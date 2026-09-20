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Kinh tế

TUYẾN BÀI: HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO THỊNH VƯỢNG

Bài 3: Khi thịnh vượng bắt đầu có câu chuyện của nhiều thế hệ

Minh Anh

Một chu kỳ tăng trưởng mới đang mở ra với Việt Nam, đặt ra những nhu cầu lớn về hạ tầng, dòng vốn và năng lực tạo giá trị.

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HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ TECHCOMBANK 2026 – TECHCOMBANK INVESTMENT SUMMIT 2026 Chủ đề: “Việt Nam phồn vinh: Kiến tạo và trao truyền giá trị qua các thế hệ”

Trong hành trình ấy, kiến tạo những nền tảng mới, khơi thông các nguồn lực và trao truyền giá trị qua các thế hệ đang trở thành những câu chuyện có ý nghĩa lâu dài đối với một Việt Nam phồn vinh.

Tài sản có thể trao lại, năng lực thì không

Một căn nhà có thể để lại cho con. Một doanh nghiệp có thể chuyển quyền sở hữu. Một danh mục đầu tư có thể được chia cho nhiều người thừa kế.

Nhưng có một thứ khó chuyển giao hơn nhiều: năng lực tạo ra tài sản.

Đó là câu chuyện ngày càng được đặt ra khi Việt Nam xuất hiện một thế hệ doanh nhân mới, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã đi qua vài thập niên đầu tiên của quá trình tích lũy và bắt đầu đứng trước bài toán kế tiếp: ai sẽ tiếp tục?

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Theo The Wealth Report 2026 của Knight Frank, Việt Nam hiện có khoảng 1.233 cá nhân sở hữu tài sản trên 30 triệu USD; con số này được dự báo tăng 59%, lên gần 1.960 người vào năm 2031. McKinsey cũng dự báo tổng tài sản tài chính cá nhân tại Việt Nam có thể đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027. (vnexpress.net⁠￼.

Những con số ấy không chỉ nói về sự gia tăng của cải.

Chúng nói về sự xuất hiện của một bài toán mới: quản trị tài sản như thế nào để thành quả của một thế hệ tiếp tục tạo ra giá trị ở thế hệ sau?

Thế hệ sau không nhất thiết phải giống thế hệ trước

Một gia đình có thể mất hàng chục năm để xây dựng doanh nghiệp. Nhưng thế hệ tiếp theo có thể chỉ mất vài năm để làm thay đổi hoàn toàn hướng đi của doanh nghiệp ấy.

Đó không nhất thiết là điều tiêu cực.

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Thế hệ đầu tiên thường có lợi thế về kinh nghiệm, quan hệ, khả năng chịu đựng rủi ro và hiểu biết về thị trường. Thế hệ sau có thể có lợi thế về công nghệ, tư duy quốc tế, khả năng tiếp cận những ngành kinh tế mới và cách nhìn khác về tài sản.

Vấn đề không phải là thế hệ nào đúng hơn. Vấn đề là làm thế nào để hai thế hệ có thể cùng ngồi vào một bàn, hiểu nhau và cùng quyết định tương lai.

Doanh nghiệp có thể được thừa kế, nhưng tinh thần doanh nhân phải được tiếp nối. Và gia sản có thể chuyển giao, nhưng trách nhiệm với gia sản cũng cần được trao truyền. Đó mới là ý nghĩa sâu hơn của một Việt Nam phồn vinh qua nhiều thế hệ: không phải thế hệ sau nhận được bao nhiêu từ thế hệ trước, mà là họ có thể làm cho những gì được nhận trở nên có giá trị hơn như thế nào.

Minh Anh
#Thế hệ doanh nhân #Chuyển giao tài sản #Quản trị tài sản #Năng lực tạo giá trị #Phát triển bền vững

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