Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn chênh lệch ra sao?

TPO - Sáng nay (5/10), giá vàng trong nước đứng im. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC ở mốc 143,5 triệu đồng/lượng. Đáng ngạc nhiên, giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu thu hẹp đáng kể.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với sáng qua.

Các thương hiệu kinh doanh vàng khác cũng giữ nguyên giá bán ra vàng miếng ở mức tương đương.

Giá bán vàng nhẫn các thương hiệu cũng giữ nguyên và thu hẹp khoảng cách với vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng…

Giá bán vàng nhẫn nhiều thương hiệu thu hẹp khoảng cách với vàng miếng SJC. Ảnh: NY.

Như vậy, chênh lệch giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn thu hẹp còn từ 200.00 - 300.000 đồng/lượng. Trước đó, có thời điểm, giá bán vàng nhẫn nhiều thương hiệu cao hơn vàng miếng từ 2-3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.161 USD/ounce, tăng 28 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 12,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.643 đồng/USD, tăng 7 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), đi ngang so với sáng qua.

Giá USD trên thị trường tự do quanh mức 26.000 - 26.030 đồng/USD, tăng 80 đồng chiều mua vào và 70 đồng chiều bán ra so với sáng qua.