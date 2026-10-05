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Sức khỏe

Hơn 8.500 người sánh bước cùng CapitaLand hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế tại Việt Nam

P.V

Chiến dịch Bước chân Gắn kết Yêu thương thành công đạt mục tiêu 490 triệu bước chân, hoàn thành cam kết tài trợ dành cho Tổ chức Trẻ em Blue Dragon nhằm thúc đẩy giáo dục và đào tạo kỹ năng

Bước sang năm thứ tư, chiến dịch “Bước chân Gắn kết Yêu Thương” do CapitaLand Development (CLD) Việt Nam khởi xướng thu hút hơn 8.500 người đồng hành, thành công đạt được 490 triệu bước chân. Thành tích này đã mở khóa khoản tài trợ trị giá 98.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng) từ Quỹ CapitaLand Hope (CHF) – nhánh từ thiện của Tập đoàn CapitaLand – dành cho Tổ chức Trẻ em Blue Dragon.

Hơn 8.500 người sánh bước cùng CapitaLand hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế tại Việt Nam ảnh 1

Ông Tan Tze Wooi, Tổng Giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), trao tặng gói hỗ trợ 98.000 USD từ Quỹ CHF cho bà Skye Maconachie, Đồng Giám đốc Điều hành Tổ chức Trẻ em Blue Dragon, nhằm thúc đẩy giáo dục và phát triển kỹ năng cho trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế

Đây là đợt tài trợ cuối cùng nằm trong cam kết ba năm với tổng giá trị hỗ trợ lên đến 270.000 đô la Mỹ (hơn 7 tỉ đồng) của Quỹ CHF, hướng đến giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên với hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục, học nghề, rèn luyện kỹ năng sống và phát triển năng lực lãnh đạo. Thành quả ngày hôm nay không thể không kể đến những bước chân cống hiến của các vận động viên xuyên suốt bốn tháng chiến dịch, thông qua thử thách trực tuyến và sự kiện đi bộ thiện nguyện ngày 4/10 vừa qua tại Ocean City.

Đông đảo người tham gia hòa cùng không khí sôi động tại Ocean City, sải bước tiếp sức cho trẻ em và thanh thiếu niên với hoàn cảnh khó khăn
Đông đảo người tham gia hòa cùng không khí sôi động tại Ocean City, sải bước tiếp sức cho trẻ em và thanh thiếu niên với hoàn cảnh khó khăn

Qua bốn mùa tổ chức, “Bước chân Gắn kết Yêu thương” đã trở thành cầu nối gắn kết nhân viên, cư dân, các đối tác kinh doanh và công chúng nói chung đoàn kết vì sứ mệnh cộng đồng. Từ năm 2024, sự hợp tác giữa Quỹ CHF với Tổ chức Trẻ em Blue Dragon đã đưa sức mạnh tập thể chuyển hóa thành chương trình hành động thiết thực, giúp nâng cao năng lực hòa nhập xã hội, gia tăng khả năng tự lập cho trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế. Thông qua kết hợp nguồn vốn từ thiện với các hoạt động tình nguyện và kết nối xã hội, Quỹ CHF đóng vai trò làm cầu nối để lan tỏa và huy động mạng lưới nhân viên, đối tác và cộng đồng của Tập đoàn CapitaLand, cùng nhau chung tay hành động.

Hơn 8.500 người cùng chung bước trong sự kiện đi bộ ngoài trời của “Bước chân Gắn kết Yêu thương” mùa bốn

Gói tài trợ từ cam kết hợp tác giữa Quỹ CHF và Tổ chức Trẻ em Blue Dragon đã tạo điều kiện cho hơn 200 trẻ em và thanh thiếu niên được tiếp tục học tập, đồng thời hỗ trợ đào tạo học nghề cho hơn 20 thanh niên. Bên cạnh đó, hơn 70 em đã được tham gia 20 buổi rèn luyện kỹ năng. Không chỉ hỗ trợ tài chính, đội ngũ tình nguyện viên tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng trực tiếp dẫn dắt nhiều hoạt động đồng hành, bao gồm đào tạo ngoại ngữ, nghệ thuật, giáo dục STEM, phát triển trí tuệ cảm xúc – xã hội, kỹ năng lãnh đạo và định hướng tương lai.

Chương trình hợp tác đã mở ra những bước ngoặt mới cho nhiều người trẻ. Tiêu biểu là trường hợp của Thảo, 22 tuổi. Hai năm sau khi được giải cứu khỏi thảm cảnh bóc lột, Thảo đã từng bước khôi phục lại cuộc sống và bước sang trang mới của cuộc đời. Nhờ tư vấn tâm lý và các khóa đào tạo nghề, em đã tìm thấy đam mê với nghề pha chế. Mặc dù em rất lo lắng khi lần đầu tiên pha ly cà phê phục vụ khách hàng, nhưng sự động viên từ những người hướng dẫn đã giúp Thảo lấy lại tự tin. Giờ đây, cứ sau mỗi buổi đào tạo, em lại thấy mình tiến gần hơn tới một tương lai tự chủ và ổn định như em từng mong ước.

Ông Tan Tze Wooi, Tổng Giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), chia sẻ: “Mỗi bước đồng hành cùng ‘Bước chân Gắn kết Yêu thương’ đều mở ra những cơ hội mới cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự đồng lòng của cộng đồng đã giúp chiến dịch đạt được cột mốc quan trọng này. Sức mạnh tập thể cho thấy chỉ cần cùng chung định hướng, những hành động nhỏ bé nhất cũng có thể tạo nên tác động lan tỏa mạnh mẽ. Là nhà phát triển bất động sản cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục bắt tay với các đối tác tin cậy để kiến tạo những cộng đồng bền vững và nhân văn. Tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được cùng Tổ chức Trẻ em Blue Dragon, Quỹ CHF sẽ tiếp tục tập trung vào các chương trình hỗ trợ các nhóm yếu thế, giúp các em tự tin kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn".

Bà Skye Maconachie, Đồng Giám đốc Điều hành Tổ chức Trẻ em Blue Dragon, chia sẻ: “Sự đồng hành hỗ trợ của Quỹ CHF giúp chúng tôi tiếp sức cho các em trên chặng đường dài hạn, không chỉ là khủng hoảng trước mắt. Thông qua giáo dục, học nghề và đào tạo kỹ năng, các em có thể lấy lại sự tự tin, chuẩn bị cho công việc tương lai, hướng tới một cuộc sống tự chủ hơn. Sự chung tay từ chiến dịch ‘Bước chân Gắn kết Yêu thương’ là minh chứng cho sự tin tưởng và ủng hộ của cộng đồng với nhóm trẻ em yếu thế, sẵn sàng đồng hành cùng các em trên mọi chặng đường”.

Hơn 8.500 người sánh bước cùng CapitaLand hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế tại Việt Nam ảnh 5

Nhạc sĩ, ca sĩ Bùi Công Nam trình diễn tại Ocean City, lan tỏa tinh thần chung tay vì trẻ em, thanh thiếu niên yếu thế

Không chỉ góp mặt tích cực trong thử thách bước chân trực tuyến, nhạc sĩ, ca sĩ Bùi Công Nam còn tham gia trình diễn lần đầu tiên tại sự kiện đi bộ ngoài trời trong chương trình năm nay. Anh chia sẻ, “Là một người ưa vận động, tôi thấy chiến dịch vô cùng ý nghĩa khi biến những bước chân hằng ngày thành sự hỗ trợ thiết thực cho trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế. Được biểu diễn tại sự kiện đã khiến tôi cảm nhận được sức mạnh kết nối của cộng đồng. Sự sẻ chia bắt đầu từ những điều giản dị nhất, và khi tất cả đều chung một hướng, một bước đi nhỏ bé cũng sẽ đem đến thay đổi lớn”.

The Fullton Regal – phân khu thứ hai thuộc dự án nhà ở thấp tầng cao cấp đầu tiên của CLD tại Hưng Yên – là nhà tài trợ chính của chiến dịch “Bước chân Gắn kết Yêu thương” năm nay. Bên cạnh đó, sự kiện đi bộ thiện nguyện ngoài trời còn nhận được sự đồng hành của các đối tác: Ascott International Management Việt Nam, Công ty Cổ phần Vinhomes, VietinBank – Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Việt Nam, Gelato Stick – Kem que địa danh Việt Nam, SmartHeart Gold Việt Nam, Công ty Cổ phần Lifestyle Việt Nam, Hệ thống chuỗi Nha khoa Parkway, và Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông BIBPIX. Nhờ sự chung tay góp sức về cả nguồn lực, thế mạnh và mạng lưới kết nối từ các đối tác, chiến dịch đã có thể mở rộng quy mô tiếp cận cộng đồng, hướng tới hiện thực hóa cam kết chung nhằm hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên yếu thế tại Việt Nam.

#CapitaLand #Blue Dragon #trẻ em #từ thiện #giáo dục #hỗ trợ #tài trợ

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