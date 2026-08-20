Xác minh thông tin 170 người Việt bị tạm giữ tại Pakistan

TPO - Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh, tìm hiểu thông tin về nhân thân những người bị tạm giữ và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Ảnh minh hoạ

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (20/8), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, Cục điều tra liên bang Pakistan và Cơ quan Điều tra tội phạm mạng quốc gia Pakistan vừa qua đã tạm giữ một số công dân Việt Nam với nghi ngờ vi phạm quy định về cư trú lao động.

Sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh, tìm hiểu thông tin về nhân thân những người bị tạm giữ và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát vụ việc, đồng thời yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam.

Bộ Ngoại giao đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân và tiếp tục có các biện pháp bảo hộ với những công dân này, theo đúng quy định của pháp luật.

Chính quyền Pakistan vừa qua tạm giữ 258 người nước ngoài, trong đó có 170 người Việt Nam.

Theo báo chí Pakistan, 258 người nói trên bị tạm giữ trong cuộc đột kích cơ sở bị nghi là "trung tâm thực hiện các cuộc gọi lừa đảo" tại thủ đô Islamabad.

Việt Nam hoan nghênh Trung Quốc đơn giản hoá thủ tục thị thực

Cục quản lý xuất cảnh Trung Quốc thông báo, bắt đầu từ ngày 20/8, công dân Việt Nam sẽ được hưởng chính sách quá cảnh miễn visa 240 giờ vào Trung Quốc và chính sách nhập cảnh miễn visa 30 ngày tại tỉnh Hải Nam.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về quy định mới này, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói: “Việt Nam hoan nghênh và mong muốn Trung Quốc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại và giao thương, góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước”.

Bà cho biết thêm, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, giao thương, giao lưu và trao đổi, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác theo hướng này.