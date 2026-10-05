Fiesta Tour trở lại, cùng người trẻ nói to 'chuyện khó nói'

Khởi động tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 9, Fiesta Tour “Chuyện Khó Nói To” trở lại với hành trình dự kiến diễn ra tại 10 điểm trường trên toàn quốc, giúp người trẻ tiếp cận kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn và chủ động bảo vệ bản thân.

Thu hẹp khoảng trống kiến thức từ những “chuyện khó nói”

Một nghiên cứu công bố trên BMJ Open, thực hiện năm 2025 với 1.134 sinh viên tại 6 trường đại học ở Việt Nam, gần 38% sinh viên Việt Nam vẫn chưa có hiểu biết đầy đủ về an toàn tình dục, đặc biệt là các ngộ nhận về cách sử dụng bao cao su và thuốc tránh thai khẩn cấp. Những số liệu này cho thấy khoảng trống kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục ở người trẻ.

Chuyên gia trình bày kiến thức về sức khỏe sinh sản tại chương trình. Ảnh: DKT International.

Bên cạnh đó, tâm lý ngại hỏi, sợ bị đánh giá hay phán xét cũng khiến các vấn đề về tình dục an toàn thường bị né tránh. Khi thiếu môi trường trao đổi, nhiều bạn trẻ tìm đến bạn bè và mạng xã hội, nơi thông tin không phải lúc nào cũng được bảo đảm.

Thấu hiểu những trăn trở đó, DKT International phối hợp cùng Tạp chí Sức khỏe Việt đưa Fiesta Tour vào giảng đường, mở ra không gian đối thoại cởi mở để các bạn trẻ chủ động hơn với những “chuyện khó nói”.

Cùng người trẻ “nói to chuyện khó nói” tại Fiesta Tour

Trở lại trong tháng 9/2026, Fiesta Tour với chủ đề “Chuyện Khó Nói To” mở màn với sự tham dự của gần 1500 sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI, Hà Nội) vào ngày 25/9 và Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB) vào ngày 28/9.

Các bạn sinh viên hào hứng tham gia trò chơi, hỏi - đáp cùng chuyên gia. Ảnh: DKT International.

Tại mỗi điểm trường, Fiesta Tour cùng chuyên gia giải đáp những thắc mắc thực tế và làm rõ các lầm tưởng thường gặp về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn. Từ chuyện lựa chọn biện pháp an toàn đến cách mở lời với đối phương, những chủ đề vốn nhạy cảm được truyền tải sinh động, dễ hiểu và gần gũi hơn.

Không khí chương trình càng sôi nổi hơn với phần minigame đồng đội, hỏi - đáp cùng chuyên gia và các hoạt động tương tác tại khu vực check-in. Sinh viên còn có dịp tìm hiểu các giải pháp tránh thai mang thương hiệu của DKT International như Fiesta, OK và newChoice, qua đó có thêm những lựa chọn bảo vệ phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Đối tác và Chương trình DKT International: “Chúng tôi tin rằng quyền được tiếp cận thông tin đúng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người trẻ có đủ điều kiện để biến thông tin đó thành những lựa chọn an toàn và có trách nhiệm. Sau cùng, điều chúng tôi hướng tới không chỉ là những hoạt động truyền thông, mà là những giá trị có ý nghĩa lâu dài: giúp người trẻ hiểu đúng, biết cách bảo vệ sức khỏe của mình và tự tin hơn khi đưa ra những quyết định có trách nhiệm. Đó cũng là cách chúng tôi góp phần trao cho người trẻ thêm quyền tự chủ đối với sức khỏe của chính mình.”

Từ hai điểm trường đến hành trình xuyên Việt

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp và Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM là hai điểm mở đầu của Fiesta Tour 2026. Sau chặng tháng 9 này, chương trình dự kiến tiếp tục đến các trường đại học và THPT tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, từng bước hoàn thiện hành trình từ Bắc vào Nam.

Fiesta Tour giúp người trẻ tiếp cận kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn và chủ động bảo vệ bản thân. Ảnh: DKT International.

Sự trở lại của Fiesta Tour nối dài cam kết hơn ba thập kỷ DKT International đồng hành cùng sức khỏe sinh sản người Việt. Bằng việc đưa những “chuyện khó nói” ra đối thoại cởi mở, tổ chức kỳ vọng giúp người trẻ trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản để tự tin làm chủ quyết định của mình.