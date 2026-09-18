Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ vận hành “siêu máy” CT 512 lát cắt

P.V

Hệ thống CT Scanner 512 lát cắt được đưa vào vận hành tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (tỉnh Bắc Ninh), mở thêm khả năng chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, phát hiện sớm tổn thương và hỗ trợ điều trị các bệnh lý tim mạch, ung bướu, thần kinh, cấp cứu đa chấn thương.

Chiều 18/9, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Bắc Ninh) tổ chức khai trương, đưa vào vận hành hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 512 lát cắt. Đây là hệ thống chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao, được kỳ vọng nâng cao năng lực cận lâm sàng và giúp người dân tiếp cận các kỹ thuật hiện đại ngay tại địa phương.

Tham dự chương trình có PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng các chuyên gia, bác sĩ.

Theo TS.BS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu, chẩn đoán có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn phương pháp và hiệu quả điều trị.

anh.jpg
Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Bắc Ninh) khai trương, đưa vào vận hành máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 512 lát cắt.

Đặc biệt, việc phát hiện sớm, chính xác các tổn thương có ý nghĩa trong điều trị bệnh lý tim mạch, thần kinh, ung bướu và cấp cứu đa chấn thương.

Hệ thống CT Scanner 512 lát cắt được đưa vào vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu này. Với tốc độ chụp nhanh, hệ thống có thể hỗ trợ khảo sát những cơ quan chuyển động như tim, mạch vành trong thời gian ngắn.

Trong cấp cứu, khả năng chụp nhanh cũng giúp bác sĩ rút ngắn thời gian tiếp cận hình ảnh, qua đó hỗ trợ tận dụng “thời gian vàng” đối với người bệnh đột quỵ, chấn thương và các tình huống cấp cứu cần chẩn đoán khẩn cấp.

Một điểm đáng chú ý khác là độ phân giải hình ảnh cao, hỗ trợ bác sĩ nhận diện những tổn thương nhỏ, từ đó tăng khả năng phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Hệ thống đồng thời được tích hợp các công nghệ hỗ trợ giảm liều tia X và tối ưu lượng thuốc cản quang trong quá trình chụp, góp phần nâng cao an toàn cho người bệnh.

TS.BS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc đưa CT 512 lát cắt vào hoạt động là bước phát triển mới về công nghệ cận lâm sàng của Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, thể hiện định hướng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người dân.

anh-5419.jpg
TS.BS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ phát biểu tại chương trình.

Người dân có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao

Tại chương trình, PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh đánh giá cao việc các cơ sở y tế tuyến địa phương đầu tư, phát triển công nghệ, trong đó có Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ.

Theo ông Linh, điều quan trọng sau khi đầu tư hệ thống hiện đại là bệnh viện cần khai thác và tối ưu hiệu quả thiết bị, qua đó nâng cao năng lực chẩn đoán và phục vụ người bệnh ngay tại địa phương.

Việc đưa những hệ thống kỹ thuật hiện đại vào tuyến cơ sở cũng tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận các tiến bộ mới của khoa học, công nghệ y tế, hạn chế phải di chuyển lên tuyến Trung ương khi có nhu cầu thăm khám, chẩn đoán và điều trị.

PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh cho rằng sự phát triển của công nghệ đang góp phần thay đổi mô hình cung cấp dịch vụ y tế, giúp người bệnh có thêm cơ hội được thụ hưởng các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị chất lượng ngay tại địa phương.

Sau lễ ra mắt, PGS.TS.BS Lê Tuấn Linh cùng các chuyên gia, bác sĩ tham dự Hội thảo khoa học “Vai trò máy chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt trong thực hành lâm sàng - Bứt phá giới hạn chẩn đoán hình ảnh tim mạch và ung bướu” do Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ tổ chức.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung chia sẻ về ứng dụng của CT 512 lát cắt trong thực hành lâm sàng, đặc biệt ở các lĩnh vực tim mạch và ung bướu, qua đó làm rõ vai trò của công nghệ chẩn đoán hình ảnh trong phát hiện bệnh sớm và hỗ trợ bác sĩ đưa ra hướng điều trị phù hợp.

P.V
#Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe