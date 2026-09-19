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Hơn 300 hộ dân ở Quảng Trị bị nước lũ chia cắt, bộ đội dùng thuyền đưa giáo viên đến trường

Hoàng Nam

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường vào bản Yên Hợp, xã Kim Phú (Quảng Trị) ngập sâu tới 2m, hơn 300 hộ dân bị chia cắt. Lực lượng quân sự địa phương phải sử dụng đò, thuyền để đưa người dân, giáo viên và cán bộ ra vào bản.

Trong hai ngày 17 và 18/9, Ban Chỉ huy quân sự xã Kim Phú phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức vận chuyển người dân, giáo viên và cán bộ lãnh đạo qua khu vực ngập lụt bằng đò, thuyền.

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Bộ đội dùng thuyền đưa cán bộ, giáo viên và người dân qua khu vực ngập lụt.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường dài khoảng 2km dẫn vào bản Yên Hợp bị ngập sâu từ 1,5 - 2m, phương tiện đường bộ không thể lưu thông. Hơn 300 hộ dân trong bản bị chia cắt, việc đi lại, sinh hoạt và học tập gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy quân sự xã Kim Phú huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp đưa đón người dân và các lực lượng có nhu cầu cấp thiết. Việc vận chuyển được tổ chức thận trọng, bảo đảm an toàn trong điều kiện nước lũ còn dâng cao.

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Đoạn ngập lụt kéo dài hơn 2km.

Những chuyến đò cũng giúp giáo viên tiếp cận địa bàn, cán bộ địa phương vào bản nắm tình hình và triển khai các phương án hỗ trợ người dân.

Ban Chỉ huy quân sự xã Kim Phú cho biết, đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi diễn biến mưa lũ và chuẩn bị phương tiện để kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

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Bộ đội đưa đón cán bộ, giáo viên và người dân, đảm bảo an toàn.
Hoàng Nam
#Quảng Trị #nước lũ chia cắt #Bộ đội #đưa giáo viên đến trường #Yên Hợp #Xã Kim Phú

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