĩnh, 9 tháng năm 2026, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 21,56%. Riêng quý III, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 56,13% so với cùng kỳ; tính chung 9 tháng tăng 40,15%.

Một góc tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Trong bức tranh đó, Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Sau gần hai thập kỷ phát triển, từ một khu vực tập trung các ngành công nghiệp nặng, Vũng Áng đang từng bước mở rộng sang năng lượng, sản xuất phương tiện giao thông, công nghiệp hỗ trợ và logistics, bên cạnh các ngành luyện kim và hệ thống cảng biển đã hình thành.

Việc các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II lần lượt đi vào vận hành thương mại, cùng với hoạt động sản xuất ô tô và xe máy điện, đang bổ sung thêm năng lực sản xuất và những sản phẩm mới cho khu kinh tế.

Trong 9 tháng, sản lượng ô tô đạt hơn 62.000 xe, tăng hơn 57.000 xe so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng chủ yếu đến từ việc nhà máy duy trì sản xuất ổn định trong năm đầu tiên có đủ chu kỳ sản xuất, đồng thời mở rộng thêm các dòng xe.

Từ tháng 4, Hà Tĩnh có thêm sản phẩm công nghiệp mới khi nhà máy xe máy điện bắt đầu sản xuất. Sau 6 tháng, sản lượng đạt khoảng 169.000 xe. Sự xuất hiện của sản phẩm mới góp phần đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp, đồng thời mở thêm dư địa tăng trưởng cho địa phương.

Ở lĩnh vực năng lượng, sản lượng điện 9 tháng đạt khoảng 13.836 triệu kWh, tăng 51,29% so với cùng kỳ. Việc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II lần lượt đưa hai tổ máy vào vận hành thương mại trong năm nay là một trong những yếu tố góp phần làm tăng sản lượng điện của tỉnh.

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Khu kinh tế Vũng Áng.

Ông Hoàng Trọng Bính - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II - cho biết từ đầu năm đến nay nhà máy đã sản xuất gần 4,7 tỷ kWh điện. Trong 6 tháng cuối năm, doanh nghiệp tiếp tục phấn đấu duy trì vận hành ổn định, hướng tới mục tiêu đạt khoảng 60% công suất.

"Việc hai tổ máy cùng đi vào vận hành không chỉ bổ sung sản lượng điện mà còn kéo theo nhu cầu về nhân lực và các dịch vụ phục vụ hoạt động của nhà máy. Hiện Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II có khoảng 500 cán bộ, công nhân viên; cùng với đó là các đơn vị cung cấp nhân lực, vật tư, dịch vụ kỹ thuật và công trình phụ trợ tham gia vào quá trình vận hành", ông Bính cho hay.

Mở rộng dư địa tăng trưởng

Không chỉ dựa vào năng lực sản xuất hiện hữu, Hà Tĩnh đang mở thêm dư địa tăng trưởng từ dòng vốn đầu tư mới. Từ đầu năm đến nay, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 46 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 180.600 tỷ đồng và 4 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn hơn 412 triệu USD. Nhiều dự án tập trung vào các lĩnh vực thép, năng lượng, xe máy điện, điện gió và hạ tầng khu công nghiệp.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) được khởi công từ năm 2021.

Trên các công trường, dòng vốn này đang được cụ thể hóa bằng khối lượng xây dựng lớn. Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, Nhà máy sản xuất thép VinMetal, các dự án điện gió, Khu đô thị Kỳ Trinh cùng nhiều công trình hạ tầng đang triển khai, tạo thêm việc làm và nhu cầu về vật liệu, nhân lực, vận tải, dịch vụ xây dựng.

Không chỉ tạo thêm năng lực sản xuất, sự gia tăng hoạt động của các nhà máy, dự án cũng tạo thêm việc làm cho người lao động. Trong 9 tháng, Hà Tĩnh giải quyết việc làm cho hơn 19.300 người, đạt 82,18% kế hoạch năm. Đáng chú ý, việc làm trên địa bàn tỉnh tăng 14,42%, cho thấy thị trường lao động nội tỉnh đang phát huy vai trò chủ lực, góp phần giữ chân người lao động và bù đắp một phần sự sụt giảm từ thị trường ngoại tỉnh.

Cùng với nguồn vốn từ doanh nghiệp, đầu tư công tiếp tục là một động lực quan trọng. Hà Tĩnh đã giải ngân trên 6.000 tỷ đồng, đạt gần 69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhà máy sản xuất thép tại Hà Tĩnh.

Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, vị trí trên trục giao thông Bắc - Nam, hành lang kinh tế Đông - Tây cùng Khu kinh tế Vũng Áng với hệ thống cảng nước sâu là những lợi thế quan trọng để tỉnh phát triển công nghiệp, năng lượng, logistics và kinh tế biển.

Những năm qua, Hà Tĩnh tập trung đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án. Nhờ đó, nhiều dự án quy mô lớn đã hoàn thành, đi vào hoạt động và bổ sung các động lực tăng trưởng mới. Sản lượng điện từ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II cùng sự gia tăng của các sản phẩm ô tô, xe máy điện, thép, pin và ắc quy là những đóng góp rõ nét trong năm nay.

“Lợi thế chỉ thực sự trở thành động lực khi được cụ thể hóa bằng quyết sách đúng, hành động quyết liệt và phối hợp hiệu quả. Việc chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành với doanh nghiệp đã giúp các tiềm năng từng bước được khai thác, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng”, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thông tin.