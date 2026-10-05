TikToker đăng clip ô tô con 'lu lèn' mặt đường, chính quyền yêu cầu làm rõ động cơ

TPO - Một TikToker đăng clip phản ánh ô tô con dùng để lu lèn mặt đường nhựa nguội tại xã Ea Wer (Đắk Lắk). Chính quyền địa phương đã giao Công an xác minh, làm rõ.

Ngày 5/10, ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đang giao Công an xã phối hợp xác minh, làm rõ nội dung, động cơ đăng tải clip trên mạng xã hội TikTok của một tài khoản.

Trước đó, trưa 3/10, tài khoản TikTok N.H đăng đoạn clip phản ánh việc “dùng ô tô con lu lèn mặt đường nhựa nguội” tại một công trình giao thông ở xã Ea Wer. Nội dung nhanh chóng thu hút sự chú ý, với nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến phương pháp thi công và chất lượng công trình.

Ô tô trong clip bị phản ánh dùng để “lu lèn” mặt đường. Chính quyền khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Ngày 4/10, UBND xã Ea Wer tổ chức cuộc họp để làm rõ thông tin trên. Cuộc họp do ông Nguyễn Hữu Truyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Wer chủ trì.

Tham dự có đại diện Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Kinh tế, Công an xã, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã; đại diện đơn vị thi công, đơn vị cung cấp vật liệu Carboncor và ông Nguyễn Đức Oai, trú thôn 8, xã Ea Wer.

Tại cuộc họp, ông Oai xác nhận chiếc ô tô con màu đỏ xuất hiện trong clip là xe cá nhân của mình, không phải phương tiện của đơn vị thi công.

Theo ông Oai, gia đình kinh doanh ăn uống trên tuyến đường đang thi công. Sáng 2/10, sau khi tuyến đường được thảm bê tông nhựa nguội Carboncor từ chiều hôm trước và phương tiện được phép lưu thông, ông sử dụng ô tô cá nhân đi qua đoạn đường trước nhà.

Ông Oai cho biết việc điều khiển xe chạy qua lại nhiều lần xuất phát từ việc nhìn thấy dòng chữ “Đẹp hơn khi lưu thông” trên bao bì vật liệu Carboncor nên muốn mặt đường trước nhà đẹp hơn.

Về hình ảnh một số người và biển “Công trình đang thi công” xuất hiện trong clip, ông Oai cho biết thời điểm đó một số nhân công đang thu gom bao bì, rác thải sau thi công, không thực hiện việc lu lèn mặt đường.

Ông Oai cũng cho biết sáng 2/10, một người đàn ông đến quán ăn sáng, hỏi một số thông tin liên quan đến công trình rồi dùng điện thoại cá nhân quay hình ảnh. Sau đó, người này lấy biển “Công trình đang thi công” đặt tại khu vực vỉa hè ra giữa đường và tiếp tục quay clip.

Đơn vị thi công nói gì?

Đại diện Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Nam Nguyên, đơn vị thi công, cho biết đến chiều 1/10 đã hoàn thành việc thi công bê tông nhựa nguội Carboncor.

Sáng 2/10, đơn vị tháo dỡ các biển cảnh báo để phương tiện lưu thông. Trong quá trình phương tiện qua lại, cán bộ kỹ thuật của đơn vị có mặt để điều tiết, hạn chế tốc độ nhằm bảo đảm chất lượng mặt đường.

Theo đơn vị thi công, vật liệu Carboncor được nhà sản xuất khuyến cáo có thể cho phương tiện lưu thông sau khoảng 4-8 giờ kể từ khi hoàn thành rải thảm. Việc thi công, bảo dưỡng tuyến đường được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ông Nguyễn Hữu Truyền cho rằng thông tin trong clip liên quan đến công trình giao thông trên địa bàn xã là không chính xác, thiếu thông tin kiểm chứng, tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến uy tín địa phương và niềm tin của người dân đối với chất lượng công trình.

Theo Chủ tịch UBND xã Ea Wer, chiếc ô tô xuất hiện trong clip được cho là phương tiện của đơn vị thi công dùng để lu lèn mặt đường thực tế là xe cá nhân của ông Nguyễn Đức Oai, công dân thôn 8, xã Ea Wer, đoạn đường thi công nằm ngay trước nhà ông.

Chủ tịch UBND xã Ea Wer giao Công an xã chủ trì, phối hợp với Phòng PA05 Công an tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ toàn diện vụ việc; trong đó xác định nội dung, hành vi, động cơ và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Địa phương cho biết sẽ xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các hành vi vi phạm, không để thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị và niềm tin của người dân.