Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

TPO - Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải trao quyết định và chúc mừng ông Trần Thanh Lâm. Ảnh: TTXVN.



Ông Trần Thanh Lâm sinh năm 1973, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Trần Thanh Lâm trưởng thành từ công tác Đoàn, có thời gian công tác tại Tỉnh Đoàn Hà Nam (cũ). Sau đó, ông công tác tại Trung ương Đoàn, từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng; Thư ký Bí thư thứ nhất; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Ông có thời gian giữ chức Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong trong giai đoạn 2012 – 2017.

Sau đó, ông công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, từng trải qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trong giai đoạn 3/2024 - 6/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre (cũ).

Từ tháng 6/2025, ông giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tháng 8/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Trần Thanh Lâm được phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.