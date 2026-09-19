Giải pháp đóng gói toàn diện của Mikyo tạo dấu ấn tại FBC ASEAN 2026

Tham gia Triển lãm Giao thương Quốc tế Ngành Công nghiệp Chế tạo FBC ASEAN 2026, Công ty Máy đóng gói Mikyo giới thiệu loạt thiết bị đóng gói và tự động hóa, đồng thời tăng cường kết nối với khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế.

Tại triển lãm, Mikyo mang đến nhiều sản phẩm và công nghệ phục vụ tự động hóa công đoạn cuối dây chuyền như máy quấn màng, máy dán thùng carton, hệ thống Corobot bốc xếp hàng hóa lên pallet cùng các thiết bị đóng gói được thiết kế, tích hợp theo nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp.

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, gian hàng Mikyo thu hút đông đảo khách tham quan, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, ô tô, điện – điện tử và sản xuất công nghiệp. Nhiều cuộc trao đổi trực tiếp đã được thực hiện, tập trung vào nhu cầu tự động hóa, nâng cao năng suất và tối ưu vận hành tại các nhà máy.

Điểm nhấn tại gian hàng là khả năng kết nối các thiết bị thành giải pháp đóng gói đồng bộ, hướng tới tự động hóa các công đoạn cuối dây chuyền sản xuất. Thông qua hoạt động trình diễn trực tiếp, khách hàng có thể quan sát thiết bị vận hành, trao đổi với đội ngũ kỹ thuật và đánh giá khả năng ứng dụng vào điều kiện sản xuất thực tế.

Theo Mikyo, việc tự động hóa các công đoạn đóng gói và bốc xếp không chỉ góp phần giảm các thao tác thủ công, mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tăng tính ổn định trong vận hành và tối ưu chi phí sản xuất.

Chia sẻ tại triển lãm, ông Lương Như Cương – Giám đốc Công ty Cổ phần Máy đóng gói Mikyo cho biết: “FBC ASEAN 2026 là cơ hội để Mikyo gặp gỡ trực tiếp các doanh nghiệp sản xuất, lắng nghe những bài toán thực tế và giới thiệu các công nghệ mà chúng tôi đang phát triển. Định hướng của Mikyo không dừng lại ở cung cấp từng thiết bị riêng lẻ, mà hướng tới xây dựng các giải pháp đóng gói và tự động hóa phù hợp với sản phẩm, công suất cũng như điều kiện vận hành của từng nhà máy.”

Thông qua FBC ASEAN 2026, Mikyo có thêm cơ hội tiếp cận nhu cầu thực tế của thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo và tích hợp hệ thống.

Với định hướng phát triển giải pháp đóng gói toàn diện và tự động hóa cuối dây chuyền, Mikyo sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, từng bước nâng cao năng lực làm chủ thiết bị và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp sản xuất.

Hướng tới cột mốc 15 năm hình thành và phát triển của Intech Group, Mikyo tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn trong chiến lược phát triển công nghệ, mở rộng thị trường và gia tăng năng lực cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghiệp do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển.

Khép lại FBC ASEAN 2026, Mikyo trân trọng cảm ơn Quý khách hàng, Quý đối tác đã ghé thăm gian hàng C88 – C91, trực tiếp trải nghiệm thiết bị và trao đổi về các nhu cầu tự động hóa trong sản xuất.