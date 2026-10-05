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Cứu thủ phủ hoa hồng Đà Lạt

Thái Lâm

TPO - Mưa lớn khiến nhiều vườn hoa hồng ở phường Lang Biang - Đà Lạt (Lâm Đồng) ngập sâu, bùn phủ kín gốc. Người dân phải bơm nước, dọn bùn để cứu vườn và kịp đưa hoa ra thị trường trước dịp 20/10.

Những ngày này, nhiều nhà vườn tại tổ dân phố Đan Kia (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng) tất bật bơm nước, khơi thông dòng chảy và xử lý bùn đất sau đợt mưa lớn.

Ghi nhận tại nhiều nhà vườn, nước rút đến đâu, người dân kiểm tra vườn đến đó để kịp thời xử lý những luống hoa bị ngập, hạn chế cây bị úng kéo dài. Bà Nguyễn Thị Dung có mặt tại vườn từ sáng để kiểm tra những luống hoa sau nhiều ngày ngập nước.

Bà Dung cho biết khu vườn rộng khoảng 2.400 m² được bà thuê sản xuất. Trong đó, một phần diện tích hoa hồng mới ghép khoảng nửa tháng thì gặp mưa lớn.

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Vườn hồng của bà Dung ngập sâu trong nước.
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Bà Dung bơm nước từ vườn hồng ra đường thoát nước.

Theo bà Dung, mưa bắt đầu khoảng 13h30 ngày 2/10. Nước dâng nhanh, tràn vào gần như toàn bộ khu vườn khiến việc đi lại, kiểm tra gặp nhiều khó khăn. Đến sáng hôm sau, bà mới có thể vào vườn.

Điều khiến bà lo nhất là nước đọng lâu ngày có thể làm hoa hồng bị úng. “Nếu ngâm lâu ngày cây sẽ bị úng. Bây giờ gia đình đang bơm nước ra, sau khi hút hết nước thì phải rửa sạch bùn bám vào cây. Nếu bùn dồn vào gốc thì phải xử lý, đưa ra ngoài”, bà Dung nói.

Vườn hoa mang lại cho gia đình bà Dung thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, do nước chưa rút hết, trong khi một phần cây vừa được ghép, gia đình chưa thể đánh giá đầy đủ thiệt hại.

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Nhiều vườn hồng vẫn ngập sâu sau mưa lớn.

Cách đó không xa, gia đình bà Nguyễn Thị Niên cũng huy động máy bơm cứu vườn hoa rộng khoảng 7.000 m², trồng hơn 10 giống hoa hồng.

Sau trận mưa chiều 2-3/10, khoảng một phần ba diện tích vườn bị ngập. Đến sáng hôm sau, nước vẫn chưa rút hết. Hai vợ chồng bà phải đào những vị trí thấp trong vườn để đặt máy bơm, liên tục hút nước ra ngoài.

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Bà Niên khơi rãnh dẫn nước ra khỏi khu vườn hoa hồng.

“Giờ tôi phải huy động 3 máy bơm xuống để hút nước ra khỏi vườn hoa hồng. Nếu không rút nước thì vườn hồng sẽ bị úng, hư hỏng hết. Vườn có hơn 10 giống hoa hồng khác nhau, giờ chỉ mong nước rút nhanh để còn cứu cây”, bà Niên cho hay.

Theo bà Niên, khu vườn từng bị ngập vào dịp 20/11 năm 2025, khiến gia đình thiệt hại hơn 150 triệu đồng. Sau đó, gia đình tiếp tục đầu tư, ghép lại hoa hồng. Khi những luống hoa đang được chăm sóc, nước lại tràn vào vườn.

Không riêng vườn của bà Dung và bà Niên, trận mưa lớn chiều 2/10 khiến nhiều diện tích hoa hồng tại tổ dân phố Đan Kia bị ngập.

Tại khu vực Đập Tràn, một số vườn thượng nguồn hồ Đan Kia - Suối Vàng vẫn ngập khoảng 30-40 cm. Người dân phải dùng máy bơm, khơi thông cống rãnh, tạo dòng thoát nước và dọn lượng bùn đất tràn vào vườn.

Mưa lớn cũng làm hư hỏng một số đoạn đường phục vụ sản xuất. Người dân phải huy động máy múc san gạt, tạo lối đi để vận chuyển hoa.

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Người dân dùng máy múc sửa đường đoạn qua vườn hồng.

Đợt ngập xảy ra khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thời điểm nhiều nhà vườn tập trung chăm sóc hoa phục vụ thị trường. Vì vậy, ngay sau khi nước rút, các hộ dân khẩn trương làm sạch bùn, kiểm tra từng luống hoa và theo dõi tình trạng cây.

Đối với những diện tích còn ngập, mức độ thiệt hại chưa thể xác định. Người dân phải chờ nước rút hoàn toàn mới có thể đánh giá tình trạng cây và khả năng phục hồi.

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Người dân bất lực nhìn vườn hồng ngập nước.
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Hoa nở sớm, nhà vườn tranh thủ cắt bán trước khi mưa tiếp tục gây thiệt hại.

Theo thống kê ban đầu đến ngày 4/10, phường Lang Biang - Đà Lạt ghi nhận khoảng 6,09 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng tại tổ dân phố Đan Kia và Phước Thành. Trong đó, gần 6 ha bị thiệt hại trên 70%, 0,28 ha thiệt hại từ 30-70%, tổng thiệt hại ước hơn 2,4 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hồ Công Định - Chủ tịch Hội Nông dân phường Lang Biang - Đà Lạt - cho hay ngay sau khi nước rút, phường phối hợp với các nhà vườn rà soát thiệt hại để có kiến nghị hỗ trợ.

"Cùng với đó, Hội Nông dân phối hợp UBND phường thành lập tổ công tác kiểm tra, thống kê diện tích, tài sản bị thiệt hại do mưa lũ", ông Định nói.

Phường Lang Biang - Đà Lạt được xem là thủ phủ hoa hồng của tỉnh Lâm Đồng, với diện tích hơn 700 ha. Đây là một trong những vùng sản xuất hoa hồng tập trung lớn, mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho nhiều hộ dân.

#hoa hồng Đà Lạt #mưa lớn #cứu vườn #bơm nước #phường Lang Biang - Đà Lạt #Lâm Đồng

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