Cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tăng trần

TPO - Cổ phiếu LPB bất ngờ tăng kịch biên độ trong phiên giao dịch ngày 5/10, trở thành một trong những mã góp lực đáng kể cho đà hồi phục của VN-Index. Đây là cổ phiếu của ngân hàng mà vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm gần 10% vốn.

Thị trường chứng khoán đảo chiều trong phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index tăng hơn 15 điểm, tương đương 0,89%, lên 1.753 điểm. Đây là phiên VN-Index tăng đầu tiên sau 5 phiên giảm liên tiếp trước đó.

Nhóm ngân hàng ghi nhận LPB, NVB cùng tăng trần.

Trong nhóm ngân hàng, LPB gây chú ý khi tăng hết biên độ 6,97%, lên 43.000 đồng/cổ phiếu. Hơn 2,4 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương giá trị khoảng 103 tỷ đồng. Cuối phiên, LPB vẫn còn dư mua giá trần, trong khi bên bán không còn cổ phiếu chờ khớp.

Đáng chú ý, LPB đã trải qua chuỗi điều chỉnh mạnh trước khi đảo chiều trong phiên này. So với vùng đỉnh hồi tháng 6, thị giá cổ phiếu vẫn thấp hơn khoảng 20%. Thanh khoản phiên 5/10 cũng cao hơn khoảng 29% mức bình quân 10 phiên gần nhất.

LPB được chú ý một phần sau khi cơ cấu cổ đông có sự hiện diện của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo dữ liệu được LPBank cập nhật, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khoảng 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng, sở hữu hơn 148,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,965%.

Như vậy, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp nắm hơn 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương khoảng 9,86% vốn ngân hàng. Phía Vingroup từng xác nhận khoản đầu tư vào LPBank là khoản đầu tư tài chính cá nhân của ông Vượng, không liên quan đến hoạt động điều hành ngân hàng.

Không riêng LPB, NVB cũng có phiên tăng kịch biên độ thứ hai liên tiếp. Cổ phiếu Ngân hàng Quốc dân tăng 10%, lên 16.500 đồng, với hơn 3,7 triệu đơn vị được sang tay. Trước đó, mã này cũng tăng 9,49% trong phiên 2/10.

Ở chiều ngược lại, PNJ tiếp tục là điểm trừ đáng chú ý. Sau 5 phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu này không còn giảm hết biên độ nhưng vẫn mất 5,86%, xuống 21.700 đồng. Diễn biến đối lập giữa LPB, NVB và PNJ cho thấy dòng tiền đã quay lại một số cổ phiếu riêng lẻ, song chưa lan tỏa đồng đều.

Đà hồi phục của VN-Index cũng phụ thuộc đáng kể vào nhóm vốn hóa lớn. VIC đóng góp tới 12,8 điểm cho chỉ số, trong khi LPB đóng góp 1,72 điểm và HPG đóng góp 0,78 điểm. Trên HoSE, giá trị giao dịch đạt hơn 15.100 tỷ đồng.

Trong khi thị trường tăng điểm, khối ngoại vẫn duy trì bán ròng phiên thứ 9 liên tiếp với giá trị khoảng 284 tỷ đồng. TCB bị bán ròng mạnh nhất, gần 147 tỷ đồng, tiếp đến VHM hơn 114 tỷ đồng và PNJ khoảng 90 tỷ đồng. Ở chiều mua, HPG được mua ròng khoảng 64 tỷ đồng, còn LPB cũng nằm trong nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng.