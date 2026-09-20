'Hò dô Việt Nam' lên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản

TPO - Đoàn Đại biểu Thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2027 gồm 22 thành viên và lựa chọn chủ đề "Hò dô Việt Nam” để đến với hải trình.
Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) 2027, ghi dấu mốc lần thứ 50, diễn ra từ ngày 3/1 đến ngày 5/2. Hải trình SSEAYP đi qua 4 quốc gia: Nhật Bản, Philippines, Malaysia và Campuchia. Đây cũng là năm đánh dấu 30 năm Việt Nam trở thành thành viên hải trình SSEAYP.
Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự SSEAYP 2027 gồm 22 thành viên, do anh Nguyễn Hoàng An - giảng viên thỉnh giảng ĐH HUTECH làm trưởng đoàn.
Các thành viên trong đoàn đang học tập, làm việc ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, như Y dược, Luật, Kinh tế, Ngoại giao, Công nghệ thông tin, Giáo dục, Nghệ thuật.
Đại diện đoàn SSEAYP 2027 Việt Nam cho biết, đoàn đại biểu lựa chọn chủ đề "Hò dô Việt Nam".
"Hò" là tiếng mở lời, để Việt Nam kể cho bạn bè năm châu nghe câu chuyện của mình - về văn hóa, con người, những giá trị đã gìn giữ qua bao thế hệ, và khát vọng của những người trẻ hôm nay.
"Dô" là tiếng bắt nhịp, để hành trình ấy không đi một mình, mà cùng hàng trăm đại biểu quốc tế trao đổi, học hỏi và dựng xây những điều tử tế cho cộng đồng chung.
Đoàn đang trong quá trình chuẩn bị toàn diện và trau dồi kỹ lưỡng cho chuỗi hoạt động đối ngoại trọng điểm trên hành trình SSEAYP; chuẩn bị cho đêm biểu diễn nghệ thuật Quốc gia (National Presentation) trên hải trình.