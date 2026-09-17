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Từ vụ truy nã Emylee Thai, Bộ Ngoại giao nói về hợp tác tư pháp Việt – Mỹ

Bình Giang

TPO - Nữ nghi phạm gốc Việt Emylee Thai bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đưa vào danh sách những kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhận được câu hỏi về trường hợp này.

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Chân dung Emylee Thai

Bà Phạm Thu Hằng nói rằng sẽ chuyển câu hỏi của phóng viên về trường hợp Emylee Thai tới cơ quan chức năng. Nhân đây, bà cho biết hợp tác trong lĩnh vực tư pháp là một trong những lĩnh vực hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Mỹ, trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Ngày 23/6, FBI thông báo Emylee Thai, từng sống tại bang Texas (Mỹ), bị đưa vào danh sách truy nã với cáo buộc gian lận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, liên quan đến số tiền gần 100 triệu USD.

Emylee Thai, sinh năm 1984, còn có những tên khác như Thai Thu Anh, Tan Kelsey và Kimberly Le-Thai.

Người phụ nữ này từng điều hành công ty xét nghiệm di truyền Artemis DNA tại Mỹ.

Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, từ khoảng năm 2019, phòng xét nghiệm của Emylee Thai bị cáo buộc tham gia một hệ thống trong đó các bên tiếp thị đưa đơn xét nghiệm và mẫu DNA của người hưởng chương trình y tế Medicare đến phòng xét nghiệm để đổi lấy phần trăm tiền hoàn trả. Công tố viên cáo buộc nhiều xét nghiệm di truyền không cần thiết về mặt y tế.

Theo FBI, phòng xét nghiệm của Thai đã lập hóa đơn Medicare khoảng 142 triệu USD rồi nhận khoảng 95 triệu USD tiền thanh toán cho các xét nghiệm nói trên.

Emylee Thai bị truy tố từ tháng 7/2022, với các cáo buộc liên quan đến gian lận chăm sóc sức khỏe, âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ và chi trả/nhận các khoản “lại quả” trong chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang.

Sau khi được tại ngoại, Emylee Thai phải đeo thiết bị giám sát vị trí. FBI cho biết ngày 8/12/2022, thiết bị GPS của người phụ nữ này bị tháo và cơ quan chức năng không thể liên lạc hay tìm được đối tượng.

Lệnh bắt liên bang được đưa ra từ tháng 12/2022. FBI sau đó cho biết cuộc điều tra xác định đối tượng đã rời Mỹ bằng máy bay riêng và đến Việt Nam bằng danh tính giả.

Năm 2026, FBI đưa Emylee Thai vào danh sách truy nã và công bố mức thưởng lên tới 150.000 USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ đối tượng.

Bình Giang
#Emylee Thai #Truy nã #FBI #Hợp tác Việt - Mỹ #Lừa đảo #Tội phạm

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