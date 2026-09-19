TUYẾN BÀI: HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO THỊNH VƯỢNG Bài 1: Việt Nam bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới

Một chu kỳ tăng trưởng mới đang mở ra với Việt Nam, đặt ra những nhu cầu lớn về hạ tầng, dòng vốn và năng lực tạo giá trị. Trong hành trình ấy, kiến tạo những nền tảng mới, khơi thông các nguồn lực và trao truyền giá trị qua các thế hệ đang trở thành những câu chuyện có ý nghĩa lâu dài đối với một Việt Nam phồn vinh.

HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ TECHCOMBANK 2026 – TECHCOMBANK INVESTMENT SUMMIT 2026Chủ đề: “Việt Nam phồn vinh: Kiến tạo và trao truyền giá trị qua các thế hệ”

Hạ tầng không còn chỉ là những công trình

Trong nhiều năm, nói đến hạ tầng thường là nói đến những thứ rất cụ thể: một con đường, cây cầu, sân bay, nhà máy điện, trường học hay bệnh viện.

Nhưng khi quy mô nền kinh tế lớn hơn và yêu cầu tăng trưởng cao hơn, cách nhìn ấy đang thay đổi.

Tại Techcombank Investment Summit 2026, hạ tầng được đặt trong một bức tranh rộng hơn, gồm giao thông, năng lượng, công nghệ - số, y tế và giáo dục. Trong đó, giao thông có thể đóng vai trò mở không gian phát triển mới, nhưng không thể tách rời năng lượng, hạ tầng số hay chất lượng nguồn nhân lực.

Đây là một thay đổi đáng chú ý: hạ tầng không còn đơn thuần là “phần cứng” của nền kinh tế, mà đang trở thành nền tảng tạo ra những hệ sinh thái kinh tế mới.

Một sân bay, chẳng hạn, không chỉ có đường băng và nhà ga. Khi được đặt đúng vị trí và kết nối với hệ thống giao thông, sân bay kéo theo dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, logistics, khách sạn, nhà hàng, trung tâm hội nghị, thương mại và cả những không gian đô thị mới.

Một nhà ga đường sắt cũng vậy. Nếu được phát triển cùng mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng, giá trị của công trình không chỉ nằm ở việc đưa hành khách từ nơi này đến nơi khác. Nó có thể trở thành hạt nhân của một khu đô thị, thương mại và dịch vụ.

Hạ tầng, vì thế, đang chuyển từ tư duy “xây một công trình” sang “kiến tạo một hệ sinh thái”.

Không phải công trình nào cũng cần một cách đầu tư

Khi nhu cầu đầu tư ngày càng lớn, một câu hỏi khác lập tức xuất hiện: nguồn lực nào sẽ đi cùng những công trình ấy?

Không phải dự án nào cũng có khả năng hoàn vốn như nhau. Có công trình mang lại lợi ích xã hội rất lớn nhưng khả năng tạo doanh thu trực tiếp thấp. Có dự án vừa tạo giá trị kinh tế vừa có khả năng thu hút vốn tư nhân. Và cũng có những dự án mà thị trường hoàn toàn có thể tự quyết định quy mô, mô hình và nguồn vốn.

Phân loại đúng từ đầu có ý nghĩa rất lớn.

Những dự án có tác động xã hội rộng, thời gian hoàn vốn dài và hiệu quả tài chính hạn chế cần vai trò dẫn dắt của nguồn lực công. Những dự án có khả năng sinh lời nhưng còn rủi ro về thời gian, quy mô hoặc dòng tiền có thể cần các cơ chế hỗ trợ, chia sẻ rủi ro để thu hút vốn tư nhân. Còn những dự án có hiệu quả thương mại rõ ràng có thể để thị trường tham gia sâu hơn.

Cách tiếp cận này giúp tránh một nghịch lý: cùng gọi là “hạ tầng”, nhưng lại dùng một công thức vốn cho tất cả.

Một nền kinh tế lớn không thể chỉ cần nhiều tiền hơn. Nó cần một cơ chế để đồng tiền đi đúng nơi, đúng thời điểm và đúng mức độ rủi ro.

HẠ TẦNG CỦA CHU KỲ MỚI 5 nhóm nền tảng đang được đặt trong bài toán phát triển dài hạn: Giao thông

Năng lượng

Công nghệ và hạ tầng số

Y tế

Giáo dục

Từ công trình đến năng lực cạnh tranh

Điều đáng suy nghĩ hơn cả có lẽ nằm ở phía sau những công trình hữu hình.

Một tuyến đường cao tốc có thể rút ngắn thời gian di chuyển. Nhưng giá trị lớn hơn là nó giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, giảm chi phí logistics, kết nối vùng sản xuất với trung tâm tiêu dùng.

Một tuyến đường sắt có thể chuyên chở hàng hóa và hành khách. Nhưng nếu kết nối tốt với các trung tâm logistics, khu công nghiệp và đô thị, nó tạo ra một năng lực cạnh tranh mới cho cả vùng.

Một hạ tầng số hiện đại không chỉ giúp người dân sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn. Nó còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Bởi vậy, đo hiệu quả của hạ tầng chỉ bằng số km đường, số nhà ga hay số MW điện có thể là chưa đủ. Câu hỏi quan trọng hơn là: hạ tầng ấy tạo ra bao nhiêu năng lực mới cho nền kinh tế?

Đây cũng là lý do việc lựa chọn thứ tự ưu tiên trở nên quan trọng.

Nguồn lực luôn hữu hạn. Một nền kinh tế muốn tăng tốc không thể đầu tư dàn trải mà phải biết công trình nào cần đi trước, lĩnh vực nào có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn và đâu là nơi khu vực tư nhân có thể tham gia hiệu quả.

Kiến tạo không chỉ bằng những gì nhìn thấy

Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn mà quy mô của các dự án phát triển có thể lớn hơn đáng kể so với trước đây. Nhưng quy mô càng lớn thì yêu cầu về thể chế, quản trị, phối hợp và phân bổ nguồn lực càng cao.

Một sân bay tốt cần một hệ thống dịch vụ tốt. Một tuyến đường tốt cần những vùng kinh tế đủ sức tận dụng nó. Một đô thị mới cần giao thông, trường học, bệnh viện, năng lượng và hạ tầng số đồng bộ.

Nói cách khác, không có công trình lớn nào thực sự lớn nếu nó đứng một mình.

Đây có thể là một trong những thay đổi quan trọng của chu kỳ tăng trưởng mới: chuyển từ tư duy xây dựng từng dự án sang tư duy kiến tạo hệ sinh thái.

Khi đó, hạ tầng không chỉ phục vụ tăng trưởng. Hạ tầng trở thành một phần của năng lực tạo tăng trưởng.

Và khi những nền tảng ấy được kiến tạo đúng, câu hỏi tiếp theo sẽ không còn là “Việt Nam cần xây thêm gì?”, mà là: nguồn lực nào sẽ biến những nền tảng ấy thành tài sản và năng lực kinh tế thực sự?