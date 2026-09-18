Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ vận hành “siêu máy” CT 512 lát cắt

Hệ thống CT Scanner 512 lát cắt được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (tỉnh Bắc Ninh), mở thêm khả năng chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, phát hiện sớm tổn thương và hỗ trợ điều trị các bệnh lý tim mạch, ung bướu, thần kinh, cấp cứu đa chấn thương.

Chiều 18/9, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Bắc Ninh) tổ chức khai trương, đưa vào vận hành hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 512 lát cắt. Đây là hệ thống chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao, được kỳ vọng nâng cao năng lực cận lâm sàng và giúp người dân tiếp cận các kỹ thuật hiện đại ngay tại địa phương.

Tham dự chương trình có PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng các chuyên gia, bác sĩ.

Theo TS.BS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu, chẩn đoán có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn phương pháp và hiệu quả điều trị.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Bắc Ninh) khai trương, đưa vào vận hành máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 512 lát cắt.

Đặc biệt, việc phát hiện sớm, chính xác các tổn thương có ý nghĩa trong điều trị bệnh lý tim mạch, thần kinh, ung bướu và cấp cứu đa chấn thương.

Hệ thống CT Scanner 512 lát cắt được đưa vào vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu này. Với tốc độ chụp nhanh, hệ thống có thể hỗ trợ khảo sát những cơ quan chuyển động như tim, mạch vành trong thời gian ngắn.

Trong cấp cứu, khả năng chụp nhanh cũng giúp bác sĩ rút ngắn thời gian tiếp cận hình ảnh, qua đó hỗ trợ tận dụng “thời gian vàng” đối với người bệnh đột quỵ, chấn thương và các tình huống cấp cứu cần chẩn đoán khẩn cấp.

Một điểm đáng chú ý khác là độ phân giải hình ảnh cao, hỗ trợ bác sĩ nhận diện những tổn thương nhỏ, từ đó tăng khả năng phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Hệ thống đồng thời được tích hợp các công nghệ hỗ trợ giảm liều tia X và tối ưu lượng thuốc cản quang trong quá trình chụp, góp phần nâng cao an toàn cho người bệnh.

TS.BS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc đưa CT 512 lát cắt vào hoạt động là bước phát triển mới về công nghệ cận lâm sàng của Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, thể hiện định hướng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người dân.

TS.BS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ phát biểu tại chương trình.

Người dân có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao

Tại chương trình, PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh đánh giá cao việc các cơ sở y tế tuyến địa phương đầu tư, phát triển công nghệ, trong đó có Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ.

Theo ông Linh, điều quan trọng sau khi đầu tư hệ thống hiện đại là bệnh viện cần khai thác và tối ưu hiệu quả thiết bị, qua đó nâng cao năng lực chẩn đoán và phục vụ người bệnh ngay tại địa phương.

Việc đưa những hệ thống kỹ thuật hiện đại vào tuyến cơ sở cũng tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận các tiến bộ mới của khoa học, công nghệ y tế, hạn chế phải di chuyển lên tuyến Trung ương khi có nhu cầu thăm khám, chẩn đoán và điều trị.

PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh cho rằng sự phát triển của công nghệ đang góp phần thay đổi mô hình cung cấp dịch vụ y tế, giúp người bệnh có thêm cơ hội được thụ hưởng các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị chất lượng ngay tại địa phương.

Sau lễ ra mắt, PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh cùng các chuyên gia, bác sĩ tham dự Hội thảo khoa học “Vai trò máy chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt trong thực hành lâm sàng - Bứt phá giới hạn chẩn đoán hình ảnh tim mạch và ung bướu” do Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ tổ chức.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung chia sẻ về ứng dụng của CT 512 lát cắt trong thực hành lâm sàng, đặc biệt ở các lĩnh vực tim mạch và ung bướu, qua đó làm rõ vai trò của công nghệ chẩn đoán hình ảnh trong phát hiện bệnh sớm và hỗ trợ bác sĩ đưa ra hướng điều trị phù hợp.