Phát động Chiến dịch công nhân Việt Nam nói không với ma túy

Tối 18/9 tại Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức phát động Chiến dịch công nhân Việt Nam nói không với ma túy với thông điệp "triệu trái tim, một quyết tâm".

Triệu trái tim, một quyết tâm

Phát biểu tại buổi phát động, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, hôm nay chúng ta có mặt ở thành phố cảng năng động, sáng tạo và giàu truyền thống không chỉ để dự lễ phát động mà lớn hơn là cùng nhau cam kết và hành động.

Các đại biểu phát động Chiến dịch công nhân Việt Nam nói không với ma túy.

Với thông điệp “triệu trái tim, một quyết tâm”, ông kêu gọi công nhân Hải Phòng nói riêng và công nhân Việt Nam nói chung "đừng thử ma túy dù chỉ một lần"; "đừng vì một phút tò mò mà đánh cược tương lai".

Đừng để ma túy lấy đi một công nhân khỏi nhà máy, lấy đi một người cha, người mẹ khỏi mái ấm gia đình và lấy đi tương lai của một người trẻ đang tràn đầy ước mơ khát vọng.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp công đoàn phòng, chống ma túy không chỉ bằng những khẩu hiệu hay một vài buổi tuyên truyền mà phải ngăn trước khi ma túy chạm tới công nhân.

Muốn vậy, công đoàn cơ sở phải có mặt ở những nơi người lao động cần mình nhất: nhà máy, phân xưởng, nhà trọ, các hoạt động cộng đồng và quan trọng nhất là lúc một người lao động gặp khó khăn, cô đơn, mất phương hướng và dễ bị lôi kéo nhất.

Để phòng ngừa từ sớm, từ xa, ông Ngọ Duy Hiểu cũng gợi mở các cấp công đoàn triển khai thật tốt ba nhiệm vụ: giúp công nhân biết để phòng; tạo môi trường để công nhân sống khỏe, sống vui, sống tích cực và không bỏ rơi người lầm lỡ.

Ông Ngọ Duy Hiểu mong rằng sau lễ phát động hôm nay, mỗi đoàn viên, mỗi người lao động sẽ trở thành một tuyên truyền viên; mỗi tổ công đoàn sẽ trở thành một điểm phòng ngừa; mỗi công đoàn cơ sở sẽ trở thành một lá chắn bảo vệ người lao động trước hiểm họa ma túy.

Với mỗi anh chị em là công nhân, khi trở về gia đình, doanh nghiệp hãy nói với người thân, đồng nghiệp của mình rằng, không có trải nghiệm nào đáng để phải đánh đổi cả tương lai.

“Chúng ta nói không với ma túy để nói có với một cuộc đời tốt đẹp hơn. Có sức khỏe để lao động, có việc làm để ổn định cuộc sống. Có gia đình để yêu thương. Có ước mơ để theo đuổi và có một tương lai được xây dựng bằng lao động chân chính”, ông Ngọc Duy Hiểu nói.

Xây dựng doanh nghiệp không ma túy

Hưởng ứng tại buổi phát động chiến dịch, ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam cho biết, công việc hằng ngày của gần 5.000 công nhân Yazaki là lắp ráp, sản xuất những bộ dây dẫn điện cho xe ô tô.

Những sợi dây, những mạch điện mặc dù bé nhỏ nhưng lại phải tuyệt đối chính xác, tuyệt đối an toàn, bởi chỉ một điểm chập, một sợi dây lỗi, cũng có thể khiến cả một hệ thống ngừng hoạt động, thậm chí gây ra cháy nổ, dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng.

"Làm công việc này, chúng tôi thấm thía hơn ai hết về sự an toàn của một hệ thống lớn luôn bắt đầu từ những chi tiết nhỏ bé nhất", ông Việt nói và cho biết, công tác phòng, chống ma túy trong công nhân lao động cũng như vậy, chỉ cần một người sa ngã thì cả một dây chuyền, một tập thể, một mái ấm gia đình có thể sẽ bị chao đảo dẫn tới tổn thương và sụp đổ.

Đại diện doanh nghiệp và gần 5.000 công nhân, ông Việt cam kết đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào sinh hoạt định kỳ của từng tổ, đội sản xuất, để không một công nhân nào đứng ngoài cuộc.

Phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty xây dựng “doanh nghiệp không ma túy”, gắn với các tiêu chí an toàn, vệ sinh lao động vốn có của doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với chính quyền, công an địa phương nơi có đông công nhân thuê trọ, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ban tổ chức tặng quà cho công nhân tại Hải Phòng.

Công nhân Hải Phòng hòa nhịp với các tiết mục biểu diễn văn nghệ trong buổi phát động chiến dịch.

Xây dựng kênh tiếp nhận, tư vấn riêng tại công đoàn cơ sở để bất kỳ đoàn viên, người lao động nào gặp khó khăn cũng có nơi để chia sẻ và nhận được sự giúp đỡ kịp thời.

“Chúng ta và các công nhân làm việc tại các doanh nghiệp là những người trực tiếp làm ra của cải vật chất, trực tiếp tạo ra giá trị bằng chính đôi bàn tay và khối óc của mình. Đừng để bất kỳ phút giây yếu lòng nào đánh đổi những gì chúng ta đã cùng nhau gây dựng. Công đoàn của chúng ta, doanh nghiệp của chúng ta, luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe và luôn đồng hành cùng các bạn”, ông Nguyễn Quốc Việt nói.